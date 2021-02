Xaver dražil svůj „citron“ a byla to jízda. „Soudružky a soudruzi“ si příště nejspíš rozmyslí, zda mu ho dají potřetí

reklama

„Krásné datum. Jako dělané pro to, aby se něco přihodilo. Vy možná tušíte, většinou, proč jsme dneska tady. Já jsem si říkal, že uděláme tento výjimečný stream, tak se omlouvám, že je to v rychlosti, jsem si jen tak odskočil od plotny. Končí show s citronem. Končí stejně jako v loňském roce, to znamená na Aukru. Vy určitě tu historii znáte, myslím, že není třeba ji připomínat ani v bodech,“ řekl Xaver Veselý zhruba 45 minut před koncem události na Aukru.

„Loni to bylo 112 tisíc. V této chvíli je tam 102 tisíc a 20 přihazujících, 145 lidí to sleduje,“ popsal aukci. „Neočekávám, že by se bůhvíco stalo, ale krásných 102 tisíc korun kolegové uloží na transparentní účet XTV, aby se mohla rozvíjet dál. Protože to jsou prachy obrovské, které samozřejmě takovému projektu strašně moc pomůžou, to je vám jasné. Už jsem to vysvětloval mnohokrát, tak to řeknu jen tak pro jistotu. No a po loňském citronu se začalo budovat nové studio, které funguje, funguje skvěle. Myslím, že všichni, kteří tam něco natáčíme nebo tam pracujeme, tak se tam cítíme dobře jako doma a v této chvíli už máme jakousi novou on-line střižnu, tak něco k tomu bude dokoupeno,“ popsal v průběhu aukce Xaver Veselý. Nakonec se však výsledná částka aukce zastavila na částce 147 200 korun.

„Cenu Zlatý citron jsem dostal už v loňském roce za nějaké nekorektní moderování nebo co, jako kdyby tomu rozuměli. Je to výrok poroty, nedá se nic dělat, musí se to brát vážně. Letos jsem byl jedním z deseti, kdo dostali Zlatý citron. A už jsem četl odůvodnění poroty. Stojí tady psáno, že za nedostatečné odůvodnění odvolání dozorčí komise Radou České televize dne 11. listopadu 2020 tento krok působí dojmem, píšou (tady se dávají ceny za to, že něco působí dojmem), mapování terénu pro zásadnější útok na nezávislost fungování nejdůležitějšího média v zemi. Větší blábol jsem nikdy neslyšel a toto vejde do dějin a jednou si to budou číst ve školách, co všechno může nějaký trouba nablít na papír, vytisknout. A podepíše se pod to předseda odborné poroty Roman Vávra, asi nějaký významný filmový tvůrce, nevím, kdo to je. Jaroslav Černý, předseda FITES, už vůbec nevím, co to je, a jediná celebrita je tady Soňa Chalupová, starostka města Beroun,“ ohodnotil zisk ceny Xaver Veselý. „Tak ona zastupuje ty občany. Tak pokud jste tady někdo z Berouna a díváte se, tak já vám, milí občané Berouna, děkuju!“ dodal ještě k Berounským Veselý.

Pánové z FITES jej podle jeho dalších slov ani nepozvali, aby si ji přišel převzít. „Zato tam pan moderátor sehrál scénku, velmi falešnou, odpornou a já chci, abyste vy jako moje publikum věděli pravdu. Je tady někdo z laureátů? Říkal pan moderátor, když se to vyhlašovalo. Pak se tam čekalo, a nikdo tam nebyl, protože tam ani být nemohl, protože FITES, věhlasný, ho ani nepozval,“ sdělil Veselý, jenž má ale radost z částky, kterou díky aukcím získá. „Soudružky a soudruzi z FITES tím přispěli na fungování XTV a nedá se nic dělat, toto bude jednou jim přičteno k dobru. Ale takové to rozesírání toho prostředí, to jim zase bude odečteno, takže to vyjde nastejno,“ dodal.

„Celým FITES a celou porotou tady nějakých trapných cen zcela opovrhuji a tady tu bandu nepovedených filmařů v podstatě mám, jak se říká, v zádech. A je mi jich vlastně líto. Zejména některých,“ podotkl dále Veselý. „Kdyby v té porotě seděl alespoň jeden člověk, kterého si můžu za něco vážit... je tam nějaký pan kameraman, jsem viděl, ale nic jsem o něm nezjistil... tak bych to možná jako s pokorou přijal – a kdyby nám řekli, co je všechno špatně... ale pokud se jedná o ekonomiku, tak nás podporují,“ dodal.

