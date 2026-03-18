Mašek (ANO): Chvilkaře pohání fanatická, často až chorobná nenávist k Babišovi

Takže si to konečně řekněme naplacato. Půjde o dobře organizovanou opoziční protivládní demonstraci lidí, kteří prostě nedokážou rozdýchat, že prohráli volby. Nic víc, nic míň.
A oni se musí schovávat za rádoby „občanské hnutí“, za Mináře, který se vždy zjeví, když je jejich milovaný demoblok v průšvihu. To už začíná být skoro komické. Zakřičte si, zanadávejte, vybijte si frustraci a pak zase klidně domů.
Proboha, nedělejte ze sebe něco víc, než ve skutečnosti jste.
Jádrem „chvilkařů“ jsou prostě obyčejní hejtři. Lidi, které pohání fanatická, často až chorobná nenávist k Babišovi. K nim se přilepí takoví ti, co si potřebují hrát na občanskou angažovanost, aby měli pocit, že jejich život má nějaký „vyšší smysl“.
Berou to jako společenskou událost – místo koncertu jdou na demonstraci, místo divadla si jdou zakřičet na náměstí.
A pak je tu ta malá, ale o to chytřejší skupina těch, co na tom vydělávají.
Pro ty je to normálně byznys.
Bez těch trapných letáků, neustálého žebrání o peníze a bez naivity lidí, co na to skočí, by Minář neměl z čeho žít. Každý si může posílat peníze, komu chce, jasně. Ale tvrdit, že to jde na nějaké vznešené ideály?
Většina těch peněz končí v pohodlném životě jednoho aktivisty, který už dávno zjistil, že kázat o morálce je výnosnější než normálně makat.
Šest milionů na politickou stranu? Kde jsou?
A jede dál – další výzvy, další sbírky, další oblbnutí lidí.
Protože proč ne, když se vždycky najde dost těch, co se nechají obalamutit. A ty řeči o „největším nárůstu od roku 2020“? No jasně.
To se to roste, když se 4 roky tolerovaly kauzy, o kterých se psalo i za hranicemi.
To byli všichni zalezlí a ticho po pěšině.
Ale teď najednou „vstanou noví bojovníci“.
Upřímně? Těch lidí je mi místy až líto. Fakt.
Místo aby ty peníze dali dětem, vzali rodinu na výlet nebo si aspoň něco potřebného pořídili, tak to nasypou do kapsy tomu, kdo si z nich dělá užitečné idioty.
Jen aby mohl dál žít bezstarostný život a hrát si na spasitele demokracie.
Protože o nic jiného tady nejde. Žádné ideály, žádná vznešenost. Jen prachy. A čím víc emocí, tím víc se jich vybere.
