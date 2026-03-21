Z Hradu unikají informace. Padlo varování před izolací

Napětí mezi Hradem a vládou se od začátku nového roku jen zvyšuje. Novinář Radim Panenka v textu pro ParlamentníListy.cz popsal, že nechuť k postupu Kanceláře prezidenta republiky roste napříč vládní koalicí. Spor už podle něj není jen mezi prezidentem Petrem Pavlem a jednou politickou stranou, ale přerůstá v širší problém uvnitř celé vlády Andreje Babiše.
Jedním z důvodů pro eskalaci situace mají být i úniky neveřejných informací do médií, které vláda připisuje lidem z okolí prezidenta. Velké znechucení ve vládě vyvolal zejména únik zápisu z jednání ministra zahraničí s velvyslancem USA, který se objevil v Deníku N. Podle zdrojů blízkých vládním špičkám nešlo o první podobný případ od jmenování nové vlády.
Zástupci vládní koalice upozorňují, že v atmosféře, kdy se neveřejné materiály dostávají do médií spřízněných s Hradem, je obtížné udržet důvěru a korektní spolupráci. Pokud by podobné úniky pokračovaly, mohly by zbytky důvěry mezi vládou a prezidentem zmizet a další spolupráce by byla podle nich téměř nemožná.
Ve čtvrtek Deník N zveřejnil článek, ve kterém popsal podrobnosti z neveřejné schůzky prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem, která se uskutečnila mezi čtyřma očima na Pražském hradě.
Server s odvoláním na několik zdrojů uvedl, že prezident se chystal ke smířlivému kroku a chtěl ukončit spor o jmenování velvyslanců. Dle všeho mělo být předem připraveno kompromisní řešení, podle něhož by většina navržených diplomatů do funkcí nastoupila a o několika sporných jménech by se měli prezident s premiérem dohodnout osobně. K definitivní shodě ale nakonec nedošlo.
Deník N zároveň zveřejnil i další detaily z průběhu jednání, které mělo trvat přibližně padesát minut. Premiér podle serveru otevřel vedle otázky velvyslanců také další témata, například výdaje na obranu, a některé jeho argumenty měly prezidenta překvapit. Informace o obsahu soukromého rozhovoru přitom podle článku pocházely ze čtyř lidí z okolí obou účastníků, kteří byli s průběhem schůzky dodatečně obeznámeni.
K novým informacím se vyjádřil i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Pokud Hrad obratem pustil do bulváru (Deník N) obsah soukromého rozhovoru prezidenta s premiérem, nebude tam raději nikdo mluvit. Víme-li již, že indiskrece Hradu se týká i soukromých SMS, pak se Hrad nepochopitelně a samovolně vydal na cestu k osamělosti,“ napsal na X.
V diskusi ho někteří uživatelé následně nařknuli z útoku na Hrad.
„Ne, je to jinak. Blažek jede už ne jednou, ale několikrát denně útoky na Hrad, na opozici, na občanskou společnost. Ta linka je jasná,“ upozornil jeden z uživatelů.
Blažek mu oponoval a že by útočil na Hrad zásadně odmítl. „To nebyl žádný útok na Hrad. To byl jen můj popis toho, co nepovažuji za správné. Útok by vypadal jinak,“ vysvětlil bývalý ministr.
Další uživatelé se zajímali, kde má Blažek potvrzené, že za úniky informací doopravdy stojí Hrad. Blažek zde na pravou míru uvedl, že v příspěvku použil slovo „pokud“. Na druhou stranu podotkl, že považuje za vysoce nepravděpodobné, že by informace do Deníku N vynesl premiér Babiš.
„Ty si můžeš, Blažku, pindat do všeho a vyjadřovat se ke všemu, a Hrad si nemůže dělat, co chce,“ osopil se na Blažka uživatel X Libor Němec.
„Hrad si může dělat, co chce, a nejen my dva se k tomu můžeme vyjadřovat. A tak to má být,“ odpověděl mu Blažek.
Na Blažkův výrok reagoval na sociální síti X také uživatel Josef Brhel, který bývalého ministra označil výrazem „mešuge“, a jeho mediální vystupování označil za nedůstojné. „U nás na Slovácku se takovým týpkum jako vy, pane Blažku, říká ‚mešuge‘. Marně přemýšlím, proč to děláte? Už vám nestojí? Máte z toho orgasmus? Ty vaše mediální výstupy jsou ubohé a nedůstojné,“ napsal uživatel.
Blažek ho jednoduše odkázal k četbě Deníku N. „Tak si čtete něco jiného – třeba Deník N – dle vkusu a libosti…“ doporučil Pavel Blažek.
