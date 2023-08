Vystrčil varuje ODS: Celostátní spolupráce s ANO je „červená čára“

reklama

V rozhovoru padla samozřejmě řeč i na blížící se eurovolby, kdy se řeší, zda bude ODS kandidovat v rámci koalice Spolu, nebo samostatně. „Podporuji společnou kandidátku v rámci koalice Spolu, ale je to na rozhodnutí předsednictva a členské základny. Velkou roli tam bude podle mého názoru hrát osobnost lídra. Ten by měl být v čele kandidátky, se kterou je srozuměn,“ zmínil Vystrčil.

A právě v té souvislosti padlo i jméno europoslance Jana Zahradila, který zmiňuje možnost sbližování ODS s hnutím ANO. „Dívám se na to na úrovni celostátních voleb jednoznačně negativně. Je to pro mě červená čára a nedovedu si představit, že bychom ji překročili,“ řekl Vystrčil.

Jiná situace je podle něj v menších obcích nebo v situacích, které se týkají komunální úrovně. „Někdy se dostáváte do situace, kdy jiné možnosti nepřicházejí v úvahu nebo jsou z hlediska fungování nereálné. Na celostátní úrovni je to pro mě ale naprosto nepřijatelné. U dalších úrovní, pokud je tam špetička naděje, aby to bylo jinak, tak jsem pro to, aby to jinak bylo," poznamenal Vystrčil.

Podle europoslance Jana Zahradila se ODS nikdy nevzpamatovala z toho, jakou chybu udělala v roce 2013. Podle jeho slov měla totiž strana nechat projít Rusnokovu vládu a nechat ji vládnout až do řádných voleb v květnu 2014. Svým tehdejším rozhodnutím ODS podle něj otevřela dveře Andreji Babišovi (ANO).

Před nedávnem se Zahradil vyjádřil k článku serveru E15.cz ohledně toho, že koalice ANO a ODS může být dobré řešení. „Je načase v ODS prolomit toto tabu, začít se o tom bavit a netvářit se, že jsme odsouzeni k trvalému svazku s dvěma tříprocentními stranami. První krok = samostatná kandidátka do Evropského parlamentu,“ napsal.

Zahradil příští rok kandidovat do Evropského parlamentu již nebude. V červnu letošního roku se zároveň vzdal místa předsedy klubu europoslanců ODS a s tím spojeného místa ve vedení strany. Nahradí ho europoslankyně Veronika Vrecionová.

