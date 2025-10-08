EU chce číst vaše konverzace. Problém už i v Německu

V České republice toho bylo o Chat Control, tj. o kontrole zpráv na chatovacích platformách, řečeno již mnoho. Pokud se strany momentálně končící vlády a vlády nastupující na něčem shodly, tak to bylo to, že Chat Control je špatně a že prolamování soukromí ve jménu potírání dětské pornografie je špatně.
Ve stejném dechu se teď diskuse o Chat Control vede i na německé politické scéně, kde se o Chat Control mluví jako o Stasi 2.0. Jde o odkaz na východoněmeckou Stasi, tedy na rozvědku komunistické Německé demokratické republiky. Jednalo se o obdobu české Státní bezpečnosti. „Budou brzy skenovány a přeposílány všechny soukromé zprávy od firem?“ otázal se server deníku Bild.
Důkladnou kontrolu zpráv na chatovacích platformách prosazuje Dánsko coby momentálně předsedající země EU. Konkrétně se jedná o Nařízení o prevenci a boji proti sexuálnímu zneužívání dětí. Rada EU o něm má hlasovat příští úterý.
Podle návrhu ze dne 3. října budou poskytovatelé služeb zasílání zpráv (např. Meta pro WhatsApp, Signal atd.) v budoucnu povinni skenovat fotografie, videa atd. ve zprávách v mobilních telefonech, zda neobsahují kriminální obsah, než je odešlou zašifrované. Podezřelé případy budou hlášeny orgánům EU. Výjimkou budou – prozatím – pouze textové zprávy a zvukové soubory.
Proti nařízení Chat Control se postavil např. Bernhard Rohleder, výkonný ředitel IT asociace Bitkom, „Místo nesmyslného skenování dat potřebují policie a vyšetřovatelé nejmodernější technologie a více specialistů k vystopování pachatelů.“
Proti Chat Control se postavil také Joachim Türk, místopředseda pro ochranu dětí.
„Vyšetřovací orgány se již nyní potýkají s téměř neuvěřitelným množstvím dat, která musejí prověřovat a vyhodnocovat. To váže zdroje, které by se lépe využily při vyšetřování a prevenci,“ upozorňoval.
Vedle Rohledera a Türka se proti Chat Control postavil také předseda německých policejních odborů Rainer Wendt.
„Monitorování chatu, ať už kýmkoli, je koncem soukromí, svobody projevu a demokracie. Jako odborář se spoléhám na důvěrnou komunikaci, například s novináři, kolegy nebo politiky.“
Moritz Körner, europoslanec za liberální FDP, konstatoval, že „kontrola chatu v EU se podobá Stasi 2.0. S ní by digitální důvěrnost korespondence a soukromí všech občanů EU byly mrtvé,“ konstatoval europoslanec.
Meredith Whittakerová, šéfka messagingové služby Signal, už naznačila, co plánuje, pokud Chat Control začne platit. „Kdybychom stáli před volbou, zda narušit integritu našeho šifrování, nebo opustit Evropu, opustili bychom tento trh.“
Přijetí nařízení známého pod označením Chat Contrtol podle serveru Politico zkomplikoval Joachim, třicetiletý softwarový inženýr žijící v dánském Aalborg, který během jednoho srpnového víkendu stvořil webové stránky Fight Chat Control, na nichž vyrazil do boje proti tomuto nápadu.
„Stránka umožňuje návštěvníkům napsat hromadný e-mail kritizující návrh zákona a snadno ho odeslat úředníkům národních vlád, poslancům Evropského parlamentu a dalším osobám. Od svého spuštění nabourala schránky poslanců Evropského parlamentu a způsobila rozruch v bruselských mocenských kuloárech,“ napsal server Politico.
Sám Joachim odmítl uvést své příjmení a konkrétní firmu, pro kterou pracuje, protože jeho zaměstnavatel si nepřeje být s kampaní spojován. Do začátku října navštívilo Joachimovy webové stránky téměř 2,5 milionu lidí.
Záplava e-mailů zaslaných od návštěvníků jeho webu je podle Joachimova názoru „docela jasným důkazem toho, že lidem na tom opravdu záleží... Vlastně bych řekl, že je to tak demokratické, jak jen to jde,“ řekl.
autor: Miloš Polák