Vychrtlí vojáci bez jídla a vody. V Kyjevě padají hlavy

„První návštěva v Ázerbájdžánu a naše sedmé setkání za více než čtyři roky. Naše vztahy jsou na velmi vysoké úrovni a důležité je, že jsou postaveny na respektu. Děkuji prezidentovi Ázerbájdžánu Ilhamu Alijevovi,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.
„Jsem vděčný Ázerbájdžánu za 11 balíčků energetické pomoci, včetně té během minulé těžké zimy. Zvláštní pozornost byla věnována humanitární podpoře Ukrajiny a našim snahám o obnovení míru. Děkuji Ázerbájdžánu za jeho podporu naší suverenity a územní celistvosti. Vážím si připravenosti na hlubokou spolupráci, včetně v obranném sektoru. Udělali jsme velmi vážný krok vpřed a brzy budou podepsány nové dokumenty,“ doplnil prezident k tématu návštěvy.
The first visit to Azerbaijan and our seventh meeting in more than four years. Our relations are at a very high level, and what matters is that they are built on respect. I thank President of Azerbaijan Ilham Aliyev @presidentaz for this visit, for our conversation, and most… pic.twitter.com/enP2xJf3sd— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) April 25, 2026
Stalo se tak po prezidentově návštěvě Saúdské Arábie 24. dubna, která byla součástí snahy Kyjeva o posílení bezpečnosti a spolupráce se zeměmi Perského zálivu v oblasti technologií dronů.
Server Kyiv Independent však informuje i o problémech, v nichž se ocitají některé ukrajinské jednotky. Např. ukrajinské jednotky střežící Charkovskou oblast.
Ukrajinský generální štáb 24. dubna oznámil odvolání velitelů 10. sboru a 14. samostatné mechanizované brigády kvůli obviněním ze ztráty ukrajinských pozic, poskytování nedostatečné podpory frontovým jednotkám a zatajování skutečné situace v jejich frontovém sektoru.
Toto oznámení přichází poté, co dcera bývalého vojáka z 2. mechanizovaného praporu 14. mechanizované brigády Ivanna Poberežňuková zveřejnila fotografie silně vyhublých vojáků, kteří jsou podle ní kvůli nedbalosti velení rozmístěni na svých pozicích v Charkovské oblasti bez jídla a vody.
Na sociální síti Facebook se objevilo několik až děsivě vyhublých vojáků. Dodávky jídla, vody nebo např. paliva se prý zpožďují už sedm měsíců. „Často nastane situace, kdy omdlíváme a fyzicky nedokážeme ubránit své pozice,“ lze se dočíst v příspěvku.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.