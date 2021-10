Volili STAN nebo TOPku. Ale už nemohou. Kvůli covidu

Stejně jako při minulých volbách, není jasné, kolik stran se nakonec dostane do Sněmovny. Jednou ze stran, která podle průzkumů nemá své místo jisté, je i formace TSS, kterou vede Zuzana Majerová Zahradníková. Podle členky rady ČTK Angeliky Bazalové TSS nakonec 5 % překoná. A to právě kvůli svému přístupu k proticovidovým opatřením, díky kterému je budou volit vzdělanější lidé, kteří se neshodnou s vládní rétorikou ohledně covidu-19 a očkování. Tradiční strany totiž podle Bazalové rezignovaly na názorovou pluralitu.

Pro řadu lidí jsou epidemie koronaviru a stále trvající protivirová opatření tématem, které ovlivní, jak budou hlasovat. Angelika Bazalová říká, že z těchto lidí se jí řada z nich svěřuje, že bude volit formaci Trikolóra, Svobodní a Soukromníci. Ovšem neveřejně. Podle ní poslední průzkumy, které přisuzují TSS pět procent ještě nejsou úplně přesné.

„Tématem voleb totiž nejsou letos jen daně a důchody, ale taky samozřejmě pandemie. Pro některé z nás je to tema dokonce klíčové. Opravdu nevím proč bych měla řešit, jestli se zpět vrátí superhrubá mzda, když me dceři reálně hrozí, že bez (samozřejmě nepovinné) vakcíny nebude moct dostudovat,“ argumentuje z tohoto pohledu členka Rady ČTK.

„A tradiční strany jedou všechny stejnou rétoriku. Když jsem zas včera slyšela ten blábol o nutnosti proočkovat 70 procent populace, chvíli jsem přemýšlela, že snad tu Trikoloru budu volit taky. Tohle uskupení se kvůli neochotě tradičních stran postavit se k pandemii v souladu s vědeckymi poznatky a nepošlapávat při tom právo a svobodu, stává východiskem pro část voličů z vyšších sociálních skupin,“ míní.

Voliči z nižších sociálních skupin podle jejího názoru takové dilema nemají, protože mohou volit buď Tomia Okamuru a jeho SPD nebo VOLNÝ Blok a nebudou mít ani problém se k tomu přiznat. „Ale pro lidi, kteří doteď volili STAN nebo třeba TOP 09 může být těžké veřejně deklarovat, že přístup těchto uskupení k pandemii, je pro ně nepřijatelný a že to raději hodí Trikolóře,“ dodala.

Bazalové dává naději to, že je jedna věc, co říkají politici v televizi, a druhá, co si skutečně myslí. „Spousta z nich vnímá, že to, co se děje, je už za hranou. Ale otevřeně to říkají buď velmi opatrně nebo spíš vůbec,“ míní s tím, že strany naopak potlačují ty, kdo mají názor jiný, jako například Ondřeje Dostála u Pirátů nebo lékaře Šimona Reicha z TOP 09. Dle Bazalové tak strany odpuzují právě ty, pro které jsou covid a přemrštěná proticovidová opatření hlavním tématem.

„Tím ale od sebe odpuzují ty, kteří by ještě chtěli zůstat, pokud by cítili, že je v tradičních stranách aspoň povolena nějaká pluralita názorů. Jinými slovy - ona tam často je, ale není to vidět. To je podle mě průser. Myslím si, že kdyby některá z těchto stran deklarovala, že po volbách zruší COVID pasy, které stejně reálně nemají na šíření viru žádný vliv, mohli by ještě část těchto zoufalých voličů přitáhnout zpět,“ soudí radní pro ČTK a dodává, že protože se tak nestalo, tak TSS ve volbách překvapí.

