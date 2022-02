Vondráček má plán, jak nechat lidem víc peněz v peněženkách. I přes rostoucí cenu benzínu

reklama

„Současná vláda se snaží reagovat na zvyšování cen energií větším rozdáváním sociálních dávek. To je levicové řešení, které na ministerstvu sociálních věcí zbylo možná ještě po Janě Maláčové. Jde tedy docela opačnou cestou než třeba vláda polská,“ rýpnul si Libor Vondráček do současného kabinetu a zároveň představil to, jak by s růstem cen benzínu bojovali Svobodní.

„Pokud snížíme zdanění energií a pohonných hmot, promítne se to následně do cen zboží i služeb. Tato cesta je daleko funkčnější, systémová a dlouhodobě udržitelná. Pomáhá férově všem, tedy i těm, kteří ostatní zaměstnávají, takže pomáhá udržet českým podnikatelům pracovní místa,“ popsal Libor Vondráček, který zároveň odmítá kritiku toho, že by takové opatření nějak zvýhodňovalo občany s vyššími příjmy. „Ano, tato cesta pomáhá i těm, kteří zrovna mají v tuto chvíli vyšší příjmy, což se však může kdykoliv změnit,“ upozornil Vondráček.

Za jednu z největších výhod pak označil to, že díky snížení zdanění a odbourání nutnosti vymýšlet nové dávky a dotace, dojde také k debyrokratizaci státu. „Naše cesta přináší navíc možnost zeštíhlit státní aparát a ušetřit lidem čas, který musí strávit vyběháváním sociálních dávek na úřadech,“ dodal Vondráček.

Plán Svobodných by znamenal, že měsíčně by jedna domácnost mohla ušetřit podle výpočtů asi 1458 korun. Svobodní by totiž chtěli konkrétně zrušit poplatek za přimíchávání biopaliv ve výši 450 korun měsíčně, snížit spotřební daň na úroveň státu s nejnižší spotřební dani v EU a snížit DPH nejen z benzinu na 14 procent. „Díky těmto opatřením na první pohled snížíme příjem státní kasy. Díky tranzitní poloze naší země však nalákáme více zahraničních aut k tankování u nás a celkově očekáváme zvýšení množství natankovaných PHM o cca 500 milionu litru. Tedy i dodatečný výnos z daní přes 9 miliard korun,“ vypočítává Libor Vondráček, předseda Svobodných.

