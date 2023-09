Vy Vrbětice, my Salisbury... Společná zkušenost s Ruskem. V ČT vystoupil velvyslanec Británie

Matthew Field, britský velvyslanec v ČR, vnáší do diplomacie hravost a vtip, točí videa, která sledují statisíce Čechů. Právě smysl pro humor je podle něj něco, co Čechy a Brity spojuje. Oboustrannou komunikaci s českou veřejností si pochvaluje. „Lidem je potřeba ukazovat, že máte opravdový zájem, že to není nějaká kampaň PR,“ vyjevil diplomat. Hovořil o prioritě v rámci své diplomatické mise v Česku, kterou je společná podpora Ukrajiny ve válce s Ruskem. „Pokud se podvolíte agresi, pokud necháte na holičkách přátele, tak ustupujete zlu, ale vy si nepomůžete,“ míní Field.

„Sedm měsíců, které jsem tu prožil, bylo fantastických, byla to fantastická práce, ke mně i k mé rodině tu byli úžasně štědří, i děti se tu cítí doma,“ pochvaluje si diplomatickou misi v Česku Matthew Field, jehož videa zhlédlo nejméně 1,5 milionu Čechů.

„Myslím, že vždy bylo součástí diplomacie, abychom hráli určitou roli, naše práce znamená, že budeme něco ovlivňovat, že budeme komunikovat. Očekává se ode mě, že budu využívat sociální sítě, Twitter, YouTube, to vše slouží účelu, že zastupují Spojené království a navazují ještě lepší vztahy,“ řekl v pořadu Interview ČT24 velvyslanec Spojeného království, že pomocí sociálních sítí představuje sám sebe i své koníčky a přibližuje lidem zábavnější formou diplomacii.

Humor je pro Fielda jeden z diplomatických instrumentů. Řadu českých fanoušků si po příjezdu do Česka získal videem s mottem „Jsem tu novej“. „Stále se novej cítím, je to už sedm měsíců, pořád je spousta částí země, kde jsem ještě nebyl,“ podotkl, že je zvědavý a vždy se chce naučit a dozvědět více, aby byl lepším diplomatem.

Komunikace s českou veřejností je podle něj oboustranná, dostává celou řadu ohlasů a tipů třeba na knihy, na místa, která má navštívit či která jídla ochutnat. „Lidem je potřeba ukazovat, že máte opravdový zájem, že to není nějaká kampaň PR, že je to upřímný zájem o jejich zemi. Čím více se chci dozvědět, tím více se lidé otevírají, je to velmi pozitivní cyklus,“ podotkl Field.

Je toho názoru, že český a britský humor mají něco společného: „Smysl pro humor je něco, co nás spojuje. Jakmile jsem sem přijel, uvědomil jsem si, že je zde spousta věcí, které mi jsou důvěrně známé. Myslím si, že my Britové i vy Češi se neradi bereme příliš vážné a máme také hezký smysl pro černý humor. Když jsem poprvé četl například o Járovi Cimrmanovi, to bylo úžasné. Tato postava je něco, co by se určitě líbilo i Britům, na britských ostrovech je velmi srozumitelný,“ poznamenal, jak nahlíží na český a na britský smysl pro humor.

Do jisté míry sociální sítě i destruují současnou politickou debatu. „Na sociálních sítích je určitý problém, sám jsem si uvědomil, že online je velké množství trollů, nenávisti, to se člověk naučí rychle. Vím, že některé mé kolegyně, které tomu čelí, jsou ve velmi obtížné situaci, mnohem obtížnější než já, ale v práci pokračují. Mnohé političky, stejně jako novinářky, musí čelit horším věcem,“ všímá si britský velvyslanec.

Čím je podle Fielda motivována zmíněná nenávist na sociálních sítích? „Musíme pochopit, že online svět není reálným světem. Může svým způsobem přijít jeho zneužívání, někdy je to osobní, myslím, že v zásadě to není vedeno osobní nenávisti, protože víme, že dezinformace jsou všude, jsou často zaměřeny proti vládě, nebo naopak jsou provokovány nějakou vládou. Snažím se této nenávisti nedávat příliš prostor,“ zmínil diplomat.

Když Matthew Field přijel na diplomatickou misi do České republiky, stanovil si čtyři priority. První z nich je společná podpora Ukrajiny. Jak by vysvětlil českým divákům, že Spojené království je v souboji s Ruskem tak věrným spojencem Kyjeva?

„Myslím, že Češi a Britové si v tomto nemají co vyčítat, byli jsme mezi prvními, kteří jsme konzistentně poskytovali pomoc. Byli jsme první evropskou zemí, kdy jsme skutečně dodali velké množství pomoci, vy jste zase přijali nejvíce ukrajinských uprchlíků, byli jste také jedna z prvních zemí, která reagovala, bylo to z vaší strany úžasné. Proč takhle reagujeme? Máme zkušenost s Ruskem, vy jste měli zkušenost s 68, my ze studené války, nedávno tu byly Vrbětice, my zase měli Salisbury,“ popsal zkušenosti s ruskou zahraniční politikou.

„A v neposlední řadě, a to je možná ten nejdůležitější důvod, my, naše obě země pochopily, že to, co dělá Ukrajina, to zajišťuje evropskou bezpečnost, bojují i v našem zájmu. Pokud pochopíte tohle, je vám vše ostatní jasné,“ vyjádřil svůj názor Matthew Field.

Zmínil také „lekce z appeasementu“: „Jedna z prvních věcí, které jsem napsal o naší společné historii, byla o Mnichovu, o 30. letech, je velice důležité si uvědomit, že jsme měli skutečně skvělé vztahy, ale občas to šlo také špatným směrem. Mnichov skutečně zůstal důležitou a bolestivou lekcí, ze které jsme se museli poučit. Takže pokud se podvolíte agresi, pokud necháte na holičkách přátele, tak ustupujete zlu, ale vy si nepomůžete. Dnes ve světle Ukrajiny nikdo nechce, abychom opakovali podobnou strašlivou chybu, je to prostě lekce,“ prohlásil Matthew Field, britský velvyslanec v České republice.

