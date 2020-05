Výročí upálení odpůrců Majdanu v Oděse. A ČT nasadila dojímavou vzpomínku Jakuba Szántó. Jen pro silné povahy

reklama

A zavzpomínal, jak protesty vygradovaly během února roku 2014. „Na Majdanu vypuklo opravdové peklo,“ vylíčil.



„To náměstí de facto bylo celé od krve. To bylo něco, co jsem ještě nikdy neviděl. To byl ten zlomový moment,“ vzpomíná. Podotkl, že mrtvých bylo přes stovku a vžil se pro ně název „nebeská setnina“.

Jakub Szántó vzpomíná na „nebeskou setninu“



Právě během února masové protesty vedly až k pádu prezidenta Viktora Janukovyče v únoru 2014 a vzniku nové vlády Arsenije Jaceňuka.



Reportér krátce pronesl, že: „Cena za tuto změnu režimu byla poměrně vysoká.“ Fotogalerie: - Čtyři roky po Majdanu

Doplnil, že po těchto událostech následovaly i další, jako okupace Krymu Ruskem a zapojení se Ruska do konfliktu na východu Ukrajiny.



Vzpomínky Jakuba Szántó přicházejí zrovna ve výročí jiné události na Ukrajině, která je s Euromajdanem úzce spjata. 2. května roku 2014 došlo ke střetu příznivců změny režimu s odpůrci, který skončil požárem budovy odborů v Oděse, při kterém zemřelo nejméně 48 lidí, a zraněných byly necelé dvě stovky.



Událost měla započít pochodem fotbalových fanoušků společně s příznivci změny režimu. K těm se však následně mělo přidat i několik desítek příslušníků tzv. sebeobrany z Maidanu.



Ukrajinská média tvrdí, že mezi odpůrci změn měli být i proruští aktivisté, z nichž jeden prý začal pálit z kalašnikova do prozápadního tábora a usmrtil jednoho z aktivistů. Zprávy se zde ovšem rozcházejí. Policie potvrdila čtyři oběti střelby, není však jasné, k jaké skupině patřily. Fotogalerie: - Pražský Majdan

Policie nezvládla obě skupiny oddělit a mělo dojít na šarvátky, které vygradovaly, když kolem sedmnácté hodiny proukrajinští demonstranti ukořistili hasičské auto a vjeli s ním do davu proruských demonstrujících. Docházet mělo i k lynčování proruských účastníků ze strany fotbalových fanoušků. Proruské demonstranty měli chytat při útěku a bít je.



Proruští aktivisté se před rozlíceným davem stáhli do Domu odborů a před budovou vytvořili barikády. Posléze došlo k zapálení budovy. Obě strany měly podle očitých svědků aktivně používat Molotovovy koktejly, zatímco proruští aktivisté je házeli ze střechy budovy, promajdanští aktivisté je vrhali na budovu.



Po sedmé hodině večerní promajdanští aktivisté naházeli několik Molotovových koktejlů do oken budovy i do východů, aby zabránili proruským demonstrujícím v útěku.



Zatímco lidé uvnitř budovy se snažili zachránit skokem ze střechy, promajdanští aktivisté měli zpívat ukrajinskou hymnu a skandovat „hoř, Colorado, hoř“. Fotogalerie: - Oslava Bandery v Kyjevě

Někteří přihlížející se proruským aktivistům snažili pomoci, zachráněné následně okamžitě zatkla ukrajinská policie. Proukrajinští aktivisté se tyto zachráněné lidi snažili opět fyzicky napadnout.



Pozadí celé akce je dodnes nejasné. Zatímco někteří hovoří, že proruští aktivisté na počátku provokovali svatojiřskými stuhami, objevují se i informace, že tito provokatéři byli posléze viděni před Domem odborů již se stuhami Pravého sektoru, nacionalistické ukrajinské strany, jejíž příznivci se mnohdy hlásí k fašismu a odkazu Stepana Bandery.



Podle fotografií z místa události je též nejasné, zdali nebylo více obětí střelby. Některé fotografie ukazují ohořelá těla pouze zčásti. Spory se vedou i o celkovém počtu obětí.

Ohnivý masakr v Oděse pár měsíců po událostech v Kyjevě vyvolal rozruch i v ČR. Někteří byli zděšeni, ale například studentský vůdce z roku 1989 Václav Bartuška rázné řešení ocenil: „Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid,“ řekl tehdy pro web Neovlivní.cz.

