Vyvolávání paniky. Takových „apokalyps“ už tu bylo... Michal Půr trhá klimatické hnutí na kusy

Šéfredaktor serveru Info.cz Michal Půr se rozhodl přijít na to, proč se nyní věnuje tolik pozornosti klimatickým změnám, když v minulosti již bylo podobných katastrofických predikcí vícero. Zamyslel se, jak by vypadaly stávky za klima v 70. letech, kdy se razil názor o nástupu doby ledové. „Gréta by chodila za školu kvůli zimě, miliony lidí by v rámci Týdne pro klima stávkovaly s podvlíkačkami a aktivisté z hnutí Rebelie proti vyhynutí by na náměstí strkali hlavy do kbelíků s vodou a čekali, až zmrzne,“ zmínil. Doplnil, že dnešní klimatičtí aktivisté odmítají jakoukoli diskuzi. Přitom předpovědí o zkáze kvůli klimatu již bylo skutečně mnoho. Můžete si přečíst jejich výčet.

Není si tedy jist, zdali „skutečně čelíme největší hrozbě v dějinách“. Možná však je celá hysterie kolem změn klimatu podle něj jenom důsledek raketového rozvoje mediální komunikace v posledních letech. „Kdyby v 70. letech existovaly chytré telefony a internet v dnešní podobě, včetně rozvinutých sociálních sítí, blogů a zpravodajských webů, nejspíš by se mnohem dříve zrodil i globální alarmismus, jaký vidíme dnes,“ zmínil.

V této době, kdy „bylo populární“ tvrzení, že nás čeká nová doba ledová, by podle Půra „Gréta chodila za školu kvůli zimě, 97 procent klimatologů by varovalo před novou dobou ledovou, miliony lidí by v rámci Týdne pro klima stávkovaly s podvlíkačkami a aktivisté z hnutí Rebelie proti vyhynutí by na náměstí strkali hlavy do kbelíků s vodou a čekali, až zmrzne“.

Uznává však, že by bylo „nefér“ úplné pohrdání názory vědců. Předchozí katastrofické scénáře totiž podle něj přispěly k rozumným politickým krokům a investicím a pomáhaly snižovat znečištění, zlepšily kvalitu potravin či zdokonalily hospodaření s vodou.

Dnes ovšem tyto rozumné kroky nelze lehce realizovat kvůli samotným aktivistům: „Všimněme si, že jim nepředcházely masové demonstrace a guerillové akce, ale racionální diskuze. A diskuze je přesně to, co současní klima aktivisté nekompromisně odmítají – podle nich už doba na debatu skončila a musíme přistoupit k činům, ať už budou sebezbrklejší. Jinak všichni zemřeme. Jako už tolikrát předtím,“ dodává.

Jak upozornil i server think-tanku Competitive Enterprise Institute, tak se od roku 1960 objevilo již mnoho proroků zkázy a objevují se stále. Přinesl i kompilaci zpráv, jež informovaly o určité totální katastrofě. Výčet je to opravdu dlouhý. V roce 1967 se například tvrdilo, že do roku 1975 bude celosvětový hladomor. V 1969 již bylo predikováno, že nás roku 1989 zabije znečištění ovzduší. V sedmdesátém roce přišla hrozivá zpráva o tom, že do roku 2000 bude další doba ledová či že Amerika bude mít na příděl vodu už jen do roku 1974 a potraviny do roku 1980.

Zpráva o době ledové se objevila opět i v roce následujícím. V roce 1972 však již byla mírnější, podle ní bude další doba ledová až do roku 2070. Doba ledová táhla i roku 1974, kdy si vědci začali všímat i „velkého nebezpečí pro život“, kterým byl úbytek ozonu. A v 76. se již hovořilo dokonce o globálním ochlazování.

Osmdesátá léta přinesla informace o kyselém dešti, a i když se ještě roku 1978 hovořilo o tom, že mezinárodní skupina specialistů před třiceti lety varovala před dlouhým ochlazováním, o deset let později se náhle vyrojily protichůdné zprávy o suchu, vzrůstu horkých dní či hrozivá zpráva, že stoupající hladina moří povede k vyhladovění národů do roku 2000 a Maledivy budou kompletně pod vodou do 30 let. Maledivy však ani po třiceti letech pod vodou rozhodně nejsou.

Start nového tisíciletí přinesl nové obavy. „Děti nebudou vědět, co je to sníh,“ zněl hrůzný titulek z roku 2000. V r. 2002 se předvídal hladomor do desíti let a roku 2004 se britský plátek The Guardian zaměřil na strašlivé klimatické změny, které povedou k tomu, že „Velká Británie bude mít do roku 2020 klima jako Sibiř“.

Následovalo dohadování, kdy bude Arktida bez ledu. „Arktida bude bez ledu do roku 2018,“ zněl titulek roku 2008. Podle Al Gora měla být Arktida bez ledu už do roku 2013 a podle prince Charlese jsme roku 2009 měli jen 96 měsíců na záchranu světa. V roce 2009 se tvrdilo, že v létě 2014 bude Arktida bez ledu a roku 2013 se nemohly shodnout zprávy, zdali bude Arktida bez ledu do roku 2015 či až do roku 2016. V roce 2014 jsme zas měli podle francouzského ministra zahraničí Laurenta Fabiuse 500 dní na to, abychom zabránili klimatickému chaosu.

