Všichni nám nadávají, takže to děláme dobře. Rozhlas si „vysvětlením“ zavařil ještě víc

29.04.2026 19:15 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Afro copánky, horká voda i otázka, kdy inspirace jinou kulturou přechází v problém. Pořad Hotspot Radia Wave vyvolal na sociálních sítích bouřlivou debatu. Když stanice reagovala slovy, že množství reakcí potvrzuje smysl tématu, kritici jí začali vyčítat poučování publika, odtržení od reality i další důvod k debatě o veřejnoprávních médiích.

Foto: Hana Brožková
Popisek: Pietní akt u budovy Českého rozhlasu k 78. výročí začátku pražského povstání proti německým okupantům

V posledních dnech ParlamentníListy.cz upozornily na pořad Hotspot Radia Wave, který znovu oživil pojem známý hlavně z minulé dekády, takzvanou kulturní apropriaci. Moderátorka s hostkou v něm řešily, kdy se z inspirace jinou kulturou může stát problém, zvlášť pokud bílí lidé přebírají cizí zvyky nebo symboly bez znalosti jejich původu a významu.

V této souvislosti v pořadu zazněla například témata afro copánků nebo pití horké vody pro lepší trávení, zmiňované ve vztahu k asijské kultuře. Právě spojení běžných návyků, vzhledových prvků a internetových trendů s otázkou identity a respektu k jiným kulturám vyvolalo pozornost.

Pořad Hotspot se následně rozšířil na sociálních sítích. A ne v dobrém. Nemalá část diskutujících jej označila za další důkaz, že veřejnoprávní média jsou podle nich zbytečná a aktivistická.

Na vlnu kritiky reagovala stanice na sociální síti X, v úvodu svého vyjádření poděkovala za masivní odezvu a uvedla, že množství reakcí podle ní potvrzuje, že má smysl se tomuto tématu věnovat. „Množství reakcí na téma potvrzuje, že je dobře, že se kulturním apropriacím věnujeme,“ uvedla ve svém vyjádření.

Radio Wave následně uvedlo, že o tématu kulturních apropriací se v poslední době diskutovalo například v souvislosti s českou verzí reality show jménem Survivor i s dalšími trendy, které epizoda podle stanice rámuje kritickými a pro někoho možná provokativními otázkami.

Stanice zároveň zdůraznila, že samotné trendy podle ní automaticky problémem nejsou. Odkázala přitom jak na celé video, tak na celý díl pořadu, který doporučila k poslechu.

Šéfredaktorka stanice Bára Šichanová k tomu dále uvedla: „V epizodě postavené na rozhovoru s odbornicí na etnická studia a migraci se snažíme definovat a rozebrat možné citlivé momenty. Snažíme se pojmenovat tenzní oblasti. Spíš než dávat jasná stanoviska, případně snad zákazy, smyslem celé epizody je poskytnout prostor pro individuální zamyšlení, nakolik jsme citliví a ohleduplní vůči jiným kulturám, etnikům a podobně.“

Podle Šichanové toto téma souvisí i s rolí veřejnoprávního média: „Ostatně Český rozhlas má jakožto médium veřejné služby podporovat respekt k jiným kulturám a mezikulturní dialog,“ dodala šéfredaktorka stanice.

Vyjádření Radio Wave však kritiku neutlumilo. Naopak vyvolalo na sociálních sítích další reakce.

Ozval se například publicista a blogger Martin Malý, který reakci stanice označil za ukázku odtržení od reality. „Vytáhnout marginální kravinu deset let poté, co trendovala v USA. Předložit ji v úplně odlišném kulturním a historickém kontextu. Tvářit se jako pochodeň pokroku, která osvětluje provinciální zpátečnické mozky. Nezkontrolovat si, jestli náhodou vlak, ve kterém sedím, nestojí na slepé koleji. To všechno v době zjitřených debat ohledně vlastního financování,“ napsal Malý ve své reakci.

Petr Švec, který se na svém profilu představuje jako člověk věnující se politice, společnosti a psychologii, ironicky narážel na to, že Radio Wave podle něj nepřijalo negativní odezvu jako varování nebo důvod k opatrnějšímu vysvětlení, ale naopak ji použilo jako potvrzení, že zvolené téma má smysl. „Odpověď Radia Wave na brutální ratio a obrovsky negativní odezvu je bohužel přesně taková, jakou byste čekali od instituce, která se snaží udržovat vztah se svými posluchači,“ uvedl a reakci stanice proto označil za „skvělý trolling“.

Další uživatel na síti vystupující jako Laramie napsal, že po reakci Radio Wave začíná mít pocit, jako by stanice svým vlastním postupem nahrávala kritikům veřejnoprávních médií. „Začínám si pomalu myslet, že Wave je nastrčený trojský kůň dezolátů, který má svou práci dělat reklamu na zrušení veřejnoprávních médií jako celku. Tady už žádný damage control nepomůže,“ uvedl, že v tomto případě už žádná následná snaha o zmírnění škod situaci nezachrání.

S ironií se přidal také uživatel Goro Majima. I on reakci Radio Wave obrátil proti samotné stanici s tím, že si z kritiky v podstatě udělala potvrzení vlastní správnosti. „Státní rozhlas šíří rasismus, následně dostane nekonečnou vlnu kritiky… ‚Hmm, množství reakcí na toto téma nám potvrzuje, že to děláme dobře.‘ Z vašich peněz,“ napsal.

Jiný pohled na „množství reakcí“ přidal uživatel vystupující jako Biron. Podle něj nejde o potvrzení, že Radio Wave zvolilo správné téma, ale spíše o signál, že část publika má podobného obsahu dost. „Množství reakcí na téma spíš potvrzuje, že vašich nesmyslů mají lidé plné zuby a nechtějí vás nadále povinně platit,“ vzkázal.

Následně připomněl i debatu o financování a budoucnosti stanic Českého rozhlasu. „Váš ředitel nedávno řekl, že kvůli novému zákonu bude muset zrušit 19 z 25 stanic ČRo, včetně Radia Wave. Kdy si začnete balit?“ tázal se.

Člen pravicové strany Voluntia Dominik Hais s pobavením glosoval vyjádření Radia Wave s tím, že stanice podle něj kritikům vzkazuje, že problém není v pořadu, ale v jejich nepochopení: „Pokračujeme. My neříkáme blbosti, jen vy jste hlupáci a musíme vám to vysvětlit,“ uvedl Hais.

Rovněž Anton Musil zase obrátil argument Radio Wave o „prostoru pro individuální zamyšlení“ proti samotné stanici. A ptá se, zda by stejný přístup uplatnila i u jiných trendů, které se objevují mezi mladými. „Rádio Wave hájí Hotspot o kulturní apropriaci tím, že se jen ‚věnuje trendům a debatám na sociálních sítích zejména z pohledu generace Z‘. Údajně bez jasných stanovisek.

Na generaci Z trenduje taky třeba remigrace. Dočkáme se na Hotspotu pozitivního (ok, třeba alespoň ‚neutrálního‘) dílu o této debatě?“ dodal Musil s tím, že posluchač by měl dostat prostor pro individuální zamyšlení.

