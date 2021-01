Vy prezidenta Klause obhajujete? Moderátorka ČT byla zaskočena reakcí Dlouhého

Česko je dál v nejvyšším pátém stupni protiepidemického systému. Jaké dopady teď pociťují firmy, to prozradil v pořadu Interview na ČT24 prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Vláda sice přidá další programy podpory, ale tato salámová taktika kompenzací znamená do budoucna velká rizika. Po vládě chce administrativně jednoduché kompenzace. Očekává, že přímá pomoc podnikům bude v roce 2021 bohužel možná ještě méně než 110 miliard. „Jsme před volbami, je tu celá řada sociálních výdajů, které jsou politicky motivovány,“ řekl Dlouhý. Co se týká očkování, firmy podle něj chtějí očkování. V kontextu toho se vyjádřil i k názoru exprezidenta Václava Klause, který popírá existenci „zázračné vakcíny“.

reklama

Vláda dnes schválila kompenzaci pro provozovatele vleků a lanovek a souhlasila také s plošným odpuštěním povinnosti platit daň z příjmu studentům, kteří pomáhali ve zdravotnictví a sociálních službách.

Dlouhý si není jistý, zda je systémově dobře, že existuje tolik podpůrných programů Covid. „Máme Covid už na ledacos, máme Covid – Nájemné, Covid – Uzavřené provozovny, Covid – Vleky a jiné. Nevím, zda je to systémově dobře. Pandemie s námi bude ještě několik měsíců a kompenzační systém by měl být připraven třeba i pro budoucí situace a v jednodušší, obecnější podobě,“ myslí si šéf Hospodářské komory ČR.

„Samozřejmě zaplať pánbůh, že jsou dnes dílčí programy, tato salámová taktika kompenzací může mít ale svá rizika do budoucna, obzvláště pokud by forma lockdownu pokračovala až do druhé poloviny tohoto roku,“ upozornil s tím, že by to bylo stejně dražší.

„My si dokonce myslíme, že i pokud by to byly jen doplňkové věci, tak by mohly celý systém zjednodušit,“ věří Dlouhý, který rozumí tomu, že to bude mít své rozpočtové dopady. „Ale pevně tomu věřím, pan ministr Havlíček mi naznačil, že bychom se k tomu mohli tento týden setkat,“ sdělil, že o věci budou jednat.

Fotogalerie: - Otevřeme Česko

Rád by věděl, zda se i ministryně financí Alena Schillerová za zjednodušení kompenzačního systému postaví. „To jako prezident Hospodářské komory musím chtít především. Trvám na tom, aby se systém budoval takový, aby jím propadlo co nejméně postižených podnikatelů. Rozumím tomu, co po nás chce vláda, abychom zamezili černým pasažérům a nikdo toho nemohl zneužít,“ pokračoval Dlouhý.

Anketa Líbila se vám demonstrace za účasti Dana Landy a exprezidenta Klause? Ano 16% Ne 77% Nesledoval(a) jsem 7% hlasovalo: 9913 lidí

Očekává, že přímá pomoc podnikům bude v roce 2021 možná ještě méně než 110 miliard. „Jsme před volbami, je tu celá řada sociálních výdajů, které jsou politicky motivovány. Bude hrozně těžké říct důchodcům v polovině tohoto roku, že se nebudou valorizovat důchody. Je téměř nemožné to říct před volbami,“ zdůraznil, že ekonomika a stát se dostává pod jistý tlak a podnikatelé zdaleka nedostávají tolik, jak se veřejnost domnívá.

„Neříkám, že vláda hospodaří špatně, ale objektivní výdaje a politické záměry související s volbami a výdaji nás vedou k takovému deficitu, v jakém jsme, plus k tomu ještě daňový balíček,“ shrnul Dlouhý.

Některým firmám se nedaří, jiné naopak rostou. „Některá část ekonomiky běží hůř než před pandemií. Pak je tu zavážná minorita, jako jsou služby, hotely, zde jsou na tom podnikatelé mnohem hůře, ty je třeba podržet a podpořit. Co si budeme namlouvat... IT firmy, online prodeje, farmaceutické firmy, ty naopak jedou velmi dobře,“ upozornil Dlouhý, že je třeba udržet podnikatelskou aktivitu ve zmíněných ohrožených sektorech.

Fotogalerie: - Trump, Lučanský a rouškofašisté

Jak klíčovou vstupenkou k normálu je pro podnikatele podle Dlouhého očkování? Hospodářská komora si dělala vlastní šetření, které ukázalo, že očkovat se nechají dvě třetiny podnikatelů, patnáct procent podnikatelů není rozhodnuto a žádné vakcíně nedůvěřuje zhruba 17 procent podnikatelů. „Čekal jsem výsledky horší, byl jsem mile překvapen. Jsou na tom existenčně závislí. Až 52 procent podnikatelů řeklo, že budou doporučovat svým zaměstnancům očkování. Jen malá část to odmítá,“ přiblížil.

Jedním dechem dodal, že sám je pro očkování. „S nelibostí jsem už před pandemií sledoval, když se objevil okruh mladých maminek, které zásadně odmítaly své děti očkovat,“ zamračil se Dlouhý a doplnil: „V tomto směru je očkování tou cestou.“

Moderátorka Barbora Kroužková poté chtěla znát reakci na slova exprezidenta Václava Klause o tom, že žádná zázračná vakcína neexistuje, očkování by nemělo být povinné a že sám roušku nenosí řádně. „S Václavem mám tak dobré styky, že to nebudu komentovat, jak bych měl. Jsou to ale obecné pravdy, žádná vakcína není zázračná...,“ uvedl, načež jej moderátorka zastavila s podezřením, že Klause staršího obhajuje, což Dlouhý odmítl a dokončil svou větu: „Přesto bychom se měli dobrovolně očkovat. Podnikatelé mu odpověděli sami, že v převážné míře se chtějí nechat očkovat. A co se týče nenošení roušek... mě to také štve, také mám milion pochybností, jestli náhodou švédský model nebyl lepší,“ uzavřel s tím, že určitá omezení jsou ale třeba držet, aby nezkolaboval zdravotnický systém.

Psali jsme: Zavřené obchody jako motor nevraživosti mezi lidmi. „Vysmátý“ bezdětný nepochopí bezradnou trojnásobnou matku, kterou trápí fusky a košilky Vznikalo to za zavřenými dveřmi! Dlouhý rozcupoval nový protiepidemický systém Dlouhý v ČT: Je to blbost! Do smrti budu litovat, že jsem tohle nezatweetoval, když na Karlově mostě slavili konec koronakrize Primář, na kterého chtěli poslat policii: Chtít odškodnit kvůli covidu? Neuvěřitelné. Nemorální seniorské autobusy, zabijácké vouchery

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.