Vláda zasedne již v půl sedmé. Projedná plán poslat 225 milionů korun do Afriky. Kvůli migrantům

Několik hodin před přijetím demise kabinetu prezidentem Milošem Zemanem se dnes časně ráno sejde vláda Andreje Babiše (ANO). Zabývat se bude především poslaneckými návrhy hnutí Starostové a nezávislí, Svoboda a přímá demokracie a také plánem poslat zhruba 225 milionů korun do fondu Evropské unie pro Afriku na projekty, které mají pomáhat při migrační krizi. Zprávu přinesla ČTK.

Starostové vládě navrhují, aby hradní kancléř nově musel disponovat bezpečnostní prověrkou na stupeň přísně tajné, a také vynětí některých podnikatelů z elektronické evidence tržeb. Vládní legislativci doporučují kabinetu k návrhům zaujmout negativní stanovisko, neutrální postoj by vláda podle nich měla zaujmout k záměru ústavní novely SPD, která má umožnit přímou volbu starostů a hejtmanů.

Kabinet ve Strakově akademii zasedne v 6:30 a na jednání má před tiskovou konferencí vyhrazenou půlhodinu. Probrat by během ní měl i příspěvek, který v závěru minulého roku slíbili premiéři zemí Visegrádské čtyřky (V4) během unijního summitu na posílení ochrany libyjských hranic. Dohromady má V4 dát 35 milionů eur. Česko, Slovensko, Polsko i Maďarsko mají přispět stejným dílem.

Babišova vláda minulý týden nedostala ve Sněmovně důvěru a následně odhlasovala svou demisi. Babiš ji před polednem doručí na Hrad, Zeman by pak měl menšinový kabinet ANO pověřit výkonem funkce do jmenování nové vlády. Premiér dříve uvedl, že nepočítá s tím, že by ministři měli v demisi zásadně omezit svou činnost.

autor: mp