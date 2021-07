Vládě jsou podnikatelé úplně fuk, Babiš je klidně nechá vychcípat. Podnikatelskému předáku Bábkovi se pění krev

Hospody, kadeřnictví, kluby, obchody a mnoho dalších služeb se s rozvolněním znovu otevřely veřejnosti. Podnikatelé a živnostníci se opět vrátili k práci poté, co epidemická situace v Česku se zlepšila. Avšak Radomil Bábek, předseda zaps. spolku Podnikatelské odbory, nadšení z rozvolňování mírní. Jednak si Češi zvykli řešit všechno z domova přes internet a návrat k „normálu“ může trvat i roky... a navíc je velmi nespokojen s českou vládou. Ta dle jeho slov nepomáhá nastartovat ekonomiku podle slibů, malí a střední podnikatelé jsou jí prý úplně fuk a proto je nechá klidně „vychcípat“. Podle Bábka by vláda měla odstoupit jakožto neschopná.

reklama

Anketa Lídr které volební strany si zatím v kampani počíná nejzručněji? Babiš 22% Bartoš 0% Fiala 0% Okamura 48% Filip 1% Hamáček 6% Majerová-Zahradníková 4% Volný 16% Šlachta 3% hlasovalo: 5529 lidí

„Já musím situaci po covidu rozdělit – protože já osobně se domnívám, že je dávno po covidu – na dvě roviny. Ano, podnikatelé a živnostníci se rozběhli a snaží se, seč jim síly stačí, vrátit se zpátky ke svému podnikání. Snaží se vrátit si zákazníky a zakázky, takže my a ani oni sami vlastně ještě nevědí, zda přežijí. Je to stejné jako se stresem člověka náročným pro lidský organismus. Nyní není období ve stresu, ale poststresové, kdy přicházejí nemoci, a na to organismus odpovídá – a tady je to totéž. Přirovnal bych to k poststresovému období,“ domnívá se Radomil Bábek, předseda Podnikatelských odborů, z. s.

Podle něj teprve čas ukáže, jak podnikatelé a živnostníci vše zvládli. Do toho však zasahuje rovina druhá, a to jsou tzv. měkká data. „Víme od podnikatelů a živnostníků a víme to i z pozorování našich lidí v regionech, že současná situace zdaleka není návratem k původnímu normálu. Není zdaleka tolik lidí v hospodách, jako bylo dříve. Jsou hospody, kterým se daří velmi dobře, a jsou hospody, které ne a ne se vrátit k původnímu provozu. To samé platí pro kadeřnictví a pro kosmetičky; mnohem lépe se kadeřnictvím a kosmetičkám daří v Praze než třeba na malých městech, kde se tolik lidí nevracejí. Lépe se daří kadeřnictvím dámským; zatímco dámy chodí ke svým kadeřnicím, tak páni se zdaleka nevrátili všichni,“ vysvětluje Bábek, že právě tento aspekt je pro podnikatele a živnostníky ohrožující. Je proto potřeba stimulovat poptávku, což vnímá jako velmi obtížné.

Zákazníci si za rok a půl zvykli být doma

Příčin, proč se zákazníci tak rychle nevracejí, je více. Jednak je to dle Bábka nejistota občanů a obavy ze strašení covidem, přestože jsou nyní pouhé desítky hospitalizovaných v celé republice. „Takže to je první příčina výrazně snížené poptávky. Lidé se bojí, jsou nejistí. A jak jsou nejistí a mají obavy, tak raději nejdou na pivo nebo ke kadeřnici. Ale má to i příčinu druhou – to, čemu v byznysu říkáme zákaznické nebo klientské chování. Totiž jestliže si zákazník rok a půl zvykl na nějaký způsob chování, tak se od něj neodkloní ze dne na den, ani z měsíce na měsíc. Rok a půl jsme tady cvičili Čechy, že mají zůstávat doma, že nemají nikam chodit, že si mají domů koupit pivo, mají si nechat domů poslat jídlo, že si mají všechno poslat přes internet a tak dále. Rok a půl je strašně dlouhá doba. Spousta lidí si zvykla na tenhle modus operandi a spoustě lidí i leccos z toho začalo vyhovovat,“ popsal pro ParlamentníListy.cz. Návrat k původnímu, „normálnímu“ zákaznickému chování bude prý trvat třeba i další rok a půl. Nebude však možný ani z týdne na týden, ani z měsíce na měsíc, dokonce ani do půl roku. „Skutečně je to velmi důležitý a závažný faktor. A tento faktor podporuje nejistota, kterou vláda neustále vypouští,“ podotkl.

