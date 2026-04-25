Vychrtlí vojáci bez jídla a vody. V Kyjevě padají hlavy

25.04.2026 22:03 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zatímco Rusové provedli jeden z nejmasivnějších útoků na Dnipro a další města, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se snažil navázat partnerství s další zemí. S ázerbajdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem jednal o bezpečnosti a energetické spolupráci. Jenže mezitím vychází najevo, v jakém stavu jsou některé ukrajinské jednotky. Po sociálních sítích kolují fotografie silně vyhublých vojáků.

Foto: Repro Substack
Popisek: Tank s protidronovou ochranou

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 19380 lidí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyrazil na návštěvu Ázerbajdžánu.

„První návštěva v Ázerbájdžánu a naše sedmé setkání za více než čtyři roky. Naše vztahy jsou na velmi vysoké úrovni a důležité je, že jsou postaveny na respektu. Děkuji prezidentovi Ázerbájdžánu Ilhamu Alijevovi,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

„Jsem vděčný Ázerbájdžánu za 11 balíčků energetické pomoci, včetně té během minulé těžké zimy. Zvláštní pozornost byla věnována humanitární podpoře Ukrajiny a našim snahám o obnovení míru. Děkuji Ázerbájdžánu za jeho podporu naší suverenity a územní celistvosti. Vážím si připravenosti na hlubokou spolupráci, včetně v obranném sektoru. Udělali jsme velmi vážný krok vpřed a brzy budou podepsány nové dokumenty,“ doplnil prezident k tématu návštěvy.

 

 

Stalo se tak po prezidentově návštěvě Saúdské Arábie 24. dubna, která byla součástí snahy Kyjeva o posílení bezpečnosti a spolupráce se zeměmi Perského zálivu v oblasti technologií dronů.

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
3%
4%
4%
hlasovalo: 7690 lidí
Podle informací serveru Kyiv Independent Kyjev již do Ázerbajdžánu vyslal tým vojenských specialistů, kteří Zelenského před jeho jednáním s Alijevem informovali o situaci.

Server Kyiv Independent však informuje i o problémech, v nichž se ocitají některé ukrajinské jednotky. Např. ukrajinské jednotky střežící Charkovskou oblast.

Ukrajinský generální štáb 24. dubna oznámil odvolání velitelů 10. sboru a 14. samostatné mechanizované brigády kvůli obviněním ze ztráty ukrajinských pozic, poskytování nedostatečné podpory frontovým jednotkám a zatajování skutečné situace v jejich frontovém sektoru.

Toto oznámení přichází poté, co dcera bývalého vojáka z 2. mechanizovaného praporu 14. mechanizované brigády Ivanna Poberežňuková zveřejnila fotografie silně vyhublých vojáků, kteří jsou podle ní kvůli nedbalosti velení rozmístěni na svých pozicích v Charkovské oblasti bez jídla a vody.

Na sociální síti Facebook se objevilo několik až děsivě vyhublých vojáků. Dodávky jídla, vody nebo např. paliva se prý zpožďují už sedm měsíců. „Často nastane situace, kdy omdlíváme a fyzicky nedokážeme ubránit své pozice,“ lze se dočíst v příspěvku.

Psali jsme:

Bránit Británii? Mladým se nechce
Za Velkou Británii mluvím víc já. Donald Trump „utřel“ prince
Ukrajinský činitel: Babiš teď bude přívětivější. Musíme přežít
Tucker Carlson se omlouvá za podporu Trumpa

 

Článek obsahuje štítky

armáda , energetika , Facebook , potraviny , Ukrajina , válka , zahraničí , x , válka na Ukrajině , Kyiv Independent , Rusko Ázerbájdžán

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dokážou podle vašeho názoru ukrajinští vojáci udržet frontu alespoň na stávající úrovni?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Audit

Tvrdíte, jak nám (státu) ten váš audit za osm milionů ušetřil škodu v řádu možná jedné miliardy, Není ale podstatné, kdo tu škodu způsobil? Neměl by za to opravdu nést někdo odpovědnost? Nebýt min Blažka, tak přeci žádný audit není ani potřeba a ušetřilo by se nejvíc. Otázkou je, kolik jsem na těch...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na měsíc květenHoroskop na měsíc květen Česnekový extrakt je pro srdce velmi prospěšnýČesnekový extrakt je pro srdce velmi prospěšný

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nejde o poplatky, ale o to, co za ně dostaneme. Štěpán Kotrba obsáhle

19:31 Nejde o poplatky, ale o to, co za ně dostaneme. Štěpán Kotrba obsáhle

Mediální analytik Štěpán Kotrba, spoluautor několika mediálních legislativ, pro ParlamentníListy.cz …