Výročí atentátu na Rašína: Dnes hrozí atentát koruně, varují Svobodní

Předseda Svobodných Libor Vondráček se u příležitosti 101. výroční od atentátu na prvního československého ministra financí a zakladatele naší národní měny Aloise Rašína ještě jednou vrátil k novoročnímu projevu prezidenta Petra Pavla. Ten v něm mimo jiné vyzval k tomu, abychom zahájili kroky vedoucí k přijetí společné evropské měny. To však Svobodní od svého založení jednoznačně odmítají, a i pomocí nedávné rozsáhlé petice bojují za zachování české koruny. Podle Vondráčka je třeba udělat všechno proto, aby nebyl spáchán atentát na českou korunu.

„Je to přesně 101 let od atentátu na Aloise Rašína a přesně rok, kdy jsme odnesli petici za korunu do Senátu, aby nebyl páchán atentát na měnu, kterou založil,“ prohlásil Libor Vondráček. Zároveň připomněl, že petici, pod kterou Svobodní shromáždili více jak 30 tisíc podpisů, nedávno projednávala také horní komora parlamentu. „Na kulatém stole v Senátu k naší petici jasně zaznělo, že zrušení koruny a zavedení eura by poškodilo českou ekonomiku. Zhruba 82 % obyvatel si to uvědomuje, i proto si přeje korunu zachovat, stejně jako si to podle dat agentury STEM přeje 80 % podnikatelů. Mezi nezávislými ekonomy je shoda na výhodnosti zachování koruny ještě větší,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Podle jeho slov pak v rozporu s touto zjevnou shodou mezi laickou a odbornou veřejností deklarovalo minimálně 9 z 18 členů vlády Petra Fialy, že podporují přijetí eura. „Zdá se proto, že Petr Pavel chtěl využít příhodné situace v podobě probruselského složení vlády k protlačení kroků urychlujících přijetí eura. Protože právě o tom se má na příštích jednáních vlády rozhodovat, zvyšuje prezident tlak zejména na ministry za ODS, neboť část této strany ještě stále euro zavádět nechce. Již v mnoha jiných otázkách, jako např. korespondenční volba nebo daně, nám ovšem premiér, ale třeba i ministr financí ukázali, jak umí rychle měnit názory. A proto musíme být ostražití,“ dodal Vondráček, který již v dubnu minulého roku upozorňoval na to, že si vláda do svého nového prohlášení vložila analýzu možnosti vstupu ČR do systému ERM II, který je předsíní ke vstupu do eurozóny.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

„Naše petice je tak aktuálnější než kdy dřív a pan prezident svým projevem jasně dokázal, že boj o korunu nelze brát na lehkou váhu. I on totiž stojí na straně čtyř vládních stran a dalších zájmových skupin,“ dodal Libor Vondráček, který však prezidenta Petra Pavla pochválil třeba za to, že ve svém projevu mluvil o tom, že absolutní bezpečnost nelez zajistit nelze a že bychom neměli kvůli tomu obětovat naší svobodu.

