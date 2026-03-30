Vondráček píše do Berlína kvůli Pardubicím: Německé peníze mohou živit radikalismus, varuje

Vondráček dopis odeslal 30. března a spojuje jej s aktuálním vyšetřováním útoku na výrobní halu zbrojní firmy v Pardubicích. Právě v této věci podle něj nelze přehlížet ani širší ideologické a finanční souvislosti. Předsedkyni Spolkového sněmu v této souvislosti napsal, že se na ni obrací „s naléhavou žádostí o Vaši pozornost a podporu při prověření mechanismů financování německých politických nadací, jejichž veřejné prostředky přispívají k šíření radikálních ideologií ohrožujících vnitřní stabilitu a bezpečnost sousedních zemí“.
Ve svém dopise zmiňuje především Nadaci Rosy Luxemburgové, která podle něj disponuje desítkami milionů eur z německého státního rozpočtu a dlouhodobě podporuje také aktivity v České republice. „Spolková vláda Německa poskytuje každoročně desítky milionů eur Nadaci Rosy Luxemburgové. V roce 2024 činila tato podpora přes 71 milionů eur,“ uvádí Vondráček. Zároveň dodává, že tato nadace podle něj finančně podporuje subjekty „prosazující krajně levicovou, antikapitalistickou a radikálně internacionalistickou agendu, která stojí v přímém rozporu s principy liberální demokracie, suverenity národních států a bezpečnosti našich občanů“.
Jako příklady uvádí organizace Druhá směna, Sdruženy nebo Socialistická solidarita, které v dopise řadí do radikálně levicového prostředí. V této souvislosti pak upozorňuje na možné ideologické vazby na osoby obviněné v pardubickém případu. „S vážným znepokojením sleduji aktuální vyšetřování žhářského útoku na výrobní halu zbrojařské firmy v Pardubicích, který české orgány klasifikují jako teroristický čin. Z útoku jsou obviněny osoby, které jsou veřejně spojovány s radikálně levicovým a propalestinským aktivismem,“ píše.
Předseda Svobodných v textu používá i výrazné varování před dopady takového vývoje. „Považuji za nepřípustné, aby peníze německých daňových poplatníků – byť nepřímo – přispívaly k fanatizaci mladých lidí, která může v krajním případě přerůst až v násilí namířené proti soukromému majetku a bezpečnosti občanů suverénního členského státu Evropské unie,“ píše směrem do Berlína.
Předsedkyni Bundestagu žádá, aby podpořila nebo iniciovala konkrétní kroky v německém parlamentu. Jde podle něj především o interpelaci spolkové vlády kvůli kontrolním mechanismům nad zahraniční činností Nadace Rosy Luxemburgové a dalších politických nadací, dále o zpřísnění pravidel pro poskytování veřejných dotací a také o plnou transparentnost finančních toků mezi německými státními nadacemi a organizacemi působícími v České republice a dalších sousedních zemích.
Celou věc Vondráček uzavírá apelem na ochranu bezpečnosti a vztahů mezi státy. „Jsem přesvědčen, že ochrana demokratického řádu, vnitřní bezpečnosti a dobrých sousedských vztahů mezi našimi zeměmi je společným zájmem. Politický export radikalismu a destabilizace sousedních států je v rozporu s principy vzájemného respektu mezi suverénními demokraciemi,“ uvádí. Současně dodává, že je připraven německé straně poskytnout další informace a podklady, které by mohly pomoci prověřit vazby mezi státními dotacemi a radikálními skupinami působícími v České republice.
