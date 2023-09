Vyhánění příznivců SPD... Kvůli Ukrajincům v akci Rakušan

reklama

Předseda SPD Tomio Okamura začal opět volat po tom, že by se ukrajinští uprchlíci měli vracet domů. Do míst, kde se nebojuje. Děje se tak jen pár hodin poté, co ruské rakety dopadly i na Lvov, nedaleko hranic s Polskem, kde sice neprobíhají přímé boje, ale dokazuje to, že každý metr ukrajinského území je v dosahu ruských raket.

Předseda SPD Okamura přesto trvá na tom, že Ukrajinci se musí začít vracet do vlasti, protože jejich mentalita je odlišná od té české. Projevuje se to podle něj na přibývajících konfliktech mezi Ukrajinci a Čechy.

Narážel konkrétně na jednu z reportáží CNN Prima News o bitce v Rokycanech na náměstí. Bitky se mělo účastnit několik mladíků a cizinci.

„Incident se odehrál nedaleko rokycanského nádraží v noci ze soboty na neděli. Parta mladých lidí – dva chlapci a dvě dívky – se zrovna vracela domů, když k nim přistoupily další dvě dívky a požádaly je o pomoc. Prý je sledovala dvojice mladých cizinců,“ napsala CNN Prima News.

Dva cizí mladíci se pustili do křížku s českými mladíky, padlo pár ran a došlo i na jeden vyražený zub u jednoho z českých mladíků. Jedna z dívek, která incidentu přihlížela, popsala, že oni obtěžující muži byli Ukrajinci. „Potkali jsme dvě holky, kterým bylo tak 13 až 14 a ti Ukrajinci je obtěžovali,“ vylíčila situaci Denisa.

Podle Okamury by se tito lidé okamžitě měli vrátit do vlasti.

„Přišel čas, aby se ukrajinští ‚uprchlíci‘ začali vracet domů na území, kde se nebojuje. Ukrajinci mají jinou mentalitu a je logické, že střetů s českými občany bude přibývat. Neřešením problému s obrovským číslem ukrajinských imigrantů na našem území bohužel pouze naroste vzájemná nevraživost. To ministru vnitra Rakušanovi nestačí případ z Plzně, kdy Ukrajinec brutálně znásilnil dívku? A podobný případ z pražské Hostivaře?“ ptal se Okamura.

A ministr vnitra Vít Rakušan Okamurovi odpověděl.

„Pan Okamura žádá, aby na základě incidentu, kterého se ÚDAJNĚ (kouzelné slůvko, že?) dopustili Ukrajinci, byli ukrajinští uprchlíci navraceni na Ukrajinu. Mají prý jinou mentalitu. Zkusím vám vysvětlit nesmyslnost toho požadavku na příkladu, který pochopíte, pane Okamuro: Když se před lety dopustil příznivec SPD pan Balda teroristického činu a ohrozil životy lidí, byl podle zákona odsouzen, nikdo ale nepožadoval, aby byli ostatní příznivci SPD někam vyhnáni nebo odsunuti a nepoukazoval na jejich jinou mentalitu. Tak se prosím chovejme stejně ke všem lidem bez ohledu na jejich národnost, politickou příslušnost nebo barvu kůže, jo? Díky,“ požádal na síti X.

