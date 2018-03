Využijeme komunisty, plánují sociální demokraté pro jednání s Babišem

ČSSD chce společně s komunisty při jednání o vládě s hnutím ANO prosazovat například zálohované výživné či bankovní daň. V tiskové zprávě to dnes uvedl předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Při dnešní schůzce představil šéfovi KSČM Vojtěchu Filipovi seznam deseti oblastí, kde se rozcházejí vyjednavači ČSSD s ANO. Pomoci s jejich prosazením by podle jeho představ mohla právě spolupráce s KSČM, která by podle dosavadních plánů tolerovala menšinový kabinet ANO a ČSSD, píše ČTK.

Hamáček předložil Filipovi seznam deseti priorit ČSSD, ve kterých panují rozpory s hnutím ANO. „Jedná se o priority, kde vidíme shodu a průnik levicových programů ČSSD a KSČM, a tudíž i prostor pro jejich společné prosazování ve vyjednávání o nové vládě s hnutím ANO. Teď čekáme na stanovisko KSČM,“ řekl Hamáček.

Na seznamu je zákaz privatizace veřejných služeb a společností se státní účastí, zavedení nemocenské v prvních třech dnech stonání ve výši 60 procent od příštího roku, zálohované výživné, zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 Kč či garance nezvyšování spoluúčasti pacientů. ČSSD na seznam zařadila i bankovní a dědickou daň, zavedení sdíleného pracovního místa a „deklaraci trvalého řešení hospodářsky problémových regionů napříč resorty“.

Hamáček má na dnešní večer v plánu schůzku s šéfem ANO a premiérem v demisi Andrejem Babišem. Původně se měla uskutečnit minulý pátek, na žádost ČSSD se však posunula na dnešek. Sociální demokraté odklad zdůvodňovali tím, že se musí odehrát dvě schůzky expertních týmů v jednotlivých oblastech. Podle Hamáčka by se po expertních schůzkách měla jednání posunout na politickou úroveň.

Kromě daní či sociální oblasti se ANO a ČSSD zatím rozcházejí i v pohledu na to, kolik ministerstev by menší partner měl ve vládě obsadit. Sociální demokraté usilují o pět křesel, ANO nabízí čtyři. Usnesení schválené únorovým sjezdem ČSSD navíc s odkazem na Babišovo trestní stíhání vyzývá ANO, aby do vlády nenominovalo stíhané politiky. Označuje to za zásadní překážku.

autor: mp