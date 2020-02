Za Šabatové se tunelovalo, udeřil Křeček a Džamila Stehlíková nadskočila. Havlisti budou nosit odznak jako Židi? pálila. Skončí to u soudu, musíte vidět

Stanislav Křeček má být dnes uveden do funkce Veřejného ochránce práv. Ještě předtím se ve studiu Českého rozhlasu střetl s Džamilou Stehlíkovou. Někdejší Topolánkova ministryně pro lidská práva dnes působí jako členka Rady vlády pro sexuální menšiny a do Křečka se pustila od samého počátku.

„Ombudsman chrání jedince, každého z nás. Ale mnoho občanů nevěří, že vám, pane ombudsmane, záleží na občanech, jako jsou oni,“ spustila Stehlíková hned na začátku na Křečka.

„On ani nechce chránit lidská práva. Vždyť to opakovaně řekl, že se nebude zabývat otázkou diskriminace, i když mu to ukládá zákon,“ protestovala Stehlíková, když se opět dostala ke slovu.

„Vždyť on přímo nabádá lidi k porušování antidiskriminačního zákona,“ obvinila ombudsmana.

Křeček se nenechal vyvést z rovnováhy: „Paní Stehlíková mě včera v médiích obvinila, že jsem okrádal lidi. A já jsem na ni podal žalobu. Takže já jsem do toho pořadu přišel jenom z úcty k Českému rozhlasu, ale bavit se s paní Stehlíkovou o lidských právech nemá žádný smysl.“

Exministryni Stehlíkové doporučil, aby se podívala do zákona, co vlastně má ombudsman dělat. „Ombudsman byl zřízen na ochranu občanů před zvůlí úředníků. Má jednu jedinou kompetenci dotýkající se lidských práv, a to je výjimka v oblasti rovných příležitostí. Jinak na to máme jiné instituce a my je nebudeme dublovat,“ vysvětloval s tím, že Anna Šabatová se o to pokoušela, ale to byla její iniciativa a on v tom pokračovat nebude.

„To není pravda, vykřikovala Stehlíková a citovala mu paragraf 5 zákona o veřejném ochránci lidských práv.

Ten se podle ní diskriminací a lidskými právy zabývat musí, už proto, že „další instituce byly rozprášeny“. Následoval výčet rozprášených institucí, ve kterém zazářilo, že „zmocněncem vlády pro lidská práva je spolupracovnice komunistického justičního vraha“.

Jak posléze Stehlíková shrnula: „Komplot Zeman–Babiš tuneluje instituce, které mají chránit občany před diskriminací.“

„Paní redaktorko, myslím, že takové dotazy nejsou důstojné veřejnoprávního média,“ kroutil nad výstupem hlavou Stanislav Křeček. Zmínil, že třicet let se věnuje ochraně lidských práv, jezdil jako advokát po celé zemi, založil neziskovou organizaci, která skutečně pomáhala lidem v nouzi, Svaz nájemníků.

Konspirace o komplotu a tunelování institucí pak s opovržením odmítl. „Jsou to fráze a bláboly, které svědčí jen o tom, kam se v této zemi dostala demokracie. A je vidět, že ten nátěr demokracie se rychle setře, jen se dostane ke slovu někdo, se kterým tato parta nesouhlasí,“ poznamenal, zatímco Džamila Stehlíková se zhnuseně odvracela.

Zopakoval, že 5 procent agendy řeší 17 právníků, kteří si sepisují nějaké analýzy, zatímco v jiných odděleních „padají na hubu“. „Je to i tunelování rozpočtu,“ dodal a Džamila Stehlíková na židli nadskočila.

„Já se musím ohradit. Vy jste teď nevybíravě napadl svou předchůdkyni. Ona je pro mě vzorem integrity, občanské statečnosti a pravdy. To je úplně pod úrovní lidského jednání. Je to vaše předchůdkyně. A dokázala své mravní kvality celým životem. A vy ji obviňujete, že má přebujelé nějaké oddělení,“ zuřila Džamila Stehlíková.

Křeček byl pět let zástupcem Šabatové a měl by se k tomu hlásit. „Vy jste tam pracoval a docházku jste neměl nejlepší. Prodavače by propustili na hodinu s takovou docházkou,“ popichovala dále exministryně ombudsmana.

Stanislav Křeček si znechuceně odfrkl: „Toto je naprostý blábol. Trávil jsem tam takovou dobu, jaká byla zapotřebí. Jezdil jsem po šetřeních, neměl jsem píchačky. Veřejné funkce se vykonávají podle svědomí, ty nemají pracovní dobu,“ vysvětloval. Funkce ombudsmana nebo jeho zástupce není o tom, že sedíte v kanceláři.

