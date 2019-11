Volí Babiše a Okamuru. Ti nevzdělaní... Průzkum o mládeži. Šlo i o politiku

V rámci připomenutí 30 let svobody si studentská iniciativa Univerzity Karlovy Svobodný listopad nechala zpracovat průzkum názorů tzv. Havlových dětí. V druhé půli srpna se agentura Median ptala 1007 respondentů mezi 18 a 30 lety, co si myslí o politice, společnosti, světě i o sobě. Anketa Chystáte se oslavovat 30. výročí ,,Sametové revoluce"? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4308 lidí

Současná politická situace podle všeho mladým nevyhovuje. Dle výsledků průzkumu je pouhých 10 % z nich spokojeno s politickou situací v Čechách, nespokojených je 66 %. 57 % z nich prý nedůvěřuje prezidentovi soudcům nebo členům vlády. Nicméně, 81 % dotázaných má za to, že je důležité účastnit se voleb, což znamená, že tuto situaci nepovažují za nezměnitelnou. 72 % dle průzkumu považuje demokracii za lepší než jakékoliv jiné formy vlády, přeneseně tedy dle většiny mladých může ke změně dojít v rámci současného systému.

Co se týče mezinárodní politiky, 70 % z dotázaných si myslí, že Česko by mělo nadále setrvat v Evropské unii. S tím zřejmě souvisí další číslo, tedy že pro 87 % dotázaných je důležitá možnost svobodně vycestovat do zahraničí. Když jde o práci v zahraničí, až pro 45 % z účastníků dotazování by byla výhodná nabídka zaměstnání dostatečnou motivací, aby republiku opustili. Dle autorky průzkumu ochotu deklarují hlavně mladí lidé před 25 rokem života, protože ještě nemají závazky. Došlo i na otázku, jak se mladí identifikují. Více než čtvrtina (26 %) se prohlásila za tzv. světoobčany. Pro kontrast 42 % se dle průzkumu „vztahuje k příslušnému státu“. 44 % dotázaných se informuje o veřejném dění hlavně ze sociálních médií.

Skeptická je mladá generace v otázce životního prostředí. Plných 71 % dotázaných má za to, že při současném kurzu brzy dojde k ekologické katastrofě. To prý ale neznamená, že by byli rezignovaní, údajně má pro ně smysl něco dělat, i když okolí tak zodpovědné není. Kde jsou mladí naopak optimisty je zaměstnání. Pouhých 15 % očekává při shánění zaměstnání komplikace. Jinak je to ovšem se střechou nad hlavou. V otázce bydlení je situace taková, že 55 % uvádí, že vlastní bydlení je pro ně finančně nedostupné. Fotogalerie: - Vzpomínka 1989 v Rakovníku

Větší obavy údajně cítí muži než ženy. Spekulace o důvodu obsahují teorie, jako že ženy mají menší nároky nebo zřídka řeší tuto situaci samostatně. Popřípadě že tuto starost nechávají na partnerovi. Mladí také uvádějí, že 86% z nich má někoho, koho mohou v případě nouze či potřeby požádat o pomoc.

Sociologové si dle vzdělání Havlovy děti rozdělily na čtyři skupiny. Nejsilnější skupinou jsou údajně „vyloučení skeptikové“. Tvoří 31 %. Mají nižší vzdělání, ve volbách jejich hlasy dostávají hnutí ANO a SPD. Čtvrtina z nich prý k volbám ani nechodí. „Jsou pro odchod z Unie a obecně jsou uzavřenější a nedůvěřivější vůči společnosti,“ zní jejich deskripce.

Naopak nejméně početní jsou proevropští liberálové. Těch je dle průzkumu pouze 19%. Nepřekvapivě volí buď Piráty nebo TOP 09, důvěřují veřejnoprávním médiím, demokratickému systému a chtějí zůstat v Evropské unii.

Středoškoláci s maturitou se dle sociologů dělí v poměru půl na půl na nedůvěřivé a „systémové hackery“, jež se podle definice obracejí na sociální sítě jako na zdroj informací a na angažované světoobčany.

