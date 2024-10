Vyoral: Co chtějí pro Pavlovou, to slušný člověk ani nevydělá. „Dojí nás jak oslíky.“

Předsedkyní sociálních demokratů byla zvolena bývalá ministryně Jana Maláčová. Myslíte si, že to straně nějak pomůže? Případně že vznikne tak obávaná koalice Konečná a Maláčová?

Maláčová je reálně pouze pokračovatelkou liberálně progresivistického křídla – která jinak ovládla prakticky všechny mainstreamové politické partaje – ve vedení ČSSD. Tedy nemyslím si, že by mohla straně pomoci v dlouhodobém měřítku. To by se do vedení musel dostat někdo konzervativně levicový. Pokud vznikne „obávaná“ koalice s Konečnou, tak půjde pouze o klamání rameny ze strany Maláčové a pokus o okamžitý výtah k moci, což by dle mého mělo krátkodobý účinek. Potom by záleželo na tom, jak by se popasovala v konkurenci prakticky všech parlamentních politických stran, které jsou tu více, tu méně levicově liberálně progresivistické.

Kvůli zvolení Jany Maláčové a „hrozbě“, že se spojí s Kateřinou Konečnou, odešel ze strany napříkald Tomáš Petříček nebo Petra Buzková. Petříček a další lidé z levicových subjektů budou zakládat levicově progresivní stranu. Co myslíte, jak dopadne takový subjekt u voleb?

Senátor Fischer si stěžuje, že armáda je slabá, zanedbaná a je v ní málo lidí. Co myslíte, že by armáda měla dělat, aby tomu tak nebylo, a co by měli dělat politici, aby tomu tak nebylo? Třeba se 20 let zbytečně neangažovat v Afghánistánu?

Třeba se zbytečně neangažovat v nelegitimních krvavých invazích, válkách a následných okupacích v zájmu cizích, zejména anglosaských mocností. Třeba netunelovat armádní sklady a nenechávat je pak cíleně likvidovat jako třeba… ve Vrběticích? Třeba neposílat zadarmo veškerou výzbroj a materiál ukrajinským polobohům pro šíření neustálého a historicky opakovaného válečného štvaní proti Rusku – opět v zájmu Anglosasů. Třeba dávat větší důraz na rozvoj pohybu a sportu u dětí a mládeže? Třeba zavést určitý hybridní typ základní vojenské služby inspirovaný Švýcarskem či Finskem? Jen pár tipů. Určitě by na rozdíl ode mě kompetentní lidé našli další a přímo konkrétní možnosti a kroky, kterými bychom prospěli obraně vlastní země. Nikoliv pouze válečnému štváčství a geopolitickému nenažranectví jistých uzurpátorů a kolonizátorů – pardon „velkých bratrů“ ze Západu.

Pak tu máme kauzu paní prezidentová a 95 tisíc měsíčně. Prezident se vyjádřil, že jen chtěl, aby jeho žena dostávala zaplaceno za reprezentaci a že takhle se jí její práce nezapočítává do důchodu. Jak se na tuto kauzu díváte?

Slovy klasika: A není to málo Antone Pavloviči? Tak ona nemalá část politruků každého režimu, zejména pak těch, kteří se oportunisticky a bezcharakterně lísají k režimům všem tak jako soudruzi Eva a Pavel, se drží Orwellovi poučky: Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější. Je vidět, že soudružská nenasytnost je bezbřehá a to, co obyčejný slušný člověk nevydělá solidní prací, vyžaduje neslušná politručka, se vší neúctou, doslova a do písmene za odvedené ho*no. Omlouvám se. Zatímco její starý rovněž prakticky za lejno vydělává ještě násobně tolik. Přičemž všechno mají dle mého předpokladu placeno „náhradami“. Takže výdaje nula. Ti nás dojí jak oslíky.

Vlivný think-tank Evropská rada pro zahraniční vztahy přišel na to, že je Evropa moc bílá. „Proevropané by si měli urychleně uvědomit tato slepá místa, dát hlas nedostatečně zastoupeným skupinám a zvrátit směřování k ‚etnickému‘ pojetí evropanství tím, že zrekonstruují ‚občanskou‘ nabídku, která podporuje základní hodnoty EU,“ uvádí think-tank. Není to náhodou ten tak zatracovaný rasismus?

Samozřejmě že je. A jak známo nejčastěji ti, co kvičí jak na lesy jménem boje proti rasismu, a vidí rasismus na každém kroku, jsou rasisti nejhrubšího zrna. Názorný příklad jest zřejmě i ona výše zmíněná ziskovka, která si jistě na této protežované problematice udělala nemalý byznys. Jinak plán na rozředění, vykořenění a debilizaci původního evropského obyvatelstva mimo jiné skrze řízenou migrační invazi směle pokračuje. Ostatně tak, jak o něm mluvil toho času kamarád panevropského knížete Schwarzenberga panevropan hrabě Coudenhove-Kalergi. „Člověk budoucnosti bude míšenec (mongrel). Dnešní rasy a třídy zmizí v důsledku zániku prostoru, času a předsudku. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, podobná svým vnějším vzhledem starověkým Egypťanům nahradí rozmanitosti národů a jedinců,“ uvedl ve svém díle Practical Idealism (1935) rakouský politik s japonskými kořeny a československým občanstvím. Takové orwellovské, co říkáte? Jenže tihle modrokrevní incestníci to – bohužel pro nás – myslí vážně.

Režisér Hřebejk se nám nějak radikalizoval. Nejdřív mluvil o bombardování hotelu, kde Miloš Zeman slavil narozeniny, teďka zase tvrdí, že Orbána Maďaři „možná pověsí na kandelábr“. Co na to říct?

Hřebejk pouze nadále potvrzuje svou nesoudnost, trapnost a vulgaritu tak často příznačnou samozvaným dobroserům – tedy vlčím nositelům lží a nenávisti oděných do beránčího sametu pravdy a lásky. Aneb kdo nejde s námi a s jedinou pravdou naší strany a vlády, jde proti nám.