Vyhrál jsem na rozdíl od Chovance a Hamáčka všechny volby, kterých jsem se účastnil, vypálil Zimola před volbou šéfa ČSSD

Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola v Lidových novinách připomněl své volební úspěchy. Činí tak proto, že se příští týden chce ucházet o post předsedy ČSSD. Své řekl také k případné vládní koalici, kdy by podle jeho slov pro něj byla přijatelná i koalice s lidovci a s hnutím ANO Andreje Babiše.

Zimola v rozhovoru mimo jiné také uvedl, že strana by měla naslouchat radám a názorům staronového prezidenta Miloše Zemana. Z jeho znovuzvolení měl Zimola radost. Co pro něj však nebyl úplně příjemný pohled, tak to byl pohled na statutárního místopředsedu ČSSD Milana Chovance stojícího po levici prezidenta a na Tomia Okamuru z SPD po pravici hlavy státu při oslavách volebního vítězství.

„Vztah ČSSD s Milošem Zemanem je důležitý, ale nikoliv určující. Je to bývalý předseda, který sociální demokracii vytáhl z politického dna k monumentálnímu výsledku více než 32 procent. V tomto smyslu Miloš Zeman navždy zůstane ikonou ČSSD z přelomu 90. let a nového tisíciletí. Považuji ho za sociálního demokrata, a proto si myslím, že je dobré vyslechnout si jeho rady a názory na dění kolem ČSSD,“ dodal Zimola, jenž považuje za nešťastné, že se řada sociálních demokratů od Zemana otočila.

Zimola také uvedl, proč se rozhodl kandidovat na předsedu strany. „Po prohře ve sněmovních volbách jsem očekával, že nejužší vedení strany se k výsledku nějak chlapsky postaví. Jiří Paroubek, který v roce 2010 volby vyhrál, avšak ne s takovým rozdílem, jak se očekávalo, takový krok udělat uměl – přijal vlastní odpovědnost za výsledek a odstoupil. Čekal jsem, jestli se nerozběhne nějaká debata. Na to už jsem se prostě nemohl dívat,“ poznamenal Zimola, že pohár přetekl 28. ledna, když se dozvěděl, že Chovanec obrátil a rozhodl se kandidovat na předsedu. Tehdy se Zimola nechal nominovat od Jihočechů. Chovancovi totiž vyčítá jeho názorový obrat a kandidaturu na předsedu, jako by se nic nestalo.

Ve volbách na post předsedy se dle svých slov považuje za outsidera, neboť není ani poslancem, ani se nepohybuje v Praze. „Na druhé straně mi to možná dává větší šanci mít určitý nadhled. Mám také možnost slyšet více názory a postoje na základnách v obcích, okresech a krajích. Na rozdíl od Jana Hamáčka nebo Milana Chovance jsem více spjat s dlouholetou komunální a regionální politikou – to si myslím, že je pro podzimní komunální volby důležité. Neskromně mohu říci, že na rozdíl od nich jsem vyhrál všechny volby, kterých jsem se účastnil. Co více než lídra-vítěze nyní ČSSD potřebuje?“ zeptal se Zimola.

Závěrem se vyjádřil i k případnému vyjednávání o vládě. Zde mimo jiné uvedl, že ctí presumpci neviny. „Pokud by tedy hnutí ANO trvalo na nominaci Andreje Babiše na premiéra, byl bych ji ochoten respektovat,“ sdělil Zimola, jenž si dokáže představit pokračování vlády na půdorysu minulého kabinetu ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

