Zablokovat "proruský" Aeronet? Mluvili jsme s bývalou Hermanovou mluvčí a ta nám k tomu řekla dost nečekané věci

09.02.2018 18:03

Tisková mluvčí Ministerstva kultury Simona Cigánková neodolala a před několika dny se kriticky zapojila do diskuse na mediálně propíraném serveru Aeronet.cz, který podle mnohých šíří dezinformace a ruskou propagandu. Z toho, co si na serveru přečetla, se prý Cigánkové chtělo zvracet, svěřila se následně ParlamentnímListům.cz. Pak nám ale prozradila i to, že server Aeronet je častým tématem dotazů občanů, které do jejích rukou na Ministerstvo kultury dorazí. A nevyznívají rozhodně v pozitivním smyslu slova. Občané se prý ptají, proč nejde Aeronet zablokovat.