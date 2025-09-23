Vy se bojte. Vidlák varoval cizince i „kolaboranty“

Tak prý chcete ve Stačilo! zakázat církevní sňatky a zrušit ÚSTR. To jsou celkem zásadní kroky?
Ale kdepak, to se prostě zase jen rozjeli bratři lidovci, kteří se bojí o koryta, tak potřebují něčím strašit. Ale ÚSTR opravdu zrušit chceme. Stejně jako celou řadu dalších zbytečných státních institucí. Musíme totiž šetřit, víme? Fialova vláda nás docela hodně zadlužila a stát musí jít při utahování opasků příkladem. A co se týče církví... Víte, je blbá doba. Jistý Rakušan podepsal migrační pakt, a jestli tu nechceme zažívat vystřílené diskotéky a zradikalizované minority, co se velmi rychle mění na majority, je zapotřebí posilovat sekulární stát a mít k dispozici nástroje, pomocí kterých se můžeme radikalizaci bránit. A protože existuje rovnost před zákonem, musejí stejná pravidla platit pro všechny. Ale mohu všechny uklidnit, dokud se v kostelích bude kázat křesťanská láska a cesta k bohu, bude všechno v nejlepším pořádku.
Ono je ale pořád zásadní, jak rozhodne Ústavní soud. Co když vám přikáže mít jedenáct procent, případně vaše mandáty zruší (protože nebudete mít jedenáct procent) nebo nedejbože celé volby zruší? Já vím, že jsme to už řešili, ale co s jednotlivými scénáři?
Vždycky se ptám, na základě čeho to Ústavní soud zruší? My někde máme v zákoně definované, co je koalice? Anebo dokonce je někde definováno, co je skrytá koalice? Jediné, co je zcela jasně definováno právě Ústavním soudem, je, že koalice je ten subjekt, který se za koalici označí. Tečka. Nikdo nebyl omezen ve svých právech volit a být volen, nikomu nevznikla újma, takže ať si Volt trhne protézou.
Mimochodem... Volt ani nenaplnil kandidátky v jednotlivých krajích. Naše Mikulášo Pekso se nepokouší uspět ve volbách, ale je jen účelově vzniklou stranou, která má škodit.
U soudu probíhá kauza Dozimetr. A voliči STAN mají jasno: Ne ne ne, STAN se očistil a každého nepoctivého člověka se zbavil! Věříte tomu?
Jo, očistili se stejně jako Hřib, když se mu přišlo na ty neoprávněné odměny, co si vyplácel. Vrátil je, a tím je vše odbyto, občané, zapomeňte. GangSTAN je na tom stejně. Přišli jim na to, tak vše zametají pod koberec. Měli by si najmout Evičku Tričko. Ta to zvládla na Ministerstvu spravedlnosti úplně dokonale.
Jsem opravdu zvědavý, kolik občanů u nás bude volit regulérní mafii, jen aby vyhrály henty evropské hodnoty. Svatá prostato!
Mě dnes uhodilo do očí, že prezident Pavel se setkal s někdejším teroristou a hrdlořezem a nynějším lídrem Sýrie Šarou. A řekl, že podstatné je, co Šara zastupuje dnes. Neměl by tak blahosklonně přistoupit i k hnutí Stačilo!? Pardon za to přirovnání tedy.
Ano, Donald Trump je v prezidentových (nebo spíš Kolářových) očích odpudivá lidská bytost, ale ten Šara, co se ještě nedávno jmenoval Golání (podle Golanských výšin), to je vzor lidských práv a hodnot. Tento Šara ztělesňuje bestialitu, proti které byl Stalin naprostý lidumil. Ale holt... Je to sice zkurvysyn, ale náš zkurvysyn, jak by řekli Američané. Petr Pavel si nejspíš odpracovává další morální selhání...
Mimochodem, všimněte si, když jste chlap pokřiveného charakteru, musíte si to odpracovávat čím dál většími sviňárnami.