Bábek tvrdí, že vláda podnikatelskému prostředí navíc vůbec nepomáhá nastartováním ekonomiky tak, jak dříve slibovala. „Ne, vláda samozřejmě nic simulovat nedokáže. Ona by to samozřejmě dokázala, ale ona nechce, je jí to jedno. Tuhle oligarchistickou vládu zajímají jedině velké výrobní firmy, fabriky jako Lovochemie, Agrofert, různé výroby jako Škodovka... to ji zajímá. Malé nebo střední podnikání ve službách, obchodu, gastru, kultuře, to ji nezajímá vůbec. Jsou téhle vládě úplně fuk. Klidně ty lidi nechá vychcípat,“ řekl šéf podnikatelských odborářů a nyní také kandidát Soukromníků v koalici s hnutím Trikolóra.

Psali jsme: SPOLU: Daně zvyšovat nebudeme, rozpočet má problém na výdajové stránce Koudelka v nejistotě: Babiš mu to pořád neprodloužil. Lidovec se zlobí Nebezpečné roušky. Černé na bílém: Zlé dopady nošení. Nová studie Ministryně Dostálová: Bylo nutné reagovat na nové skutečnosti v rámci územně plánovací činnosti

Jak to bude na podzim? Jsme z toho vyklepaní

Obavy, že se česká vláda rozhodne všechno znovu zavřít, třeba ze dne na den, Bábek rozhodně má. „Obáváme se toho velmi. Já jsem byl dnes na obědě v restauraci, taková česká hospoda, kde vaří česká jídla. Přišel se přivítat provozní, popovídat si a první, co z něj vypadlo, bylo: Pane Bábku, víte, jak to bude? My jsme z toho všichni vyklepaní, co zase bude v září, co bude v říjnu. A vláda svými postoji a výroky nejistotu podporuje, prostě přilévá olej do ohně, místo poskytování jistoty. Čeří vodu a vyvolává paniku. To je hanebnost,“ kritizuje komunikaci ze strany čelných politiků.

Paniku podle něj vyvolávají, i nejistotu, neustálým naznačováním, co všechno se může stát, jak zavřou znovu restaurace i hospody, ale i uvažováním nad tím, že hospodští budou mít povinnost kontrolovat negativní výsledek testů nebo nošení roušek. „Neustálé naznačování, takové pouštění kapek jedu do společnosti... Já to považuji za hanebné,“ říká Bábek, jenž už dříve pro ParlamentníListy.cz kritizoval vládu za její komunikaci. Nic se ale prý nezměnilo. „Musím říci, že máme této vládě za zlé leccos, ale způsob, jakým s námi komunikuje – nebo spíše nekomunikuje – a jak podceňuje občany, to mi opravdu pění krev,“ prohlásil.

