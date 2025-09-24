Vondráček proti vládnímu utrácení: „Minus 80 tisíc úředníků a pryč s plyšovými penisy“

24.09.2025 13:50

V předvolebním duelu podcastu Novinky.cz usedli proti sobě Libor Vondráček, předseda Svobodných a lídr kandidátky SPD v Jihočeském kraji, a Matěj Gregor, učitel a lídr Motoristů sobě v Moravskoslezském kraji. Diskuse se dotkla sporných témat – od povolebních koalic přes referendum až po Green Deal, svobodu slova, Ukrajinu a státní rozpočet.

Foto: Repro Datarun, Půr
Popisek: Libor Vondráček

Moderátorka připomněla kritiku, že spojení SPD, Svobodných a Trikolóry je „skrytá koalice“. Vondráček odmítl: „My nejsme skrytá koalice, podobně jako nejsou skrytá koalice Motoristé se Soukromníky nebo Starostové, kteří mají na kandidátce zástupce pěti různých stran. Je to běžná praxe.“ Dodal i ironickou poznámku: „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Pak by i Piráti museli dostat 11 % a to si nejsem jistý, jestli by zvládli.“

Gregor naopak zdůraznil, že podobné spory krátce před volbami „podkopávají důvěru občanů v systém“ a připomněl, že podobné koalice byly v minulosti běžné i u jiných stran.

Gregor uvedl, že motoristé nepodpoří referenda, nefandí přímé demokracii a už vůbec jim nepřijde dobré hlasovat o vystoupení z EU nebo NATO: „Nemyslím si, že v kritické době se mají politici zbavovat odpovědnosti na úkor referenda. Referenda o vystoupení z Evropské unie případně z NATO prostě nejsou tématem, které by Motoristé chtěli stavět.“

Vondráček odpověděl: „Občané nejsou tupci, nejsou to ovce. Ve Švýcarsku nástroj referenda funguje velice dobře. My bychom si ho měli v příštím volebním období osahat a ukázat si, že nejsme hloupější než Švýcaři. A směřovat k tomu, abychom brzy mohli v referendu jako občané hlasovat úplně o všem důležitém, když na to sesbíráme dost podpisů.“

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • mimo zastupitelskou funkci
Debata se dotkla i svobody projevu. Gregor uvedl, že „boj proti dezinformacím vždycky přinesl více škod než užitku“. S tím souhlasil i Libor Vondráček a přihodil: „Současná vládní koalice v rámci svobody slova se chová komunističtěji než současní komunisti. Je smutné, že vlastně komunisti tady musí hájit svobodu slova. Občané opravdu nejsou hlupáci, aby jim politici říkali na jaké televize se mají a nemají dívat. Umí si udělat svůj názor.“

K vládnímu blokování médií dodal: „Blokovat nějaké vysílání je chyba. My potřebujeme znát jazyk a tón veškeré světové propagandy všech států.“

Rusko a Ukrajina: od nálepek k miliardám

Moderátorka připomněla, že SPD bývá označováno za proruské. „Rozhodně nejsme proruští a vadí mi, když nás takto nálepkují. My nechceme používat nástroje východních totalit vůči vlastním občanům, například omezování svobody slova či zavádění digitální měny a smiřovat občany,“ reagoval předseda Svobodných Libor Vondráček. „Celková suma naší podpory Ukrajině a Ukrajincům je 252 miliard korun. To je poměrně hodně. My bychom toto chtěli zastavit,“ dodal.

Gregor naopak řekl, že Motoristé s muniční iniciativou nemají problém, pokud to bude investiční příležitost pro český zbrojařský průmysl. „Česká republika by na tom měla vydělat,“ dodal.

V další části debaty Libor Vondráček varoval před dopady klimatických regulací: „Až 50 % českých občanů bude na hranici energetické chudoby. Jsme schopni snížit cenu elektřiny o 15 až 20 %, pokud využijeme peníze z emisních povolenek a zrušíme podporu nesmyslných dotací,“ uvedl v debatě a odkázal se na nedávnou studii Národohospodářské fakulty VŠE.

Moravskoslezský lídr Motoristů sobě Matěj Gregor doplnil: „Je reálné se Green Dealu neúčastnit třeba s Poláky, ale musíme myslet i na to, co s ekonomikou poté – podpora podnikatelů, snížení daní z nemovitostí, nakopnutí stavebnictví.“

Diskuse o rozpočtu ukázala rozdílné důrazy. Vondráček prohlásil: „Když zrušíme ušetříme 220 miliard. Když se vrátíme jenom do stavu státní správy z roku 2015, ušetříme 50 miliard. To znamená minus 80 tisíc lidí, které nabraly na státní výplatnici poslední vlády, jako třeba školní asistenti kvůli inkluzi. A když seškrtáme i politické neziskovky a nesmyslné dotace, jsme na cestě k vyrovnanému rozpočtu.“

A připojil příklad, který vzbudil pozornost: „V Chebu je divadelní představení pro děti, kde běhají plyšáci vypadající jako penisy a údy. A tohle stát dotuje. To jsou přeci věci, které musíme škrtnout,“ upozornil Vondráček.

Gregor souhlasil, že je nutné omezit přebujelou státní správu a neefektivní dotace, ale zdůraznil nutnost širší fiskální odpovědnosti.

