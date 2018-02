Vypadá to nešťastně. Politologové koukají na nového šéfa ČSSD Hamáčka hodně skepticky

Zvolení Jana Hamáčka předsedou sociálních demokratů není velkým překvapením, nenaznačuje to ale žádnou radikální změnu. Vyplývá to z vyjádření politologů, které ČTK oslovila. Vyjednávání o vládě s ANO je podle některých z hlediska znovuoživení ČSSD nešťastné, podle jiných naopak poslední možnost, jak stranu uchovat v české politice viditelnou.

„To, že je Jan Hamáček předsedou, v konečném důsledku překvapivé není, byl favoritem v tom, že měl nejvíc nominací z krajských konferencí,“ uvedl politolog Kamil Švec. Je to podle něj obrázek současné sociální demokracie. Strana, která letos slaví 140 let existence, není schopná vygenerovat vůdce, který by dokázal oslovit mnohem širší veřejnost, míní.

Hamáček si podle politologa Daniela Kunštáta získal hlasy tím, že jako jediný tak úplně nevadí jak modernizačnímu „sobotkovskému“ křídlu, tak křídlu tradicionalističtějšímu, které má blíže k prezidentu Miloši Zemanovi. Také Kunštát si myslí, že sociální demokracie nenašla energii, aby skutečně našla „novou figuru“. Doba podle něj žádala razantnější změnu. Hamáček je přeci jen jedna z nejznámějších mediálních tváří ČSSD, připomněl. Poznamenal, že Hamáček by byl vhodným předsedou, pokud by ČSSD uvažovala v tom smyslu, že stranu povede pouze po jakési překlenovací období, než se vyprofiluje nová tvář.

To, že sjezd zvolil statutárním místopředsedou strany Jiřího Zimolu, který předchozí vedení kritizoval, působí podle politologa Lubomíra Kopečka trochu vyvažujícím dojmem. Kunštát ale podotkl, že pro jakéhokoliv předsedu je nebezpečné, aby ho zastupoval člověk, který má ambice stranu vést. „Zimola není ideálním prvním místopředsedou,“ míní Kunštát.

Podle politologa Tomáše Lebedy bude nyní záležet na tom, jestli nové vedení začne stranu novým způsobem zviditelňovat a jestli se mu podaří voliče, kteří od strany odešli, zejména k ANO, přimět volit ji znova.

„Jestli se naplní to, co ti dva avizovali, to jest, že budou jednat s ANO o vládě, tak to z hlediska revitalizace ČSSD je docela nešťastná situace,“ míní Kopeček. Dodal, že pokud má mít ČSSD nějakou šanci zvednout se ze sedmi procent, tak by to asi neměla dělat v roli partnera někoho, kdo jí převzal značnou část voličů.

Pokud by sociální demokraté šli do vlády, bude podle Švece po zkušenostech s ANO složité, aby se prosadili a aby se jim podařilo přesvědčit voliče, že jejich účast ve vládě byla nějak prospěšná.

Jít do vlády s ANO bere jako poslední možnost, jak se sociální demokraté mohou uchovat v české politice viditelnými, politolog Zdeněk Zbořil. „Pokud by zůstali v opozici, mohli by posléze z Parlamentu úplně vymizet,“ připomněl s tím, že ve Sněmovně nyní sedí za ČSSD 15 poslanců. Také podle Kunštáta je jasné, že k „nějaké dohodě dojde“. Míní, že nakonec vznikne vláda na půdorysu ANO a ČSSD.

Psali jsme: Hamáček: Naše mise za silnou a sebevědomou ČSSD začíná právě teď Hamáček: Sobotka udělal pro ČSSD obrovský kus práce Komentáře: ČSSD vedená nevýrazným Hamáčkem se bude potýkat s ANO Ať ve vládě není Babiš, vyzval sjezd ČSSD. Nezakázal to. A navíc se odhlasovalo...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab