Vrbětice a tajné služby USA. Rusofobní rasisté, zadání z NATO. Volný zboural sněmovnu, žádal trest pro Koudelku

Na plénu Poslanecké sněmovny se to v úterý hemžilo názory týkajícími se kauzy Vrbětic. Nezařazený poslanec Lubomír Volný celou kauzu vidí trochu jinou optikou. Podle něj bylo výbuchem nutné zahladit stopy dodávky českých zbraní do rukou muslimských teroristů a ukrajinským neonacistům. A nyní zde jde jen o „trapnou vnitrostátní hru o to, kdo dostaví Temelín“.

Volný na úvod svého vystoupení rekapituluje, co se podle něj v roce 2014 vlastně stalo. „Potřebovali jsme zahladit stopy, že naše zbraně se objevily v rukou teroristů Islámského státu a že dodáváme zbraně a střelivo neonacistům z pravého sektoru na Ukrajině. Potřebovali jsme výbuch, že v našich skladištích chybějí tisíce zbraní, které se objevily v rukou muslimů z Islámského státu a ukrajinských neonacistů,“ nezdráhá se soudů poslanec.

„Jak tady bylo řečeno panem Zaorálkem, jen tak samo o sobě to ve Vrběticích vybouchnout nemohlo a řekněme si, co se tedy děje dnes. Dnes se tady lidé zkorumpovaní Westinghousem a dalšími lidmi, zapojení do tohoto byznysu vpravo i vlevo, snaží o jediné, vyřazení jediné země, která je schopna splnit požadavky České republiky na dostavbu Dukovan a Temelína,“ pokračoval ve svých úvahách kontroverzní politik.

Podle něj ale meritem je jedna jediná věc, kterou tady „pseudo opozice a pseudo ČSSD řeší“. „Jedná se o to, co ve své podstatě zapříčinilo konec Nečasovy vlády. Doufám, že teď nějaká policejní složka neprohledává můj byt a nenajde tam nějaké kabelky,“ rýpe si politik směrem k tehdejšímu premiérovi.

Nejsmutnější na tom všem pak vidí, že jsme porušovali všechny možné mezinárodní normy a zákony a podle něj dodávali zbraně extremistům. „Jde jen o to, aby Temelín a Dukovany nemohli dostavit Rusové,“ zopakoval svoji teorii a připomněl, že na to nepotřebuje žádné důkazy. „Protože to řekl pan Zaorálek,“ rýpl si a ironicky pokračoval, že zákonodárci přece nepotřebují důkazy. My se rozhodneme podle toho, co nám někdo přikáže, ať už je to Brusel, šéf partaje, nebo sponzor. „Tím cílem je všeobecně nenáviděné Rusko. Pojďme to Rusko, které nenávidíme, zničit, můžeme ho obvinit úplně ze všeho,“ řečnil poslanec opět bez roušky.

„Máme tady špičkové agenty GRU, kteří nejsou schopni novičokem otrávit jednoho dvojitého agenta. Teď jsem se dozvěděl, že nejsou schopni ani svrhnout vládu v Černé hoře a nakonec nejsou schopni načasovat výbušniny ani tak, aby vybuchly tam, kde mají,“ pokračuje v ironickém tónu kontroverzní politik a přechází k usnesení.

Ve stanovisku Volného bloku pak zdůraznil, že blok nevěří informacím českých tajných služeb, které vyvolávají rusofobní nálady, jedná se podle nich o jasnou mediální manipulaci Babišovy a Hamáčkovy vlády na občanech ČR na základě pokynu velení NATO. Dále budou požadovat zveřejnění všech informací tajných služeb v kauze za šest let vyšetřování.

Připomněl, že české firmy mohou ztratit zakázky za sto miliard korun a zdůraznil, že naše energetická bezpečnost je po dekády zajišťována Ruskem, které nás nikdy nevydíralo. Nedovolíme primitivním rusofobním aktivistům, aby vtáhli Českou republiku do obchodní nebo jiné války proti Rusku, apeluje Volný dále.

„Jsem velice rád, že pan Zaorálek ze mě sejmul povinnost poskytovat důkazy,“ rýpl si znovu, přesto mohu uvést, že „z anonymních zdrojů máme spolehlivé informace, které vyvolávají podezření, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 stojí americké tajné služby, které tímto aktem maskovaly stopy po dodávkách zbraní muslimským teroristům z Islámského státu. Žádáme proto odvolání dvaceti zaměstnanců ambasády USA, ukončení jejich nelegální rezidentury maskované jako kulturní centrum,“ pokračoval poslanec.

Závěrem připomněl, že jde o energetickou bezpečnost České republiky, která byla stoprocentní díky Ruské federaci. „Neměli jsme žádné problémy a tohle někomu evidentně strašně vadí,“ zamýšlí se a podivuje se, že se nás vlastně nikdo zásadní na mezinárodním poli nezastal. „Jak to že celá EU nezareagovala, když se tady v České republice stala taková tragédie, kdy ti zlí Rusové nám tu zavraždili dva lidi,“ diví se také poslanec. Podle něj se jedná jen o „trapnou vnitrostátní hru, kdo dostaví Temelín“, uzavřel.

