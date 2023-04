Vzal by se občan a poslal válčit na frontu? To by se nedělo. Generál Řehka znovu k mobilizaci

Náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka vítá vstup Finska do Severoatlantické aliance. Podle Řehky to výrazně posílí Alianci a bezpečnost České republiky. V rámci závazků NATO a předchozího vnitřního dluhu podle Řehky musíme investovat více než 2 % HDP, jak nás zavazuje členství v Alianci. „Chybějí vozidla pěchoty, tanky, vrtulníky a tak dále. Ale to je všechno politické rozhodnutí,“ uvedl Řehka.

Náčelník generálního štábu v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál uvítal, že se Finsko stalo novým členem NATO. „Vstup Finska do NATO je velmi důležitý i pro Českou republiku. Jsme zase o něco bezpečnější, protože to Alianci rozhodně posílí, Finsko příkladně buduje armádu, mají vyspělé, vyzrálé a silné ozbrojené síly, mají propracovaný systém mobilizace a záloh,“ chválil Finy Řehka.

„Už dříve spolupracovali s NATO, takže znají ty postupy, podíleli se na společných cvičeních, a ta integrace je proto velmi jednoduchá. Ve Finsku je také středisko boje proti kybernetickým hrozbám, kde je Česká republika také součástí, a proto z mnoha těchto důvodů nás Finsko posiluje. A i v rámci bezpečnosti v Baltském moři,“ dodal Řehka, že vstup Finska je dobrou zprávou.

Co se týká nové, 1,300 km dlouhé hranice s Ruskem, pro NATO se toho prý tolik nemění. „Aliance samozřejmě má nějaké předběžné plány pro všechny možné situace a v těch plánech figurují všechny členské země. Ale pro nasazení našich vojáků se nyní nic nemění, my budeme bránit celou Alianci jako doposud, jen o další nový stát. A opakuji, je to stát, který je velkým přínosem pro naši bezpečnost,“ dodal Řehka.

Řehka se krátce vyjádřil i k pokračujícímu konfliktu na Ukrajině, který podle něj jen tak neskončí. „Já osobně nevidím nějaký rychlý konec v řádu týdnů, ale není tam žádná vůle k diplomatickým jednáním ani z jedné strany. Takže obě armády budou pokračovat v plnění svých cílů. Česká republika bude ale nadále Ukrajinu vojensky, materiálně podporovat, ale velká podpora probíhá také v oblasti výcviku ukrajinských vojáků, ať už u nás nebo našimi vojáky třeba v Polsku. Nadále určitě platí, že žádné dodávky materiálu na Ukrajinu neohrožují naši vlastní akceschopnost a obranu České republiky,“ uvedl Řehka.

Ten před pár týdny vyvolal pozdvižení slovy o možné mobilizaci, na kterou by měli být čeští občané v případě konfliktu připraveni. „Myslím si, že veřejnost by měla vědět, že válka v Evropě není nemožná. Je potřeba si uvědomovat hrozby, což se tady dlouhodobě nedělo, a už jen to, že slovo mobilizace ve veřejném prostoru vyvolá takovou reakci, je důkaz, že ta společnost se o tom musí lépe informovat. Protože třeba konflikt mezi Ruskem a NATO nelze stoprocentně vyloučit, a proto musíme mít na paměti, že případná válka by neprobíhala jen za účasti profesionálních vojáků,“ prohlásil Řehka.

Dalším ožehavým tématem jsou výdaje na armádu, které jsou podle Řehky dlouhodobě podfinancované a je třeba na tom pracovat a společnost přesvědčit o nutnosti takových výdajů. „Vzhledem k dluhům minulosti vlastně ani 2 % HDP nestačí, ale je to vždycky politické rozhodnutí. Je potřeba říct, že ta částka není nějaký dárek armádě, je to investice společnosti do své vlastní obrany. Navíc ta částka není zase tak obrovská, jak se zdá a nešlo by to utratit. Ale my tu máme nakumulovaný vnitřní dluh v řádu sta miliard. Takže jestli si někdo myslí, že po dvaceti letech podfinancování se všechno vyřeší, tak určitě ne,“ upozornil náčelník generálního štábu.

„Je dobré si uvědomit, že jak Aliance reaguje na tu zvýšenou hrozbu, tak vznikají nové strategie a nové vojenské plány, a to se dotkne všech. Budou tam vyšší požadavky na materiál, technologie a my přitom nejsme připraveni ani na situaci, jaká panuje teď. Například nám chybějí bojová vozidla pěchoty, to je zakázka, která se už nějakou dobu táhne a trápí nás to. Můžeme se bavit o tancích, vrtulnících, to jsou oblasti, ve kterých musíme investovat, tak to prostě je,“ dodal Řehka, že je na vlastní bezpečnost potřeba neustále vynakládat peníze.

