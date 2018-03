Výročí okupace: Báseň o našem národě i výčitka protestujícím studentům

Právě dnes si připomínáme 79 let ode dne, kdy definitivně zemřelo Československo, které se zrodilo 28. října 1918. 15. března 1939 nacistické jednotky obsadily celou zemi. Jedna z učitelek se právě v den tohoto smutného výročí obrací na studenty, kteří uspořádali výstražnou stávku, kterou se pokusili povzbudit pozornost veřejnosti.

15. března 1939 definitivně zemřelo Československo, které se zrodilo v roce 1918. Tento stát dostal smrtelnou ránu už v září 1938 na jednání v Mnichově, kde se Francie, Velká Británie, Itálie a nacistické Německo shodly na tom, že odtrhnou od Československa nemalou část jeho území a přičlení je k Německu, Polsku či Maďarsku. Čechoslováci do toho tehdy neměli co mluvit. Byl jim pouze oznámen výsledek. Prezident Eduard Beneš na toto zmrzačení našeho státu přistoupil, ale poté se vzdal funkce a odcestoval do zahraničí. Zbytek státu přežíval jako tzv. druhá republika, jenže jen pár měsíců.

Ačkoli Adolf Hitler tvrdil, že po Mnichovu už nemá další požadavky vůči svému sousedovi, nacistické jednotky 15. března 1939 vjely na území zmrzačeného státu a začala okupace. Hitler tehdy donutil nového prezidenta Emila Háchu, aby na okupaci přistoupil a formálně požádal nacistickou armádu o ochranu. To byl definitivní konec státu, který se zrodil v roce 1918. Po druhé světové válce bylo sice Československo obnoveno, ale už bez Podkarpatské Rusi a bez sudetských Němců, které čekal odsun.

Pedagožka Ekonomicko-správní fakulty Masarkovy univerzity v Brně Hana Lipovská připomněla toto smutné výročí básní. Na sociální síti Facebook citovala verše básně Františka Hrubína.

„Ach, Čechy krásné, Čechy mé!

Obraze rámu prastarého,

kolikrát vytrhli tě z něho,

že odprýskaly barvy tvé až po tmu hrobů.

A v den slavný znovu

pro zraky žárlivé

napjal tě rámař starodávný.

Ach, Čechy krásné, Čechy mé!“

Lipovská poté dodala, že už fakt, že si připomínáme 79. výročí této smutné události, ukazuje, že český národ žije dál. Zlu navzdory.

Stojí také za pozornost, že dnes v 17 hodin proběhne na Hradčanském náměstí v Praze demonstrace, která má připomenout, co se dělo v březnu 1939 v této zemi. Akci pořádají občanské sdružení Ne Základnám a Nezávislá média. Tato sdružení poukazují vedle podlého činu nacistů také na zradu Západu v roce 1939.

Učitelka a publicistka Jana Kunšteková v této souvislosti položila otázku dnešním studentům, kteří protestují proti tomu, co předvádí dnešní prezident Miloš Zeman a premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). „Studenti, v den výročí okupace Československa budete bojovat proti výsledkům demokratických voleb. Nepřijde vám to blbé?“ zeptala se pedagožka na sociálních sítích.

autor: mp