Za pět, Beku. Ministr dostal od učitelů nepěkné vysvědčení

reklama

S ministerskou prací Mikuláše Beka je nespokojena většina učitelů. Podle ankety ve facebookové skupině Pedagogové sobě by si Mikuláš Bek (STAN) za svou práci na Ministerstvu školství zasloužil nedostatečnou.



Až 81 % učitelů by mu dalo na pololetní vysvědčení pětku. Od 18 % pedagogů by si vysloužil čtyřku. A od 1 % učitelů by ho hodnotilo trojkou.



S výslednou průměrnou známkou 4,7 se jedná o nejhůře hodnoceného ministra školství v historii anket spolku Pedagogický komora. U učitelů by současný ministr školství propadl.

Za pět by od učitelů dostal především za chybějící 3 miliardy korun na platy nepedagogů. Vláda schválila v týdnu 3,9 miliardy korun pro ministerstvo školství. Na platy nepedagogických pracovníků ve školství původně chybělo ve státním rozpočtu pro rok 2024 celkem 6,8 miliardy korun oproti předchozímu roku. I kdyby šla celá částka 3,9 miliard korun na platy nepedagogů, stále budou chybět skoro 3 miliardy korun oproti loňsku. To by znamenalo snížení platů kuchařek, školníků, uklízeček a dalšího personálu škol o více než 10 % oproti roku 2023.

Psali jsme: Systém selhal. A s ním Bartošova pověst. Sesypali se na něho všichni

Ministr Bek se na řešení financí „zasekl“ na celé pololetí. První verze letošního rozpočtu, ve které bylo oproti loňsku seškrtáno skoro dvanáct miliard, byla představena shodou okolností právě 1. září, na začátku školního roku.

Ministr čelil stávce i protestům z řad obcí a krajů, na které se pokusil břemeno platů nepedagogických pracovníků přenést.

Fotogalerie: - Vysíláme signál Fialovi

Kritizován byl ministr školství Mikuláš Bek v tomto týdnu za selhání systému elektronických přihlášek na střední školy, který byl spuštěn ve středu ráno, ale krátce na to byl však znovu vypnut. Uživatelům nefungoval systém nahrávání příloh. Obnoven byl systém přihlášek v pátek večer.

Ministr školství Mikuláš Bek se poté omluvil za komplikace a uvedl, že nechce kvůli problémům s elektronickým systémem pro podávání přihlášek na střední školy dělat personální změny. Počká na analýzu příčin.

Jeho tisková konference byla ale mnohými označena za jeden z největších úletů, co česká politika pamatuje. Zejména vysvětlování, že „dokonalost je někdy náročná“ vyvolalo hořký smích.

Psali jsme: Tak mám špatnou zprávu... Bizár kolem spadlého systému. Dokonalost není snadná, hájil Bek Bartoš opět za blbce. Pád přijímaček na střední: Minulost dohnala ministra Ministr Bek: Otázky přímých daní by měly zůstat v rukou členských států „Vláda přenáší svou práci na kraje a obce, ale platit za to nechce.“ Zástupci samospráv míří k Bekovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama