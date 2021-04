Volný krocen policií. Držel se regálu. Pak s dítětem v autě. To bude mít dohru

reklama

K incidentu došlo v neděli kolem jedné a druhé hodiny odpoledne, přesný čas redakce zjišťuje u policie. Lubomír Volný a jeho poslanecký kolega Marian Bojko zastavili, aby si nakoupili něco k jídlu a pití. V automobilu seděl kromě nich i devítiletý syn Volného, se kterým Bojko zůstal. „Cestou na benzinu jsem viděl vycházet z automobilu policistu a policistku, kteří měli nasazené respirátory na čele, a dívali jsme se na sebe. Říkal jsem si, fajn, i policisté v Novém Jičíně už na to kašlou a nezasahují. Šel jsem na benzinku, kde už jsem měl roušku ledabyle nasazenou pod nosem, a v průběhu nákupu se objevili,“ řekl Volný pro ParlamentníListy.cz.

Policii upozornila obsluha čerpací stanice

„To policistka odmítla uznat, chtěla údaje znovu, i když si v identifikačním zařízení mohla ověřit, kdo jsem. Vyzvali mě, abych šel s nimi na stanici, protože mě zadržují a budu odveden. Řekl jsem jim, že jsem poslanec, takže mě nemohou zadržet za přestupek, pouze za spáchání trestného činu, a ať zavolají nadřízeným. Zase odmítli s tím, že nevědí, kdo jsem. Podívali se na sebe a řekli: Tak ho bereme a vrhli se na mě. Vyjádřil jsem fyzický nesouhlas a jim se nepodařilo mě srazit na zem. Chytil jsem se regálu a opakoval jsem, že jsem poslanec, ať zavolají svým nadřízeným,“ uvedl redakci Lubomír Volný.

Jeho vyprávění pokračuje tím, jak se policisté snažili povolit jeho sevření nábytku, a tvrdí, že ho zkoušeli škrtit, páčit prsty i ruce. „Nakonec policista vytáhl teleskopický obušek a s jeho pomocí se mi snažil vypáčit ruku, kterou jsem se držel, čímž mi způsobil zranění na paži. Ptal se, proč si to dělám horší, a já že si to nedělám horší a oni porušují zákon. Mezitím jsem vysvětloval zaměstnankyni stanice, která měla covidové řeči, že ohrožuji lidi, že podle názorů některých odborníků nošení roušek nepomáhá,“ vysvětlil Volný. Poslanci Marianu Bojkovi se čekání ve voze už zdálo dlouhé.

Bojko: Řval jsem na ně, že je to poslanec

„Seděl jsem se synem v autě, už to bylo dlouhé. Viděl jsem předtím zaměstnankyni, která přišla k policistům, ti si nasadili roušky, barety a šli na benzinku. Říkal jsem si, že se asi bude něco dít, ale snad nebudou nikoho mlátit. Když to trvalo dlouho a přestali na benzinu dokonce pouštět lidi, vzal jsem si respirátor a šel jsem dovnitř. Zaměstnankyně řekla, že mě tam nepustí. Stejně jsem šel dovnitř a viděl, jak se Luboš drží regálu a policisté s ním cloumají. Začal jsem řvát, co to dělají, vždyť je to poslanec, a že nemohou dělat takové věci. A také jsem se identifikoval. Pak přišli další policisté a řekli: To je poslanec Volný, toho tady známe,“ řekl redakci Bojko.

„Po patnácti až dvaceti minutách, hodinky mi přitom strhli a nedovedu to říci přesně, přijela druhá policejní hlídka a první, co řekli, bylo: To je poslanec Volný, toho my tady známe. Tomuto policistovi jsem se také identifikoval kartou poslance, když jsem se k tomu konečně dostal. Tím měla celá akce skončit, protože jsem se identifikoval a nepáchal jsem trestný čin, takže mě nemohli zadržet. Ale neskončila, bohužel,“ uvedl Volný.

Ten v tom podle svých slov viděl závěr konfrontace a řekl, že chce jít do auta za synem, aby ho zkontroloval a vyčkal do příjezdu nadřízených. Ani to mu policisté nechtěli dovolit. Redakce už oslovila tiskové oddělení Policie České republiky, do které spadá Nový Jičín, zda považuje tvrzení Lubomíra Volného za pravdivá a jak celou událost zaznamenali strážci zákona. Policie vyjádření k celé věci připravuje.

