Vztek na Turka. Asi se budou zase škrtat dotace

Vyostřená diskuse o rušení dotací ekologickým organizacím a vládní politice v oblasti ochrany životního prostředí se rozpoutala na sociálních sítích. Spor odstartoval, když organizace Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika pozvala veřejnost na demonstraci.
„Nenechme si rozebrat a zastavět nejcennější přírodu. Vládní zásahy a tlak mocných rozkládají instituce, které mají chránit naši krajinu. Pokud budeme mlčet, nezůstane nic, co by je drželo na uzdě. Postavme se za nezávislé úřady, za zdravou krajinu a za férovou budoucnost,“ vyzvalo hnutí na svém facebookovém účtu.
Na příspěvek zareagoval poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé): „Tak a už nedostanete ani korunu a tohle není apríl…“
„Dobrý den, Filipe, mezi našimi dárci Vás nevidím, takže to nebude žádná změna. Hnutí DUHA totiž na rozdíl od Vás nefinancuje stát, ale především jednotliví dárci a dárkyně, kterým záleží na přírodě a životním prostředí. Pac a aprílovou pusu, Přemek,“ odpověděl profil hnutí.
„Přemku, jste na seznamu žadatelů jednoho z fondů, který spadá pod MŽP, dokonce tam máte hezké bodování. Nebojte, dáme pozor, aby zůstalo tedy u těch jednotlivých dárců a dárkyň. Přeji krásný večer,“ odepsal Turek.
Na Turkovu hlavu se snesla kritika opozice
Slovní přestřelka se vzápětí rozšířila také na síť X. „Nakonec ty komoušské normalizační manýry používá ten největší a nenadutější bojovník proti nim. Jako aby neministr a obyčejný poslanec zasahoval do dotací a ještě se tím veřejně chlubil, jsem ještě neviděl. Nebojte, ono na vás dojde. A je mi fakt úplně jedno, jestli si o to žádá Duha nebo Klub motoristů. Pokud splní podmínky vypsané dotace a vše doloží, tak do toho nemá žádná nulka zasahovat,“ napsal poslanec Matěj Hlavatý (STAN).
Turka kritizovala také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Slaboch bez respektu s hranatou nulou v životopise vyhrožuje na IG neziskovce, že nedostane projekt z evropských peněz, i když dle objektivních kritérií dostali ‚hodně bodů‘. Nechápe, že respekt automaticky nepřichází s mocí, ani s funkcí,“ vyjádřila se na síti X.
Přidal se i poslanec a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Tohle je zneužití informací, na které nemá hranatý zmocněnec právo. Parametry dotačních výzev jsou plně v kompetenci ministra. Jakmile se ale výzva zveřejní, pak musí řízení běžet nezávisle, transparentně a bez politických zásahů,“ uvedl exministr.
Podle CNN Prima News Hladík dokonce podal podnět k prošetření předsedkyni mandátového a imunitního výboru Heleně Válkové (ANO) a také premiérovi Andreji Babišovi (ANO).