Pořád tady řešíme, kde vezmete peníze, když nebudete zdaňovat střední třídu – výdělky 80, 90, 100 tisíc hrubého. Vy říkáte, že ne. Ale co takové majetkové daně? Ty jsou tu prý nízké. To by vám asi v Miroslavi dali, že byste zdaňoval nemovitosti, pozemky apod.
Ano, v majetkových daních rozhodně na Západ nepatříme. A proto se tu majetek tak krásně hromadí u stále zmenšujícího se procenta lidí. Proč by měli mít byty jednotliví občané, když jich může mít Zdeněk Bakala čtyřicet tisíc, že? Proč by měl mít byt nějaký Franta Vomáčka, když může bydlet v nájmu u nějakého šikovného spekulanta...
My máme v programu explicitně napsáno, že majetkové daně nás nezajímají z hlediska daňového inkasa, ale jako nástroj pro dostupné bydlení a proti korupci. A budeme prostě zkoušet, co bude fungovat, aby se na trh dostaly prázdné byty a aby klesly ceny. Když to fungovat bude, tož to zavedeme. Když to fungovat nebude, ustoupíme od toho. Na dostupném bydlení si vylámaly zuby všechny předchozí vlády. My budeme jiní alespoň v tom, že nebudeme tvrdošíjně trvat na naší genialitě a budeme to prostě zkoušet, dokud se to nepovede.
No, levice ráda zdaňuje mimořádně velké majetky. Třeba obrovské vily, luxusní auta, miliardové zisky. To sliboval Paroubek. Neříkejte, že to u vás někoho nenapadlo?
My chceme především bojovat proti odlivu zisků do zahraničí. To je v uvozovkách ten největší majetek, který odejde z republiky, a opravdu, tady je nějaké zdanění zcela namístě. Tady budeme zavádět velmi nepopulární opatření pro banky, nadnárodní korporace, obchodní řetězce, energobarony a zbrojaře. Ale za velký majetek rozhodně nepovažujeme dům po babičce, byt v Brně a chatu na Mácháči.
Já vždycky říkám – zastavme ten odliv zisků, bojujme proti daňovým optimalizacím, nastavme všem stejný metr, seškrtejme zbytné výdaje, vyřežme ze státního těla všechny parazity v podobě Redlů, Hlubučků a podobných mafiánů... A pokud rozpočet stále nebude v plusu, pohádejme se o výši daní.
Do kampaně nám vlétly nejen ruské drony v Polsku, ale i ruské stíhačky v Pobaltí. Že by to už vybudilo ty nešťastné Fialovy voliče?
Ne, Petra Fialu fakt nezachrání papundeklové drony bez jakékoliv trhaviny, poslepované lepicí páskou. Stejně tak ho nezachrání ani ruské stíhačky nad Baltským mořem, které nejenže letěly tak pomalu, že vlastně couvaly. Takových hysteráků už bylo... Jediné, k čemu je to dobré, jsou další podepsané smlouvy na nákup předraženého obrněného šrotu, který se dnes k frontě ani nemůže přiblížit.
Komentátor Martin Zvěřina spekuluje, že pokud Fialova vláda obhájí ve volbách mandát, bude vypínat další weby, chtít rozpouštět Stačilo! či SPD a dále bojovat proti těm, co považuje za „kolaboranty“. Ke cti panu Zvěřinovi nutno přiznat, že by to nepovažoval za rozumné. Jak se na článek díváte vy?
No... hezky to tam Martin Zvěřina rozebírá. V podstatě popisuje praktiky policejního státu či vojenské junty. Dokonce to vypadá, že už tady ten policejní stát vlastně máme... Možná bude lepší přijít k volbám a tuto juntu poslat na smetiště dějin, protože kdyby se Zvěřinův scénář naplnil, mohli by občané zjistit, že na nás se Fiala pouze rozcvičoval, a co se proti Stačilo! naučíš, proti obyvatelstvu, jako když najdeš.
Ale tohle nerozhodneme my, tohle rozhodnou voliči.