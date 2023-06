Za covidu přestal sledovat zprávy. Ani válka to nezměnila. Umělec o „pravdě“

reklama

„Mám pocit, že lidem jebe,“ prohlásil zpěvák a herec Vojta Dyk v rozhovoru na Aktuálně.cz. Jako jeden z důvodů pro toto odvážné tvrzení uvádí strmý růst populace na planetě a z toho vycházející problémy jako třeba to, že nadvládu nad světem přebírají psychopati. „Pomalu nás začínají vést lidi, kteří jsou podle mého názoru psychopatického ražení a mají určitě jakousi diagnózu, vidíme to teď na Ukrajině,“ odkázal na ruskou agresi na Ukrajině.

Zmínil také, že v současnosti se s lidmi snáze manipuluje, je to podle jeho názoru hlavně kvůli sociálním sítím. „Kvůli sociálním sítím a jiným platformám, na kterých sdělíte jakýkoliv, třeba i nepodložený názor, a dokážete jím během chvilky zblbnout davy. Je to mnohem jednodušší a nebezpečnější,“ zdůvodnil. Jemu samotnému prý pobyt na sociálních sítích dobře nedělá, proto se technologií spíše straní.

Dyk omezil sledování médií už během pandemie koronaviru. Více se zprávám nezačal věnovat ani po vypuknutí války na Ukrajině. Podle něj se k němu zprávy, které člověk má vědět, nějak dostanou. „Dostali jsme se do zvláštní bubliny, kde hledat pravdu, je hrozně složitý,“ řekl Dyk s tím, co je a co není pravda, podle něj netuší už ani lidé, kteří ji mají. Na otázku, zda tedy tu pravdu má, odpovídá, že to nikdo neví. „Na jedný straně máme jednoho psychopata, na druhé straně druhého psychopata, do toho se míchá třetí a vlastně stejně na to doplatí lidé, kteří posílají syny do války,“ popsal, jak vidí současnou krizi.

Úlohou médií podle Dyka dříve bylo „střádat a odplevelovat informace“. Dnes je podle něj vše trochu složitější, kdy je pro zprostředkování relevantních informací málo prostoru. „Už i ty pro mě relevantní média se začala chovat podobně jako bulvární média, a tím se jejich relevantnost pro mě zmenšuje,“ prohlásil.

Nejdůležitější oblastí pro národ je pro Dyka kultura a školství. V rozhovoru však poznamenává, že školství je v současnosti podhodnocené. „Když už tam je nějaký peníz, tak se rozfofruje někde jinde,“ komentoval.