Stehlíková ale nabídla jiný výklad: „Pan zástupce se cítil stále odstrčen, a tak radši na ten úřad nechodil.“

Ombudsman je podle Stehlíkové člověk, který ztělesňuje důvěru občanů v tento stát. Jako člověk s morální autoritou se nebojí postavit na obranu toho slabšího. Anna Šabatová to splňovala, u Stanislava Křečka o tom velmi pochybuje.

„Romové si mají pomáhat sami, vždyť řekl, že jim pomáhat nebude,“ povykovala posléze do hlasu moderátorky.

To už bylo na Stanislava Křečka příliš: „Paní Stehlíková je psychiatrička. O těchto věcech vůbec nic neví. Ona byla kdysi jmenována ministryní pro lidská práva a domnívá se, že tomu od té doby rozumí. Ale jsou to názory stejné úrovně, jako bych já mluvil o psychiatrii,“ obává se.

Sám se cítí navzdory námitkám zcela kompetentní: „Já se tomu věnuji třicet let. Lidé dobře věcí, co jsem dělal. Nedělejme z lidských práv nějakou kabalu, uzavřenou do sebe, které se smějí věnovat jen ti vybraní,“ protestoval dále.

K opakovaným námitkám, že nebude pomáhat Romům, pak poznamenal: „Romy jsem jako advokát zastupoval po celé republice. Viděl jsem asi víc Romů než někteří členové vládní rady pro menšiny.“ Dodnes mu prý vyřizují pozdravy Romové, kterým v minulosti zachránil byt.

„Existuje Rada vlády pro záležitosti romské komunity, která byla proti Křečkovi, tak řekl, co je to za lidi,“ vysvětlovala.

Jenže dnes se této Radě nedostává sluchu „Ta spolupracovnice vraha Válková ji odsunula. Stát sám odmítl snahu založenou na vědeckých poznatcích, aby nevznikala další ghetta,“ horlila dál, až Stanislavu Křečkovi došla trpělivost: „Za vašeho působení se vyloučené lokality rozšířily třikrát, vy jste byli k ničemu,“ myslí si ombudsman.

„Není to pravda, přivedla miliardy korun z Evropské unie,“ vykřikla pobouřeně Džamila Stehlíková. Stanislav Křeček k tomu poznamenal, že by jej velmi zajímalo, kde ty miliardy skončily.

Protesty, které svolává Milion chvilek, Křeček nevnímá jako odpor veřejnosti: „To není veřejnost, to je pár aktivistů, něco jako tady paní Stehlíková,“ myslí si.

S občany má zkušenost zcela jinou. „Mně se dostalo od lidí takové podpory, jakou si žádný politik už dlouho nezažil. Píší mi stovky lidí, že mají radost, že se ten úřad bude konečně věnovat ochraně obyčejných lidí, na které se zapomínalo,“ vysvětloval.

Džamila Stehlíková naopak demonstrace podporuje: „Je to signál politikům, že zvolili do úřadu ochránce práv člověka, který říká, že lidská práva chránit nebude.“ Pak se opět rozohnila, kdo všechno už nebude mít zastání, a skončila skutečně úderně: „Přidal tam i ‚pravdoláskaře‘. Je otázka času, kdy ‚pravdoláskaři‘ budou muset nosit Havlovo srdce nebo jiný symbol tam, co Židi nosili hvězdu,“ pálila, zatímco Stanislav Křeček pobaveně kroutil hlavou.

To však Džamilu Stehlíkovou nezastavilo: „Ombudsman nemůže být zlý člověk plný nenávisti, který staví jednu část společnosti proti druhé,“ vysvětlovala. A to je podle ní Křečkův případ. Třeba Otakar Motejl, to byl podle ní laskavý člověk.

A pokud ombudsman nebude laskavý, potáhne nás to na Východ. „Aby mezi státem a člověkem nikdo nebyl, to není už ani Polsko a Maďarsko, taková úroveň je v Rusku, a tam to chce posunout Zeman,“ vydechla.

Zaměstnanci úřadu ombudsmana vyhrožují, že pod Křečkem pracovat nebudou. Nový ombudsman se proto rozhodl, že objasní, jak to na ombudsmanství chodilo za Anny Šabatové: Byla to prý velmi svérázná společnost. „Pořádaly se tam avatarské a námořnické večírky, a já to kritizoval, a jen pár lidí s tím souhlasilo, ti mi pak tajně nosili čokoládu,“ vykládal, v jaké atmosféře pracoval.

Moderátorka mu namítla, že proti tomu mohl protestovat. „Já jsem nebyl ke všemu připuštěn, paní Šabatová mi někdy výslovně zakazovala účast. Dokonce volala novinářům, na co se mě nemají ptát,“ připomněl.

„Paní Šabatová tu není, neútočte na ni,“ vykřikla Stehlíková na závěr.

