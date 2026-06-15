Trikolora: Euro je pro nás nevýhodné a škodlivé

15.06.2026 14:18 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu politické strany k euru.

Trikolora: Euro je pro nás nevýhodné a škodlivé
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Euro je pro nás nevýhodné a škodlivé. Rekordních více než 71 % zemí eurozóny má nyní horší rating než Česká republika.

Chceme českou korunu zakotvit do Ústavy ČR! Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že Bulharsko přijalo euro a už se prudce zadlužuje, spoléhá na Němce.

„Jen co Bulharsko přijalo euro, už se ním dnes Evropská komise zahájí vyšetřovat pro nadměrný rozpočtový deficit.

Ten letos podle prognózy Evropské komise stoupne z loňských 3,5 % HDP na 4,1 % HDP a roku 2027 pak na 4,3 %. Přitom před přijetím jednotné měny Bulhaři dlouho "sekali latinu" - hospodařili přebytkově a udržovali poměrně velmi nízké zadlužení v poměru k HDP. Jenže s přijetím eura podléhají tomu, co se v ekonomické teorii běžně označuje za morální hazard. Bulhaři morálně hazardují, neboť sází na to, že jejich dluhy přinejhorším zaplatí Němci. Jako je zaplatili sousedním Řekům. Bez německých peněz by Řecko dávno zbankrotovalo,“ upozornil Kovanda.

Euro nechceme přijmout nikdy, protože je nevýhodné a likviduje naši suverenitu. Nechceme platit za zadlužené státy eurozóny a být členy dluhové unie! Prosazujeme ukotvení české koruny jako národní měny do Ústavy ČR!

Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě. Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení. Navrhneme parlamentu ukotvit českou korunu v Ústavě ČR – stejně jako právo držet a používat hotovost jako zákonné platidlo.

Euro je nástrojem pro vznik evropského superstátu. Měnová unie je nástrojem pro vznik fiskální unie a jednoho obrovského rozpočtu EU, unie daňové a nakonec pro vznik jednoho státu. Navíc euro není vůbec úspěšný ekonomický projekt. Také odmítáme podílet se na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu.

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trikolora

Mgr. Jana Berkovcová byl položen dotaz

Šedá ekonomika

Vy opravdu věříte tomu, že EET zabrání šedé ekonomice? Jak jako? Představte si situaci, která se běžně děje. Řemeslník nebo třeba ve službách (např. u kadeřnice) dostanete na výběr. Buď levněji bez dokladu nebo s ním dráž. Jak myslíte, že se rozhodne většina lidí, kteří mají hluboko do kapsy? Jak ta...

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Trikolora: Euro je pro nás nevýhodné a škodlivé

14:18 Trikolora: Euro je pro nás nevýhodné a škodlivé

Komentář na veřejném facebookovém profilu politické strany k euru.