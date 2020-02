Zabráníme Křečkovi! Je tu plán na zvrat. Patočka na to chce jít silou. A už se to mele. Ozval se Hampl a další

reklama

Předseda spolku Milion chvilek dal spolu s kolegy najevo, že se jim ani trochu nelíbí, že poslanci za ombudsmana zvolili Stanislava Křečka. Mají totiž dojem, že Křeček svými výroky popírá samotný smysl existence úřadu a nebude naplňovat všechno to, co po ombudsmanovi vyžaduje zákon.

Na adresu Stanislava Křečka se kriticky vyjádřil i bývalý člen Zelených a ČSSD Jakub Patočka. Podle jeho názoru nastal čas na občanskou neposlušnost a je namístě Křečka do jeho úřadu nevpustit.

„Volba diskriminační názory projevujícího člověka ombudsmanem je hanebnost zralá na rozpoutání občanské neposlušnosti,“ napsal Patočka na sociální síti Twitter.

A svolal akci, ke které přidal fotku prvního českého ombudsmana, uznávaného právníka a někdejšího ministra spravedlnosti Otakara Motejla.

Akci svolal na 19. února tohoto roku před úřad Veřejného ochránce práv.

„Pan Křeček nemá kvalifikaci daný úřad spravovat, prezident jej proto neměl navrhnout a Sněmovna jej proto neměla zvolit. Odpírám České republice v dané věci poslušnost. A budu rád, když se ke mně přidáte. Je třeba říct: Dost. Čas akce se změní podle okolností,“ napsal Patočka.

Ale tím ještě neskončil.

„Osobně si půjdu před úřad ombudsmana v den, kdy by se ho měl Křeček ujmout, sednout. Prostě se ho tam pokusím svým tělem nevpustit. Budu rád, když se přidáte. Nebudu se dál dívat na to, jak tu stát likviduje svoje základní instituce. Mám toho dost,“ vypálil Patočka na Twitteru.

A narazil u sociologa Petra Hampla, který dal najevo, že by také rád přišel, jako Křečkův doprovod, aby ho podpořil proti demonstrujícímu Patočkovi a dalším občanům.

„Jestli k té blokádě dojde, skoro bych měl chuť pana doktora Křečka doprovodit. A řekl bych, že nejsem jediný. Možná by se na to mohly prodávat vstupenky,“ poznamenal.

Poté ještě zavzpomínal na myšlenky českého génia Járy Cimrmana.

„Pamatujete na tu cimrmanovskou hlášku, že důl se nedá ukrást, protože je to jenom díra v zemi? S úřady je to podobné. Taky se dají ukrást. Stejně jako auťák nebo peněženka z kapsy. Skupina neobolševiků ukradla úřad ombudsmana, udělala z něj centrum represe proti místnímu obyvatelstvu, teď jim hrozí, že ho budou muset vrátit, takže dělají hysterické scény. O nic jiného nejde. Ve skutečnosti by měli být velice rádi, že to dopadlo jenom takhle. Mnohem logičtější by byla vlna soudních procesů s těmi, co v úřadu zneužili své pravomoci. Třeba rozpoutáním štvanice proti ředitelce Kohoutové,“ uvedl Hampl.

Nad Patočkovými slovy, jak bude vlastním tělem bránit Křečkovi dostat se na úřad, zůstává rozum stát občanskému aktivistovi Matěji Hollanovi. Ve svém facebookovém příspěvku doslova citoval Patočkova slova týkající se jeho vzpurného pánu a krátce podotkl, že v jeho vyjádření „je všechno“.

Podobně Patočka zaráží svým přístupem ke Křečkovi i českého marketingového experta Martina Jaroše, jenž v kontextu s tím upozorňuje, že v důsledku takového odporu může veřejnost Křečkovi začít nakonec naopak fandit. „Lidi blbnou na kvadrát. Tzv. strana dobra (ke které se normálně chci počítat) pod vlivem opakovaných porážek začíná vyšilovat a škodí sama sobě víc a víc. Takhle to fakt nevybudujeme, soudruzi. Tyhle porážky nejsou tak významné, abychom začali hysterčit. Časem je stejně zvrátíme. Ale tyhle scény to spíš oddálí. Garantuju vám, že ještě pár takových patočkovin a veřejnost začne Křečkovi fandit,“ sdělil svůj názor Jaroš.

Podle Jaroše je pořád dosažitelné, že za dva roky už Babiš koalici nesestaví. Ale to, jak opozice zatím postupuje, tuhle jeho víru prý postupně oslabuje. „A přesně stejný scénář se odehrává i v tomto případě – včetně toho, že se včera nedokázali sladit na jednom dobrém protikandidátovi,“ podotkl marketér.

Poté ještě doplnil: „Ale tak samozřejmě je možné, že když budou dělat věci pořád stejně, jak se to už neosvědčilo dřív, že se to najednou změní. A to je přesně i tahle patočkovina. To už bude to čekání v hospodě rychlejší, myslím.“

Následně ve svých reakcích na názory dalších uživatelů, shrnul, že v této věci vnímá dva přístupy: „Jeden říká, pojďme si zaprotestovat proti X, bude to úža. Druhý říká, pojďme dělat věci tak, aby X co nejdřív zmizelo. No a konkrétně tento nápad páně Patočkův je podle mě v té první skupině a proti té druhé. Je to prostě na můj vkus trošku přepjatý. Bojím se spíš, že to bude trošku přepjatý na vkus jiných lidi. Kteří si třeba řeknou, tvl. já tomu Křečkovi snad začnu fandit, když zrovna Patočka takhle vyšiluje.“

„Myslím, že je to taková ta typická akce, která přesvědčí jen přesvědčené a zatvrdí ty druhé. Ale je to jen můj názor, můžu se mýlit, a samozřejmě žijeme ve svobodné zemi, pan Patočka může demonstrovat, jak chce. Každý holt volí ty prostředky, které pokládá za nejefektivnější, přesnou cestu neznáme dopředu nikdo,“ uzavřel Jaroš.

