Vysokoškoláci vyrazí do chudších regionů Česka: Nabídnou pomocnou ruku a informace

31.01.2018 16:18

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci profesor Jaroslav Miller má za to, že české vysoké školy by měly být aktivnější ve veřejném životě. Aby už nikdo nemohl tvrdit, že tu pár vysokoškoláků a absolventů vysokých škol stojí proti celému národu. Tak to není. Vysoké školy, studenti a absolventi jsou součástí společnosti. Proto se teď studenti vydají do českých luhů a hájů a budou svým spoluobčanům vysvětlovat, jak se to doopravdy má s EU nebo s uprchlíky.