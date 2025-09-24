Volný pád českých potravin o 81 %. Před volbami uhodilo

Tak máme za sebou 14 dnů od posledního Pohledu selským rozumem a před sebou jedenáct dnů do Parlamentních voleb 2025. Voleb, na které je i ten „selský rozum“ krátký. Voleb, kde kampaň, lépe řečeno útoky na pravděpodobného vítěze Andreje Babiše, překračují dosud všechny známé meze. A tak, jsa bývalý šéf Agrární komory a senátor, který v resortu a ve velké politice leccos zažil, předložím čtenářům ParlamentníchListů.cz svůj pohled na dnešní situaci v České republice.
SPOLU preference trvale do 20 procent, ANO trvale přes 30 procent…
1. Nepamatuji si situaci, kdy by premiér ve svém kraji zaujímal v předvolebních preferencích předposlední místo a přitom prohlašoval, že jedině on a jeho koalice SPOLU je schopna porazit ANO Andreje Babiše. Převedeno do statistiky, SPOLU má preference trvale do dvaceti procent, ANO trvale přes 30 procent.
2. Premiér Fiala podporuje válku na Ukrajině. Nejenom slovně, ale organizuje nákup zbraní pro Ukrajinu, což je pro mne, člověka se slovanskými kořeny zvlášť odpudivé. Nic na tom nemůže změnit, že se prezident Pavel před dvěma dny, v pondělí, postavil za zachování Fialovy muniční iniciativy!
3. Prezident republiky bude pověřovat po volbách lídra z tábora vítězů sestavením vlády. Doposud to byl vždy vítěz voleb. Nyní, před letošními říjnovými volbami, kdy je vítěz víceméně jasný, prezident veřejně prohlásil, že to tak být nemusí. Poněkud zvláštní, protože tímto se nepřímo postavil proti předpokládanému vítězi Andreji Babišovi.
4. Mezi lidmi jsem denně a moje kontakty jsou někdy až úsměvné. Hlásí se ke mně na chodníku lidi, které neznám, ale oni znají mě – dříve prý z televize a rozhlasu a nyní z článků v ParlamentníchListech.cz. Takže já názory běžných lidí opravdu znám a když je shrnu do jedné věty, tak ta zní – významná část obyvatel České republiky chce změnu a očekává, že se jí dočká po nadcházejících parlamentních volbách. A já k tomu dodávám, že tito lidé svůj názor vyjádří na volební lístku, který vhodí do urny. A stane-li se to a ve volbách zvítězí ANO s dalšími několika stranami či politickými subjekty, tak se všichni vrátí k reálné české agrární politice. A bude potřeba dát široké veřejnosti pravdivé informace a získat její podporu. Jaké ty informace jsou? Nuže, po seznámení s materiálem kolegy z Klubu 2019 ing. Zdeňka Jandejska – Strategické kroky k restartu českého zemědělství – si dovolím jeho základní myšlenky zde uvést.
Jandejsek a Strategické kroky k restartu českého zemědělství
Tak tedy, rozhodně je třeba zastavit cestu k extenzitě, snižování produktivity práce a ztrátě konkurenceschopnosti, které po vstupu do EU v roce 2004 pokračovaly. Důvodem byla obava z naší konkurenceschopnosti, a proto byl cíl starých zemí vznik prostoru pro jejich přebytky, což se jim bohužel podařilo. My jsme totiž byli zemí, která měla přebytek agrárního zahraničního obchodu až deset miliard korun a nyní se propadla na mínus 60 miliard korun.
Pro představu uvedu z Jandejskova materiálu Strategické kroky k restartu českého zemědělství, respektive statistiky ČSÚ, základní čísla:
rok 1990 nyní rozdíl v %
Zemědělská půda v ha 4 mil. 296 tisíc 3 mil. 493 tisíc 81,3 %
Zelenina v ha 35 400 12 600 35,6 %
Brambory v ha 115 446 22 000 19 %
Skot v kusech 3 mil. 506 tisíc 1 mil. 400 tisíc 39,9 %
Prasata celkem v ks 4 mil. 790 tisíc 1 mil. 404 tisíc 29,3 %
Volný pád a obrovské snížení soběstačnosti…
A k těm stavům dobytka a plodin na půdě ještě ekonomický ukazatel – čistá přidaná hodnota na hektar zemědělské půdy:
V ČR – 370 eur/hektar
V Polsku – 844 eur/hektar
V Německu – 1 072 eur/hektar
Průměr EU – 952 eur/hektar
Toto je volný pád, který má dopad na obrovské snížení soběstačnosti a na pokles hrubé zemědělské produkce o 32,2 procenta oproti roku 1990 a pozor, o 9 procent oproti roku 1936. Tento vývoj je třeba zastavit. Jako první krok vidím novou vládu s novým ministrem zemědělství, který resortu rozumí a pravdivé informování veřejnosti. Jsem si jist, že poté přijde skutečně restart ku prospěchu České republiky a přestaneme být de facto agrární kolonií starých zemí EU.
Jan Veleba
exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019
