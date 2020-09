Vystrčil se rozčílil u Witowské: Žádná pravidla jsem neporušil, nikomu jsem nic neslíbil. Aspoň prý dnes víme, co je Čína zač

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) přišel do pořadu Interview na ČT24 vysvětlovat, proč byla tak nutná obchodní výprava na Tchaj-wan, když se Česko drží politiky jedné Číny. Prezident Zeman jej kvůli ní vyřadil z jednání nejvyšších ústavních činitelů, a to kvůli koordinaci zahraniční politiky, v níž porušil Vystrčil pravidla hry. „Pokud to jsou schůzky, abychom něco koordinovali, je nejdůležitější to koordinovat s lidmi, kteří mohou mít na něco jiný názor,“ reagoval na rozhodnutí hlavy státu s tím, že se „nikam tlačit nebude“.

Moderátorka Světlana Witowská otevřela diskusi otázkou, zda Vystrčil uznává autority. Narážela tím na skutečnost, že nejvyšší ústavní činitel, premiér ani ministr zahraničí Vystrčilovi cestu na Tchaj-wan nedoporučili: „Tyto autority nebyly ani schopné veřejně a razantně odsoudit to, co čínská ambasáda podnikala vůči Jaroslavu Kuberovi, a to, jak se vměšovala do záležitostí České republiky,“ řekl s tím, že to nejsou proto autority, které by respektoval.

Záležitost Kuberovy cesty na Tchaj-wan a to, co se dělo okolo ní, není podle Vystrčila jeho zahraniční misí uzavřené. Nemá však již už žádné nástroje, jak se dozvědět více.

Nechápe prezidentova slova o tom, že Vystrčilova cesta na Tchaj-wan je „klukovská provokace a hrubá politická chyba“. „Je to jeho názor, mrzí mě to, nechápu to,“ krčil šéf Senátu rameny.

Witowská pak otočila Zemanovy a Vystrčilovy role: „Vy byste nebyl na prezidentově místě naštvaný, kdyby předseda Senátu nerespektoval vaše doporučení?“ tázala se. „Jsem demokrat, pokud by tím neporušil zásady, kterými jsme vázáni, tak bych to respektoval,“ odvětil Vystrčil.

Vystrčil se podle svých slov necítí jako hrdina: „Hrdina vypadá jinak, jako hrdina se necítím,“ pousmál se.

Nelíbí se mu rozhodnutí, že jej kvůli cestě na Tchaj-wan nebude prezident Zeman zvát na schůzky nejvyšších ústavních činitelů. Zdůvodnil to koordinací zahraniční politiky, jelikož podle Zemana nedodržuje Vystrčil pravidla hry. „Žádná pravidla hry jsem neporušil! Nikomu jsem neslíbil, že na Tchaj-wan nepojedu. To, že mám jiný názor a zachovám se podle něj, není nerespektování pravidel,“ trval si šéf horní komory na svém postoji.

„Pokud to jsou schůzky, abychom něco koordinovali, je nejdůležitější to koordinovat s lidmi, kteří mohou mít na něco jiný názor. Co se tam bude koordinovat, když tam budou jen ti, co mají na vše stejný názor?“ kroutil Vystrčil hlavou nad jeho vyšachováním z jednání nejvyšších ústavních činitelů. Witowská oponovala svým názorem, že se tam podle ní stále scházejí lidé s odlišnými postoji k zahraniční politice.

V budoucí komunikaci ohledně zahraniční politiky s premiérem, ministrem zahraničních věcí a předsedou Sněmovny věcí nespatřuje Vystrčil problém: „Schůzky nejvyšších ústavních činitelů vznikly proto, aby se zahraniční politika koordinovala s prezidentem. Dnes říká, že mě nebude zvát, já se nikam tlačit nebudu,“ uvedl s tím, že vlastní paralelní schůzku ke koordinaci zahraniční politiky zatím neplánuje.

„Že existuje úzká komunikace mezi čínskou ambasádou a Kanceláří prezidenta republiky, mě nepřekvapuje. Není mi to jedno, ale nemám čas to řešit,“ komentoval schůzku Vratislava Mynáře s čínským velvyslancem, kterému hradní kancléř poskytl informaci o novém formátu jednání nejvyšších ústavních činitelů a potvrdil, že Česko uznává politiku jedné Číny.

Vystrčil má pochopení pro Věru Kuberovou, která odmítla převzít od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání pro svého zesnulého manžela Jaroslava Kuberu. „Celé mi to připadá velmi zvláštní. Kubera byl ten, kdo chtěl jet na Tchaj-wan, prezident s tím nesouhlasil a poté, co zemřel, mu chce udělit Řád Bílého lva. Pak přijde Vystrčil, který chce stejně jako Kubera jet na Tchaj-wan, a výsledek je, že nemám chodit na schůzky,“ pousmál se nad Zemanovým jednáním s tím, že něčemu takovému nerozumí.

Už se ozvaly dvě české firmy, kterým Čína dělá problémy. Do Číny vyváží Česko zboží za desetkrát více peněz než na Tchaj-wan. Stála tato cesta za takové problémy? „Mrzí mě, pokud to bude tak, že na základě mé cesty dojde k tomu, že politickým rozhodnutím budou rušeny některé hospodářské kontrakty, je to jasná zpráva o tom, co můžeme z hlediska obchodní spolupráce s Čínou čekat a co by se mohlo stát i do budoucna,“ sdělil Vystrčil s tím, že taková informace pro budoucí vztahy s Čínou je velmi užitečná. Připomněl, že na Tchaj-wanu však získali velké množství kontaktů a potenciál na spolupráci je i zde obrovský.

