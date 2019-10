Vytrháváte Babišův výrok z kontextu, dopálil se v ČT ministr Brabec na Tvarůžkovou

Smysl uhelné komise je jediný, aby se zde v široké skupině odborníků byli schopni shodnout na tom, kdy a za jakých podmínek a k jakému datu je Česká republika schopna ukončit výrobu uhlí a zbavit se jej v elektrárnách, teplárnách a v lokálních kotlích. A také jaké to bude mít dopady sociální, ekonomické či dopady na energetickou bezpečnost a další, upřesnil na úvod ministr Brabec. „Zatím se daří si tyto věci vyjasnit, i když jsme na samém začátku,“ dodává spokojeně.

Upřesnil, že komise má nanejvýš rok, aby se termíny, kdy bude výroba uhlí ukončena, neodkládaly. „Ušili jsme si na sebe přísný termín, řekli jsme, že do konce září 2020 bychom už chtěli dát nějaký návrh a doporučení pro vládu, který by měl obsahovat konkrétní rok,“ upřesnil ministr životního prostředí s tím, že si k ruce vzali německý vzor uhelné komise, která dávala také doporučení pro vládu.

„Zatím máme zpracovaný podrobně jediný scénář, který popisuje, za jakých podmínek by Česko do roku 2050 byla schopno snížit emise skleníkových plynů o 80 procent. Nebavíme se ještě o uhlíkové neutralitě. Je to pouhých 80 procent, ale i tak to znamená obrovské revoluční změny ve fungování celé řady sektorů,“ popsal Brabec, co má komise na stole.

Připomněl, že v rámci Evropské komise řekli, že nejsme připraveni v této chvíli kývnout na termín uhlíkové neutrality v roce 2050, protože je třeba říct, že Česká republika není zemí, která „plácne“ nějaký termín s vědomím, že v roce 2050 tu bude z dnešních politiků málokdo ve své funkci a znamenalo by to, že slib nemusí splnit. „Chceme být v tomto seriózní a říct občanům, co pro ně uhlíková neutralita bude znamenat,“ poukázal Brabec znovu na změny například v dopravě, průmyslu, zaměstnanosti atd.

Moderátorka Zuzana Tvarůžková neváhala připomenout opačná slova premiéra Andreje Babiše: Proč máme řešit teď 31 let dopředu rok padesát jenom proto, že je tu teď taková klima atmosféra? „Tak jak tohle koliduje s tím, co jste právě řekl?“ udeřila moderátorka na ministra, kterého se ještě dotázala, zda si tenhle postoj s Babišem už vyjasnili.

Brabec se na Tvarůžkovou rozčílil, že vytrhává premiérova slova z kontextu. „Já vím, že vy tento výrok rádi vždycky vytahujete i na premiéra,“ vyčetl moderátorce. Ta se začala bránit. „Já ho na premiéra nevytahuji, já o něm hovořím poprvé, pane ministře!“ zdůraznila dotčeně, čímž ministra rozesmála.

„V tomto mezi námi žádný rozpor nebyl. Výrok byl vytržen z kontextu. Jsou státy, které nejsou schopné splnit ani rok 2030, ale nadšeně hovoří o roku 2050, že ho splní. Česká republika je naopak velmi blízko splnění našich závazků do roku 2030, pak až se chceme bavit o roce 2050,“ shrnul ministr Brabec na závěr.