Volný se synem v náručí natáčel video on-line

Celý konflikt tím ale neskončil. Následovala strkanice policistů s Volným až k jeho vozu. Volný popsal, že se snažil dostat k vozu, v čemž mu vlastními těly policisté bránili: „Po identifikaci nastala strkanice s tím, že je omezený na pohybu. Lubomír se svojí postavou nedal, dotlačil je k autu, kam si sedl,“ sdělil Marian Bojko. A tady do celé situace vstupuje devítiletý syn Volného, který vlezl poslanci do náruče, protože byl vystrašený. A zde také začíná zmíněné video, které vysílal v přímém přenosu na Facebook a které mu pak sociální síť smazala.

Lubomír Volný na něm žádá policisty, aby zavřeli dveře od automobilu a neděsili jeho syna, ti si nakonec vyžádají klíče a položí je na střechu vozu, aby s ním nemohl odjet. Volný jim opakuje, že se identifikoval, policisté nakonec uznají, že pominuly zákonné důvody pro jeho zadržení, a upozornili ho na správní řízení, které poslance kvůli nedostatečné ochraně dýchacích cest čeká. To trvalo dalších dvacet minut. Volný i Bojko nesouhlasí s postupem a chováním policistů. „Věděli, že se baví s poslancem, a stejně mě zadržovali na místě. Fotili si mého syna a chtěli jeho údaje, i když je nezletilý. Vše řeší náš právní tým, protože použili donucovacích prostředků, osobně se domnívám, že policisté neunesli situaci psychicky. Vše bylo způsobeno tím, jak se mnou od začátku mluvili. Kdyby to udělali jinak, nemuselo k tomu dojít,“ podotkl Volný.

Poslanec: Nebylo to poprvé

Upozornil, že v jeho případě se nejedná o první podobný případ, poprvé ho zadrželi policisté na protivládní demonstraci v Praze za stejný přestupek. Podobně to vidí i Marian Bojko, kterému prý bylo hanba, což také policistům řekl: „Takhle se policie chovat nesmí, policistka si navíc fotila devítileté dítě, mrzí mě, že se policie takto chová.“

Než se k věci vyjádří sama policie, oslovila redakce zatím Petru Lhotákovou, která je bývalou policistkou a nyní vede Odborovou alianci integrovaného záchranného systému. Ta vidí situaci přesně naopak. Poté, co jí redakce celý popis poslanců přetlumočila, jejich chování rázně odsoudila: „Přijde mi, že Volný úplně ztratil selský rozum a soudnost a léčí si určité mindráky, nebo jak to nazvat, protože takhle vyhrotit situaci před svým dítětem je už opravdu na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, protože jako rodič má nějaké povinnosti a docela dost tím dítěti mohl naklepat jeho myšlení a vizi, jak se stavět k orgánům činným v trestním řízení. Takhle ho vystavit šoku, kdy se staví do pozice oběti, je až nevhodné a může to hraničit s trestnou činností, která hovoří o ohrožení mravní výchovy dítěte. Vystavil ho tomu úmyslně a zcela záměrně, vidím v tom záměr, aby ze sebe udělal obětního beránka,“ řekla rázně Lhotáková.

Lhotáková: Nápis poslanec nemá na čele

Neuznává ani argument, že sami policisté chvíli neměli respirátor, protože nešli do uzavřeného prostoru tak jako mistr Volný s nezakrytými dýchacími cestami, takže porušil vládní nařízení, a nelze argumentovat, že policisté také neměli respirátory. To, že je poslanec, prý nemá napsáno na čele a policie často slýchá, jak se občané hájí kamarádstvím s někým významným. „Jakousi imunitu mít bude, ale ne takhle na ulici, tak to nefunguje. Imunitu má, nesmí se mu dát pokuta a podobně, ale když porušuje vládní opatření a řekne: Já mohu, já jsem poslanec, tak si z toho policie sedne na zadek? To je vrchol. Když přijela druhá hlídka, první byla jistě velice ráda, protože s takovým oslem tam zápasit někde v regálech… když jsem viděla hlídku, byli sice dobře rostlí, ale on je obtloustlý vepř.