„147 200! Mám z toho radost. Peníze poslouží dobré věci, věřte tomu. Na rozvoj projektu XTV. Já vám děkuji za to, že jste to sledovali, je to fajn. Je to adrenalinek, je to legrace. Děkuji Milošovi za citrony, děkuji vám, že jste sledovali,“ poděkoval v závěru Xaver. Předtím ještě poděkoval všem divákům za přízeň. „Je mi celkem jedno, co si o mé práci, o mém moderování myslí nějací troubové z FITES, ale pro mě je důležité, co si o tom myslí publikum a že se publikum dívá nebo že pošle tu a tam nějaký kritický názor, to je všechno v pořádku,“ uvedl Xaver.

Ocenění Rady ČT

Letos Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., v rámci udílení audiovizuálních cen Trilobit už mířil nejen na moderátory, ale rozhodl se obdarovat kyselým oceněním hned většinu členů Rady ČT. Adresáty kritické zvláštní ceny poroty Zlatý citron se totiž tentokrát stali členové Rady České televize, kteří v listopadu 2020 podpořili odvolání tehdejší dozorčí komise Rady ČT. Cenu tak získali Roman Bradáč, Vladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Jiří Kratochvíl, Pavel Kysilka, Hana Lipovská, Pavel Matocha, Jiří Šlégr, Daniel Váňa a právě i Lubomír Veselý. Porota tvrdí, že tomu je tak za „nedostatečné odůvodnění odvolání dozorčí komise“. Normální ocenění pak ovládli tvůrci dokumentu V síti Barbora Chalupová a Vít Klusák.

Psali jsme: FOTO „Říká se ´dvakrát nevstoupíš do stejné řeky´, ale...“ Podívejte se, co s anticenou od FITES provedl Xaver. Už zase!

Kyselým citronem byl Xaver Veselý oceněn loni, tehdy podle odborné poroty „za podbízivý styl moderování ve veřejnoprávním Českém rozhlase i v internetové televizi XTV“.

„Nevyhýbá se ani politickým postojům, což je zarážející vzhledem k jeho angažmá ve veřejnoprávním Českém rozhlase, který si na nestrannosti moderátorů donedávna velmi zakládal,“ zaznělo při udělování ceny v sále. Následně byli jmenovaní vyzváni, aby se dostavili na pódium.



Tehdy se Veselý rozhodl cenu si osobně převzít a při té příležitosti využil možnost projevit svůj nesouhlasný názor. Za cenu poděkoval, ale před kamerami ČT nezůstal jen u toho, pronesl slova, která se nevyhýbala ani koncesionářským poplatkům.

„Jsem rád, že si tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu a neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. A jediné rozhovory politické, které já vedu, jsou na internetové televizi XTV.cz. Žádné jiné. Tedy, k tomu je to určitě vztaženo. Děkuju všem, kteří sledujete XTV. Děkuju všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém YouTube kanálu Xaver Live. Mám z toho radost,“ poděkoval moderátor.

Načež se obrátil i k porotě, která ceny udílela: „Děkuju vám, poroto, že ztrácíte čas a díváte se na moje projekty, na moje moderování. Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám třeba ukázali cestu, kdybyste nám jakýmkoli hlasem řekli, jak to máme dělat, ale zatím od vás takový hlas nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize,“ pustil se do televize v přímém přenosu.



„Tento projekt, prosím, vzniká jen z podpory lidí. Nikdo ho neplatí povinně pod pohrůžkou exekuce. Vážení diváci, já vám děkuju. A vážení koncesionáři, udělejte si obrázek,“ uzavřel s odkazem na koncesionářské poplatky, které České televizi povinně platí všichni. Naznačil, že se schyluje k tomu, že někdo „rozkryje vazby“ ve veřejnoprávní televizi. Právě to je podle něj i důvod, proč má ČT „začerněné“ smlouvy.

I v minulém roce mu nelichotivé ocenění vyneslo velmi pěknou částku. Výherce aukce za anticenu Zlatý citron totiž zaplatil 112 200 korun.



To neušlo ani samotným předávajícím. „Na Zlatém citronu se podařilo někomu zbohatnout, jeho laureát ho vydražil za nemalou částku. Zjistil, že je to poměrně snadná forma výdělku, tak se celý rok snažil dělat vše pro to, aby ji získal podruhé, což se mu opravdu podařilo, akorát v úplně jiné skupině lidí,“ zaznělo při letošním předávání anticeny směrem k Veselému.



Moderátor letos cenu krátce okomentoval se svojí domněnkou, co je jejím účelem. „Oni říkají, že to není anticena, ale samozřejmě že to anticena je. Sloužící k tomu, aby si soudružky a soudruzi z FITES vyřídili účty s celým světem,“ podotkl při vysílání ze svého automobilu cestou ze zasedání Rady ČT v tomto týdnu.