Bábek: Stále chybí jasná pravidla a podmínky

Z jeho pohledu by bylo ideální především stanovit jasná pravidla a jasné výhledy do budoucna, podle kterých by se podnikatelé mohli řídit. A pak především koncepční přístup. Vláda by měla při nízkých číslech nově nakažených koronavirem jasně stanovit podmínky, vyzvat občany k zodpovědnému chování s rozestupy, s hygienou rukou a s konzumací vitamínu D. A zároveň také stanovit jasné podmínky při stoupajících číslech nakažených, jaká opatření budou následovat. „Ne, že si z nás budou pokaždé dělat dobrý den. Jednoznačně bych očekával, že vláda nám dá jakýsi rozvrh hodin, kdy budeme vědět, co se bude konat a za jakých podmínek,“ sdělil. Vadí mu proto i četná soudní rozhodnutí, jimiž byly zrušeny více než dvě desítky omezujících nařízení či opatření vlády, většinou zpětně. Ta se často týkala i podnikatelů a živnostníků.

„Podle mých informací soudy, ať okresní či obvodní, ale především Nejvyšší správní soud, zrušily každé opatření, které bylo napadeno u soudu, což je fatální výsledek pro státní správu. Domnívám se, že k dnešnímu dni jich je asi 24 nebo 25. To je samo o sobě pro vládu tak špatné vysvědčení, že by měla prakticky okamžitě odstoupit jako absolutně neschopná,“ vystavil účet politikům Radomil Bábek s tím, že ví o mnoha případech, kdy budou podnikatelé žádat o odškodnění. Odhaduje to na několik set, ale spíše několik tisíc firem a subjektů, které už podaly žádosti o odškodnění v případě žaloby na stát. „Totiž s odškodněním to není příliš jednoduché či jednoznačné. Máme tady institut odškodnění, tedy kompenzací ztrát obecně podle krizového zákona, což stát úplně odmítá. Ale jsou firmy, které už se toho domáhají u soudu, protože stát, v tomto případě ministerstvo vnitra, všechny žádosti šmahem odmítá. Neoprávněně, ale dělá to,“ popsal Bábek.

Tisíce podnikatelů a živnostníků budou žádat odškodnění

Druhou variantou je odškodnění za ztráty způsobené protiprávním rozhodnutím. Tedy jestliže byli podnikatelé donuceni se nějak chovat v době, po kterou vláda vyhlásila opatření, která stát potom dodatečně zrušil. „To jsou totiž věcně dvě různé situace a dva různé typy odškodnění. My jako Podnikatelské odbory to budeme nejen sledovat, ale máme připravené systémové opatření. Spojili jsme se s několika právními kancelářemi a pro subjekty, které se budou chtít domáhat odškodnění, máme připravenou kuchařku. Tedy manuál, jak mají postupovat, protože není jednoduché prokázat škody. A v případě, že budou muset podávat žalobu na stát, tak máme připravenou šablonu žalob, což pro ně bude mnohem levnější, než standardně podaná žaloba,“ vysvětluje šéf Podnikatelských odborů s tím, že právní kanceláře jim pomáhají čistě „pro bono“ – tedy zdarma pro dobro věci.

Bábek si však myslí, že živnostníci už premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO takzvaně prokoukli, i když před šesti lety ještě ne všichni měli jasno. „Už mají jasno, celých 90, možná 98 procent už ví, že to je jejich nepřítel a likvidátor. Takže dnes bych řekl, že se jedná o setrvalý stav, kdy podporu a celý elektorát Babiše tvoří lidé, kteří nemají s podnikáním společného nic, nebo mají něco společného s podnikáním velkým, ale to je marginální podpora co do počtu voličů. Drtivou většinou voličské základny tvoří ti, kdo naopak nemohou podnikatelům a živnostníkům přijít na jméno. Závist, zášť, zloba a třídní nenávist. Mimochodem, to vše jsou atributy, které tak rádi používají komunisté,“ uzavřel Bábek.



Psali jsme: Tohle má být nějaká pomoc?! Z ODS udeřilo kvůli Moravě Občas muž, občas žena. Někdy taky nic. To je Klára. A Prague Pride se zajímá Boj proti Rusku a Číně nebude nikdo sabotovat! Piráti: Proč chtějí zrušit právo veta v EU „Dřel jsem celej život, nedají nám pokoj.“ Starý Kočka brání syna: Peněz máme dost, proč by vydíral?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.