Zabitý Rom v Brně Ukrajincem. U soudu odkryty detaily. Takto vše proběhlo

Incident se odehrál v létě poblíž tramvajové zastávky u brněnské přehrady, kde Ukrajinec Roman R. nožem napadl a zranil několik romských mladých mužů, přičemž jeden z napadených romských mladíků v nemocnici zemřel. Záhy po mladíkově smrti se částí romské komunity začala šířit nenávist vůči Ukrajincům. Událost z 10. června také vyvolala v Brně nepokoje. Následoval střet v Pardubicích, při kterém měla trojice Ukrajinců čelit přesile Romů, ovšem následně to byli právě Romové, kdo si stěžoval na ohrožení svého bezpečí, a následujícího dne, což byla neděle, uspořádali protestní průvod městem.

Následovalo několik menších konfliktů, třeba v Ústeckém kraji v Krupce nebo v Bílině. Za vrchol těchto sporů byl mnohými považován incident ve vyloučené lokalitě v Brně, kde si skupina Romů „došla“ do ulice, kde žijí Ukrajinci, a pod okny jim vyhrožovala mimo jiné použitím zápalných láhví.

Obžalovaný v pátek u Krajského soudu v Brně uvedl, že se nožem jen bránil při potyčce se skupinou mladíků, která začala už v tramvaji. Obžalovaný popisoval, že jel s přáteli tramvají na ohňostroj na přehradu, přičemž skupina Romů v tramvaji kouřila, pila alkohol, dělala hluk a pouštěla hudbu.

„Když už to bylo nesnesitelné, požádal jsem je, aby toho nechali,“ uvedl obžalovaný podle informací serveru CNN Prima News. Následovat měla hlasitá výměna názorů a vzájemné pokřikování, incident pak pokračoval po výstupu z tramvaje, kde ho prý několik lidí ze skupiny napadlo.

„Dostal jsem pěstí do levé části hlavy, zprava ránu za ucho. Pokusil jsem se je odstrčit, ale oni začali mlátit silněji. Kryl jsem si oblast očí a nosu, dostával jsem údery do ucha, zátylku, hrudníku. Pak mi začalo hučet v uších, měl jsem mžitky před očima, sotva jsem rozlišoval siluety. Cítil jsem se hrozně, mohli mě zabít,“ popsal situaci Roman R. s tím, že si vzpomněl na nůž, který má v batohu.

„Tak jsem ho vytáhl, aby mě nechali na pokoji. Kryl jsem se, párkrát jsem s ním švihl ze strany na stranu, pak jsem slyšel křik,“ uvedl obžalovaný, který využíval pomoc překladatelky. „Byla to donucená sebeobrana, nehodlal jsem nikoho zranit nebo se dotknout, dokonce jsem ani nevěděl, že jsem se do někoho strefil,“ řekl muž před soudem, že po skončení incidentu ani neměl na rukou krev a netušil, zda někoho nožem trefil.

Poškození přiznali, že v tramvaji popíjeli alkohol a dělali hluk a na tramvajové zastávce pak obžalovaného napadli. „Jeli jsme šalinou, kouřili jsme, pouštěla se hudba, skupina asi 15 až 16. Pohádali jsme se tady s pánem, začal po nás řvát, ať přestaneme zpívat, začal na nás křičet. Pak jsme vystoupili, tam jsme pána napadli,“ popsal situaci jeden z mužů s tím, že netušili, že má obžalovaný nůž. „Já si ho ani nevšiml. Nevšiml jsem si ani, jestli to bylo nožem,“ dodal muž, který měl dle svých slov v sobě celou lahev vodky.

To, že celý spor vznikl kvůli hluku v tramvaji a že poškození Romana R. napadli pěstí, potvrdil i další účastník potyčky. „Pan obžalovaný nás okřikl, co to děláme, ukazoval na nás pěstí. Vylezli jsme ven, šel naproti nám směrem na Přístaviště. Žďuchl do mě, dostal jednu pěstí, také od dvou dalších,“ popsal konflikt a dodal, že poté všichni odcházeli a obžalovaný je zezadu napadl nožem.

