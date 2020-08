Vojtěchovy roušky: Babišovi hrozí průšvih. Padl plán, který ho může ohrozit. Dnes bude veselo

reklama

S brzkým příchodem podzimu a návratem dětí do škol byl ministrem zdravotnictví Vojtěchem oznámen plán, který má zabránit v příchodu druhé vlny koronavirové infekce. Zahrnuje opět povinné nošení roušek od 1. září. Ve vnitřních prostorách, ve veřejné dopravě a ve školách mimo třídy. Roušky by měly být od září povinné i v kadeřnictvích a dalších podobných službách nebo restauracích mimo dobu konzumace, povinné budou pro hosty i obsluhu. V říjnu by se měly nosit také ve volebních místnostech. Opatření platí do odvolání a může trvat třeba i do března, kdy obvykle končí chřipkové epidemie, řekl ministr Vojtěch dle iDnes.cz.

Seznam výjimek se ovšem nezamlouvá Andreji Babišovi a hodlá ho s Vojtěchem ve čtvrtek probrat. "Vůbec se mi to nelíbí. Proto jsem si pozval na zítra pana ministra a celý ten tým, který o tom rozhoduje, protože když jsem viděl nekonečný seznam výjimek, kterým úplně nerozumím, tak zkrátka to musíme nějak probrat," řekl premiér dle iDnes.cz.

Andrej Babiš není jediný, kdo má s oznámením a podle mnohých nelogickými opatřeními problém. V anketě, kterou server iDnes.cz zveřejnil, povinné roušky odmítla většina respondentů. A zatímco u návratu roušek ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorách je poměr souhlasících a nesouhlasících jedna ku třem, u restaurací a kadeřnictví je poměr devítinásobný v neprospěch povinných roušek.

Ankety iDnes.cz o povinnosti nositi roušky, výsledky 20.8. ráno:

Vyzývá Andreje Babiše a Adama Vojtěcha, aby opatření přehodnotili a navrhuje, aby místo plošných restrikcí konečně zavedli chytrou karanténu, roušky se používali jen tam, kde se vyskytují lidé z rizikových skupin jako domovy důchodců a nemocnice, aby ohrožené skupiny dostaly respirátory a hlavně, aby opatření nedusila již tak tvrdě zasaženou ekonomiku.

Vymezila se také bývalá poslankyně ODS a advokátka Klára Long Slámová: "Nenechám si vzít svobodu nějakým hadrem a zbytečnými omezeními. Hadrem to začíná, pokračuje to přes omezení shromažďovacího práva, vzdělávání a bude to končit čím? Mohli by se už představitelé států vzpamatovat a brát covidchřipku jako běžnou součást dnešní doby? Opravdu si necháme líbit neodůvodněné restrikce, které nám akorát znepříjemňují život a ekonomicky ruinují ty, kteří se podílí na vytváření zisků, ze kterých stát (tedy i my všichni) profituje?"

Kritizoval také člen ANO a šéf Pražské strojírny, Robert Masarovič: "Do té doby bude pan ministr Adam Vojtěch hrát kakofonii s rouškama a manipulovat s lidem jako s tupou ovcí, až přijdou nějaké volby a lid bude chtít toho, kdo aspoň předstírá zájem o něj. Rouška ano, rouška ne, Prymulova lidovecká klička, Maďar vyhrožující, fakt už je to moc."

Do té doby bude pan ministr @adamvojtechano hrát kakofonii s rouškama a manipulovat s lidem jako s tupou ovcí, až přijdou nějaké volby a lid bude chtít toho, kdo aspoň předstírá zájem o něj. Rouška ano, rouška ne, Prymulova lidovecká klička, Maďar vyhrožující, fakt už je to moc. — Robert Masarovič (@MasarovicRobert) August 19, 2020

Člen pražské ODS Jan Paluska má dokonce zato, že znovuzavedení roušek má potenciál prohrát volby Andreji Babišovi. "Každý strach má poločas rozpadu, ten z koronaviru ho měl během června, kdy drtivá většina lidí zjistila, že se vlastně nic moc neděje. Jejich tolerance pro plošný, naprosto imbecilní opatření se tak limitně blíží nule," seznal.

"Kromě zcela zjevnejch ekonomickejch dopadů na kina, divadla, muzea, gastro byznys, atd., nejste prostě schopnej v současný době lidem vysvětlit, proč by měli půl roku nosit roušky u kadeřníka, nebo v hospodě, když se jdou vychcat," dodal s tím, že ve veřejné dopravě, v domovech důchodců a v nemocnicích možná dávají roušky smysl, ale pošně opravdu nikoliv.

"Navíc tím stát nereaguje na nějakou situaci, ale zavádí to z 'preventivních' důvodů. Sorry, ale fakt nevím, kdo jim tenhle nápad poradil, nicméně tady nejsme v Severní Koreji, aby tu lidi bečeli jak ovce. Na to fakt zapomeňte. Tady Bába těžce ustřelil," mínil.

Paluska předpokládá, že nařízení buď vydrží jen 14 dní a pak bude drasticky upraveno, nebo vláda Andreje Babiše skončí. "K jeho štěstí nutno podotknout, že se toho zatím žádná opoziční partaj nechytla a neudělala z toho téma jako bylo kdysi 30 Kč poplatek u lékaře. Čímž tomu pakoňovi dává vlastně ještě čas. Nicméně, že by tohle opatření (nebo ministr Vojtěch) přežilo podzim, to bych se moc divil," podotkl ještě pražský komunální politik.

I bývalý místopředseda a poslanec ODS Pavel Drobil míní, že povinné roušky nevydýchali ani skalní voliči ANO, takže Andrej Babiš zasáhne a opatření upraví. Dodal, že se jedná o téma, které leželo na ulici a nikdo z politiků ho nezvedl.

S Paluskou a jeho argumentem, že v tématu je potenciál, souhlasil europoslanec ODS Jan Zahradil. "Roušky, to by měl být náš 'třicetikorunový poplatek u doktora' po vzoru Paroubka 2008," prohlásil a odkázal na kampaň ČSSD, kterou chtěla zrušit třicetikorunový poplatek za návštěvu lékaře, zvaný též jako "Julínkovné". Dodejme, že ČSSD tyto volby vyhrála, i když vládu pod vedením Jiřího Paroubka nesestavila.

