Zachování území? Každá válka přepisuje hranice, vzkazuje Cyril Svoboda Zelenskému

Prezident USA Donald Trump oznámil, že se 15. srpna setká na Aljašce se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Hlavním tématem jednání má být rusko-ukrajinská válka.
Podle některých informací z médií by dohoda mohla zahrnovat ponechání částí ukrajinského území pod ruskou kontrolou, a to včetně Krymu a Donbasu. Tento návrh však ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednoznačně odmítá.
Podle všeho Trump zvažuje, že by k jednání přizval také Zelenského. Informaci v sobotu přinesla stanice NBC News, která se odvolává na vysoce postaveného amerického činitele a další tři osoby obeznámené s interními diskusemi v Bílém domě.
Bývalý ministr zahraničí za KDU-ČSL Cyril Svoboda se v rozhovoru pro televizi Nova vyjádřil k tomu, jak by jednání obou prezidentů mohlo probíhat a jaký výsledek by mohlo přinést.
Svoboda je přesvědčen, že během jednání Vladimira Putina s Donaldem Trumpem dojde alespoň k návrhu dohody. „Očekávám, že tato dohoda bude předložena Ukrajině na principu ber, nebo neber,“ uvedl v TN Live.
Zároveň odhaduje, že výsledek jednání bude Ukrajině předložen s jasným dodatkem. „Řekl bych, že výsledek jednání se postoupí Ukrajině s dodatkem, že pokud na něj nepřistoupí, Spojené státy od toho dají ruce pryč,“ míní bývalý ministr.
Ačkoli Svoboda rozumí odmítavému postoji Zelenského, který se nechce vzdát ukrajinských území, míní, že nakonec nebude mít jinou možnost. „Očekávám, že území bude to, co se bude muset obětovat. Jiná cesta k míru není, než cesta, která bude kompromisem,“ doplnil.
Představa absolutního vítězství jedné strany je podle Svobody nereálná. „Myšlenka, že mír nastane tak, že jeden vyhraje a druhý prohraje, je nemyslitelná,“ podotkl.
Připomněl zároveň, že „všechny míry po všech válkách byly míry, které znamenaly nějaký kompromis; a každá válka, která se kdy uskutečnila, přepsala hranice“.
Komentoval také volbu místa setkání – Aljašku – kterou označil za symbolicky významnou pro obě země. „Je to jejich nejbližší hranice a obě země rády prohlašují, že jsou sousedními státy, které dělí jenom pár kilometrů a které k sobě mají velmi blízko,“ řekl Cyril Svoboda.
