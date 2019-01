Z**de, řekl pirát staršímu kolegovi a strčil do něj. Jde o hodně, i o Putina

14.01.2019 8:04

I u Pirátů to občas vře. O strkanici u kuchyňky píší Lidové noviny. Mělo k ní dojít mezi Giuseppem Maiellem, jenž se nedostal do Poslanecké sněmovny, ale byl lídrem zlínské kandidátky Pirátů, a místopředsedou strany Mikulášem Peksou. A šlo o to, kdo bude kandidovat v eurovolbách.