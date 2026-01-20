Všichni se sjeli do Davosu. S jedním cílem

Server Politico tvrdí, že lídři EU jedou na Světové ekonomické fórum v Davosu s jedním přáním. Přesvědčit Trumpa, aby přibrzdil v hádce o Grónsko. Redakce serveru prý oslovila celkem 11 diplomatů a další úředníky EU a všichni vyjádřili naději, že se ještě podaří zklidnit situaci a s chladnými hlavami se vyhnout celní válce, kterou chce od 1. února Donald Trump rozpoutat proti těm zemím, které poslali své vojáky na území Grónska. Mezi jinými např. Německo, Dánsko, pod které Grónsko jako autonomní území spadá, nebo Francie.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
V krajním případě by EU mohla použít proti Trumpovi tzv. obchodní bazuku, přesněji řečeno nástroje proti ekonomickému nátlaku, které mohou zasáhnout jak americké farmáře, tak leteckého giganta, jakým je Boeing. Jejich využití prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron. Ostatní evropští politici se však zatím drží zpátky. Předseda Evropské lidové strany EPP, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, už dal najevo, že využití obchodní bazuky by mělo být zamítnuto jako zcela nevhodné. Naznačil, že v soukromých rozhovorech mohou být Evropané vůči Američanům velmi tvrdí, ale na mezinárodní scéně musejí udržet spolupráci.
Podobný postoj na schůzce zaujali německý ministr zahraničí Johann Wadephul a jeho italský protějšek Antonio Tajani.
„Musíme být velmi umírnění, protože naším cílem není bojovat s Američany. Naším cílem je posílit naše ekonomiky,“ řekl Tajani serveru Politico. „Chceme s Američany mluvit.“
Poslanec Evropského parlamentu Nicola Procaccini, pravá ruka italské premiérky Giorgie Meloniové v Evropském parlamentu, dodal: „Musíme se eskalaci vyhnout.“
Jenže část diplomatů říká, že by se EU zatím neměla ekonomické bazuky vzdávat, protože Trump rozumí projevu síly, zatímco ruku podanou k jednáním může ignorovat.
Prý souběžně s jednáním v Davosu probíhají jednání i ve Washingtonu. Pracovníci ambasád evropských zemí se prý obracejí především na ty členy Kongresu, které čekají volby v půli Trumpova volebního období a dávají jim najevo, že případný obchodní střet s EU by neprospěl ani americké ekonomice. A kongresmani přece musejí myslet na peněženky svých voličů.
Kalifornský guvernér z řad opozičních demokratů Gavin Newsome Evropanům před jednáním s Trumpem vzkázal, že „musejí projevit odhodlání a vystupovat jednotně“. Nesmějí se nechat Trumpem tzv. oblafnout. Evropské opatrné našlapování kolem Trumpa ostře zkritizoval. „To není diplomacie, to je hloupost!“ nechal se slyšet.
California Governor Gavin Newsom tells Europeans "they’ve been played" by Trump.— Michaela Kuefner (@MKuefner) January 20, 2026
Heading into the opening of the World Economic Forum in Davos he says Europeans "need to stand tall, stand firm, stand united!"
"This is not diplomacy, it‘s stupidity!"
Trump to speak at WEF… pic.twitter.com/pwbSXeMg7R
Spisovatel Bruce Masters také na sociální síti X napsal, že Grónsko musí zůstat dánským územím. Pokud nakonec připadne Spojeným státům, Trumpovi podle spisovatele nikdo a nic nezabrání v tom, aby si začal dělat nároky i na jakékoli jiné území s odůvodněním, že je potřebuje, aby zvýšil bezpečnost USA.
Greenland must remain Danish because if it does not YOUR country could be the next #Greenland.— Bruce Masters (@TheBruceMasters) January 20, 2026
If ???? needs to raise her flag in one territory for security reasons why not in others?#Trump's annex threat pushes peaceful nations to consider developing #nuclear deterrent. Not good.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.