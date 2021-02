Za Romy. Bývalá Havlova knihovnice chce vyřídit Křečka

Bývalá ředitelka Knihovny Václava Havla a nyní šéfka neziskové organizace se pustila v debatě do ombudsmana Stanislava Křečka. Dostatečně se podle ní nezastává Romů. Měl by rezignovat, protože prý „nemá integritu názoru s posláním svého úřadu“.

Podle šéfky neziskové organizace Otevřená společnost Marty Smolíkové by měl veřejný ochránce práv Stanislav Křeček rezignovat na svou funkci, pokud nechce uznat existenci diskriminace Romů. Řekla to v diskusi právě s Křečkem v pořadu rádia Proglas 13+. Debata se vedla o tom, že zástupci organizací, které pomáhají Romům, lidem v nouzi a zabývají se lidskými právy, již stihli poslat dopis premiérovi Andreji Babišovi, aby se distancovali od údajně protiromských výroků Stanislava Křečka.

„Za třicet let, co romskou integraci děláme, se nic nezměnilo. Situace je čím dál horší – více romských dětí opouští školu bez ukončení vzdělání, řada lidí se nepřipravuje na budoucí zaměstnání, roste nezaměstnanost, rostou vyloučené lokality. Ale když já se zmíním kriticky o tom, že v tomto nemáme pokračovat, že musíme změnit situaci, tak je to považováno za protiromský útok. To je doklad toho, kde se diskurz integrace Romů v této době nachází,“ ohradil se Křeček proti takovým útokům.

Podle Smolíkové ombudsman popírá příčiny, které údajně vyvádějí Romy na okraj společnosti: „Tam patří špatný přístup ke vzdělání, špatný přístup k bydlení, špatný přístup ke zdravotním službám – to souvisí se stereotypy, že Romové rozbíjejí byty, že jsou líní, že se nechtějí učit. To když se opakuje, tak i člověk, který s nimi nemá osobní zkušenost, na ně potom nahlíží tímto způsobem,“ šila aktivistka do ombudsmana.

U toho ale neskončilo: „Jestliže odmítáte existenci diskriminace Romů, že v této zemi není, tak si myslím, že nemáte na tom úřadě co dělat, že byste měl rezignovat, protože vy nemáte integritu názoru s posláním toho úřadu, to je podobné, jako kdyby ředitel firmy říkal o svých výrobcích, že je nebude používat, protože jsou špatné,“ vypálila Smolíková

Marta Smolíková je ředitelkou neziskovky Otevřená společnost. Dle svého vlastního medailonku se zasazuje za spravedlivý a dobře spravovaný stát, ve kterém jsou tolerance a rozmanitost primárními hodnotami. Od roku 2020 vykonává rovněž funkce předsedkyně České ženské lobby, která hájí ženská práva, a místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů. V letech 2012-2015 vedla Knihovnu Václava Havla. V letech 2011-2014 působila také jako místopředsedkyně, později předsedkyně Státního fondu kultury ČR.