Podle ní Volný dítěti ukázal pouze dacanství a dal jediný vzkaz: Podívej synu, takhle my se budeme stavět k policii, protože, protože, protože… to je strašný vzkaz rodiče dítěti a je úplně jedno, zda je to poslanec, nebo je to Franta z bioplynky nebo hnojař. Takhle by se nechoval kdejaký jézéďák. Co předvedl Volný, to je opravdu dobytek. Nejprve bych nechala celou situaci vyhodnotit hlídku policie, už jsme z jeho úst slyšeli spoustu slintů, které si potvrdí s Bojkem a vykládá svoji verzi, aby nebyl za úplného blbce. Takže bych počkala, až to vyhodnotí hlídka. Na benzině jsou kamery, a to, že porušoval zákon naschvál, když viděl, že je venku hlídka a musela na něj poukázat obsluha, je opravdu vrchol dacanství pana Volného, který si zahájil jakousi kampaň, že bude kverulant, ale nemá na to ani omylem,“ vysvětlila svůj pohled s tím, že jednáním se Volný mohl dopustit trestného činu výtržnictví, o čemž rozhoduje výbor, který by ho případně vydal, ale policie ho nemohla jen tak propustit s tím, že to nějak dopadne.

Volný na videu neuposlechl výzvy policie

Volný podle ní neuposlechl výzvy policie, aby si nasadil roušku, neprokázal totožnost a pak přichází možnost donucovacích prostředků. Petra Lhotáková zdůraznila, že mu nic nebránilo vyjít s hlídkou, doložit doklad, dojít k autu a pokojně odjet, ale raději ze sebe dělal oběť a chudáka. Kdekdo se totiž může vydávat za poslance, když mu bude podobný. „Policisté musejí prověřit autenticitu. Hlídka ho nemůže nechat, když porušuje vládní opatření. Ale Volný to takhle chce, aby kňučel jako podsvinče. Jde o jasně daný záměr do toho jít. Udělal si touto blbostí své renomé, a ukazuje tím občanům, jak se mají k policii chovat, a i ke svému synovi, aby policie byla za kašpary,“ vysvětlila s tím, že i kdyby byl Chuckem Norrisem, tak ho musejí stejně zkontrolovat, zda je to on, či nikoliv. V opačném případě by zase mohli čelit obviněním, že osobu řádně neidentifikovali. Lhotáková se navíc obává, že policisté budou mít nyní doslova peklo, protože následná kontrola se bude zabývat například tím, proč policisté na videu neměli pokrývku hlavy.

Sama chápe, že hlídka Volného nakonec nechala jít, protože pro ni nebylo jednoduché „nechat se buzerovat a tyranizovat občanem“, a mohou se dočkat postihu, protože měli všeho „s takovým tupcem plné zuby“. A považuje to za ukázku podpory. „Takhle ukázal prostředníček policistům, došel se nechat ošetřit, kňučí na Facebooku. Proč to vůbec dělal?“ ptala se Lhotáková. Prostředníček policistům však nakonec ukázal devítiletý syn, což na konci videa sám říká.

Lubomír Volný také zveřejnil lékařskou zprávu, kde popisuje, že byl napaden hlídkou policie. „Kdyby vše měl, jak má mít, tak ho neoznámila obsluha, s policií se minuli a mohl odjet s jídlem, jak měl v plánu. Ale ne, to musí být velmistr Volný s Bojkem v záloze a udělat tyátr tak, aby ze sebe udělal obětního beránka, a ještě do toho zatáhl svého syna,“ uvedla. Lhotáková chce proto sama ještě dnes podat oznámení na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. „Rodič má své povinnosti, takže video pošlu OSPOD. Je to jasně dané, a svému synovi mohl způsobit vážnou újmu, kterou si může nést zbytek života, a to jako rodič nemůže dopustit. Nehledě že policisté vůbec netušili, jestli dítě třeba neunáší. Policisté musejí všechno dodržovat a ověřovat,“ dodala s tím, že být matkou zmíněného dítěte, uštědřila by jeho otci pár facek, protože by se jí rozhodně nelíbilo, čemu ho vystavil. Podá také oznámení, že zesměšnil hlídku.

Volný odmítá použití syna jako rukojmí

Volný pochybení, že syna zatáhl do celého incidentu a vzal si ho jako rukojmí, rázně odmítá. „Je to nesmysl a lež. Šel jsem k synovi v době, kdy už policisté věděli, že jsem poslancem a nesmějí zasahovat. Přesto to udělali, a ještě syna natáčeli,“ řekl. Sám bude žádat interpelaci ministra vnitra Jana Hamáčka a svůj postup bude řídit podle toho, jak k celé věci policie přistoupí, ideální by podle něj byla omluva policistů z očí do očí. Vyžádá si také záznam z čerpací stanice. Kritizoval rovněž, že než by policie uznávala chybu a minimalizovala problém, rozhodla se z toho udělat velkou akci.



