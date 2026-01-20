Všichni se sjeli do Davosu. S jedním cílem

20.01.2026 13:09
autor: Miloš Polák

Do švýcarského Davosu se sjela celá řada světových politiků. Probíhá tu Světové ekonomické fórum, které vždy představovalo významnou událost. Tentokrát je však tato světová událost ovlivněna narůstajícím napětím kolem největšího ostrova světa, tedy Grónska. Trump dává najevo, že chce Grónsko stůj co stůj získat. A lídři EU se v Davosu Trumpa pokusí přesvědčit, aby zařadil zpátečku.

Všichni se sjeli do Davosu. S jedním cílem
Foto: Screen X
Popisek: Dánský letoun v Grónsku

Server Politico tvrdí, že lídři EU jedou na Světové ekonomické fórum v Davosu s jedním přáním. Přesvědčit Trumpa, aby přibrzdil v hádce o Grónsko. Redakce serveru prý oslovila celkem 11 diplomatů a další úředníky EU a všichni vyjádřili naději, že se ještě podaří zklidnit situaci a s chladnými hlavami se vyhnout celní válce, kterou chce od 1. února Donald Trump rozpoutat proti těm zemím, které poslali své vojáky na území Grónska. Mezi jinými např. Německo, Dánsko, pod které Grónsko jako autonomní území spadá, nebo Francie.

„Důležité je v Davosu zahájit jednání. Pak se na mimořádném summitu lídrů EU, který se bude konat ve čtvrtek, podíváme na výsledky,“ řekl jeden z diplomatů EU. „Musí klesnout napětí,“ dodal. Lídři EU prý i tak dobře vědí, že musejí našlapovat opatrně, protože další zhoršení vztahů mezi USA a EU by znamenalo velký problém pro již tak dost pošramocené transatlantické vztahy.

V krajním případě by EU mohla použít proti Trumpovi tzv. obchodní bazuku, přesněji řečeno nástroje proti ekonomickému nátlaku, které mohou zasáhnout jak americké farmáře, tak leteckého giganta, jakým je Boeing. Jejich využití prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron. Ostatní evropští politici se však zatím drží zpátky. Předseda Evropské lidové strany EPP, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, už dal najevo, že využití obchodní bazuky by mělo být zamítnuto jako zcela nevhodné. Naznačil, že v soukromých rozhovorech mohou být Evropané vůči Američanům velmi tvrdí, ale na mezinárodní scéně musejí udržet spolupráci.

Podobný postoj na schůzce zaujali německý ministr zahraničí Johann Wadephul a jeho italský protějšek Antonio Tajani.

„Musíme být velmi umírnění, protože naším cílem není bojovat s Američany. Naším cílem je posílit naše ekonomiky,“ řekl Tajani serveru Politico. „Chceme s Američany mluvit.“

Poslanec Evropského parlamentu Nicola Procaccini, pravá ruka italské premiérky Giorgie Meloniové v Evropském parlamentu, dodal: „Musíme se eskalaci vyhnout.“

Jenže část diplomatů říká, že by se EU zatím neměla ekonomické bazuky vzdávat, protože Trump rozumí projevu síly, zatímco ruku podanou k jednáním může ignorovat.

Prý souběžně s jednáním v Davosu probíhají jednání i ve Washingtonu. Pracovníci ambasád evropských zemí se prý obracejí především na ty členy Kongresu, které čekají volby v půli Trumpova volebního období a dávají jim najevo, že případný obchodní střet s EU by neprospěl ani americké ekonomice. A kongresmani přece musejí myslet na peněženky svých voličů.

Kalifornský guvernér z řad opozičních demokratů Gavin Newsome Evropanům před jednáním s Trumpem vzkázal, že „musejí projevit odhodlání a vystupovat jednotně“. Nesmějí se nechat Trumpem tzv. oblafnout. Evropské opatrné našlapování kolem Trumpa ostře zkritizoval. „To není diplomacie, to je hloupost!“ nechal se slyšet.

Spisovatel Bruce Masters také na sociální síti X napsal, že Grónsko musí zůstat dánským územím. Pokud nakonec připadne Spojeným státům, Trumpovi podle spisovatele nikdo a nic nezabrání v tom, aby si začal dělat nároky i na jakékoli jiné území s odůvodněním, že je potřebuje, aby zvýšil bezpečnost USA.

 

