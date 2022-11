Výměna vojenské techniky. Co šlo z ČR na Ukrajinu a co dostane Praha?

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 8999 lidí



Tanky určené pro Ukrajinu nebudou pocházet ze zásob české armády, nýbrž ze zásob českého obranného průmyslu a celková hodnota kontraktu podle ČTK činí přibližně 90 milionů dolarů (2,2 miliardy korun). Česká republika se na transakci finančně nepodílí.



Podle informací ČTK se má do kontraktu modernizace tanků zapojit holding Czechoslovak Group (CSG) a prvních 26 strojů by Ukrajina měla dostat ještě před koncem letošního roku.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba Česku i Nizozemsku a Spojeným státům vzkázal, že si pomoci váží. „Jsem vděčný České republice, Nizozemsku a USA za jejich společné rozhodnutí poskytnout Ukrajině 90 tanků T-72. Prvních 26 opravených a modernizovaných tanků dorazí během příštího měsíce. Děkuji vám, přátelé, za vaši neochvějnou solidaritu s Ukrajinou,“ ocenil Kuleba pomoc pro svou zemi.

I am grateful to the Czech Republic, the Netherlands, and the U.S. for their joint decision to provide 90 T-72 tanks to Ukraine. First 26 repaired and modernized tanks will arrive within the next month. Thank you, friends, for your unwavering solidarity with Ukraine.