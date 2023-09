Žádná totalita tu není, Ševčík je pořád děkanem. Ministr je uražen slovy Babiše

reklama

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z hnutí STAN a předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.

Terezie Tománková hned v úvodu pořadu položila na stůl průzkum agentury STEM, podle kterého jen 15 procent lidí má za to, že Česko kráčí správným směrem. Zhruba polovina lidí má za to, že Česko nesměřuje správnou cestou, ostatní mají za to, že nesměřuje nikam. Ale do budoucna lidé vyhlížejí s jistým optimismem.

„Já bych odmítl tu interpretaci, že to je vysvědčení vládě,“ podotkl Dvořák. A konstatoval, že „celková politická situace v této zemi je na bodu mrazu. Chybí tady nějaký konstruktivní dialog. Je to jen nadávání, nálepkování, urážení,“ posteskl si ministr.

Vondráček nabídl jiný pohled.

„Jen 15 procent lidí hodnotí směřování země dobře. Ano, za covidu, kdy vládla naše vláda, to nebylo tak špatné, a to přitom tehdejší opozice, a to já jí nikdy nezapomenu, zneužívala covid jako politický nástroj. A ani tehdy to nebylo tak špatné,“ pravil Vondráček. Já jsem několikrát řekl, že jsou tady omezována jejich práva. Já jsem o tom mluvil opakovaně, používal jsem ve Sněmovně konzervativní jazyk, ale musí přijít Andrej Babiš (ANO) a musí říct, že tady nastupuje nová totalita a já to plně podepisuji,“ rozjel se bývalý předseda Sněmovny Vondráček.

Ministra Dvořáka tím zvedl ze židle.

„Já ta slova považuji za strašnou urážku skutečných obětí skutečných totalit. Část mé rodiny skončila v plynových komorách. Mého otce komunisté vyhodili z práce, mého bratr vyhodili ze školy, i mě v lednu 1989 vyhodili z práce. A když někdo před listopadem 1989 vyjel do zahraničí, tak vyjel jen proto, že s režimem aktivně spolupracoval,“ poukázal Dvořák na to, že Babiše pustili komunisté v klidu do Maroka. „Pokud někdo pomáhal udržovat komunistický režim v chodu a dnes mluví o nové totalitě, tak já to považuji za chucpe. A já si dovolím vysvětlit, co je to chucpe. Chucpe je, když vrah svého otce a matky žádá soud o shovívavost, protože je oboustranný sirotek. Dnes lidé mohou protestovat proti vládě a nic strašného se jim nestane. Mě vyhodili z práce za účast na Palachiádě do 48 hodin,“ uvedl člen vlády.

Upozornil také na případ děkana VŠE Miroslava Ševčíka, který vládu opakovaně kritizoval, premiérovi dokonce nadával, ale stále je děkanem. A to podle ministra znamená, že zde vládne akademická svoboda a nelze mluvit o totalitě. Kdyby toto zkusil nějaký děkan za nacistické éry, či za éry komunistické, tak druhý den tím děkanem nebude.

Jedním dechem dodal, že svobodná média si píšou, co chtějí, což je další důkaz, že tu žádná totalita není.

Ale Vondráček si trval na tom, že vláda postupuje špatně.

„Pokud premiér této země řekne, že sledoval demonstraci jen okrajově, tak já to považuji za strašné pohrdání těmi lidmi. A není jiná cesta, než zahájit dialog a nějak se bavit. A vy máte těch 108 hlasů, vy máte tu sílu, vy musíte začít. A když sleduji projevy pana premiéra, tak ty jsou jak z jiné planety,“ rozčiloval se Vondráček.

Po chvíli přidal další úder. Zmínil připravovanou vládní kampaň, kterou kabinet prezentuje jako informační. Vondráček ji vidí jako vládní propagandu.

„Tady se vyhodilo přes sto milionů za plakátky téhle vlády, a to je úplně k ničemu. Má vystoupit premiér této země, má být autentický a promluvit k lidem ve sdělovacích prostředcích. Pro mě je chucpe, když premiér za naše peníze dělá chválu téhle vlády. Pro mě to je vládní propaganda, pro většinu občanů je to vládní propaganda a já vás vyzývám, zrušte to,“ hřímal ve studiu Vondráček.

Dvořák Vondráčkova slova omítl.

„Ale to je čistě informační zpráva, tam nebude logo žádné strany, žádná fotka, to je informace, že vážení občané, toto se pro vás otevírá jako příležitost, takže můžete dělat tohle, tohle a tohle,“ pravil člen vlády.

Poté hájil vládu, že musí předložit konsolidační balíček, aby se postupně podařilo ozdravit veřejné finance. Pokud se opozice rozhodne balíček ve třetím čtení obstruovat, má na to právo. Jako každá opozice. A pokud je cílem opozice, aby to bylo pořád horší a horší, no tak to dělá správně,“ poznamenal Dvořák.

Vondráček mu slovní úder vrátil. „Jestli chcete v té Sněmovně fungovat, no tak musíte sestoupit z té arogance moci a bavit se s tou opozicí.“

Dvořák si trval na tom, že vláda hnutí ANO způsobila, že „strašlivě narostl státní dluh“ a s tím je třeba něco dělat. Pokud opozice trvá na tom, že je tento dluh třeba dál zvyšovat, tak tou cestou se vláda pětikoalice nevydá. „Touto cestou vláda jít nemůže,“ řekl Dvořák.

Vondráčka však nepřesvědčil. Opoziční poslanec si trval na tom, že je konsolidační balíček špatně. „Tenhle balíček je daňový, je inflační a hlavně je protirůstový,“ hřímal. „Když se podíváte do historie, tak jak se dostaly státy z dluhů po druhé světové válce? No růstem. A vy ten růst tlumíte,“ pokračoval ve slovní palbě.

Podle Dvořáka je však brzo na to hodnotit, jak bude balíček působit v ekonomice. Vedle toho zdůraznil, že v balíčku sice dojde ke zvýšení daní, ale i ke snížení výdajů. Je to v poměru jedna ku jedné. A v dalším roce je to v poměru 2 ku 1, tedy dva díly na straně úspor a jeden díl na straně daní,“ upozorňoval ministr.

Jedním dechem poukazoval na vyjádření Nejvyššího kontrolního úřadu, že právě Babišova vláda velkým způsobem zadlužila Česko. A skutečnost, že je třeba to napravit, „bude vždycky někde někoho bolet“. Politická dohoda je taková, že deficit pro příští roku bude 252 miliard a ne víc. My jsme to nastavili tak, aby to bolelo všechny málo, ale aby se nestalo to, že to někoho bude bolet strašně moc a někoho vůbec. … Bylo to nesmírně složité a bylo to nesmírně bolestivé, každá jednotlivá položka se diskutovala hodiny a hodiny a výsledkem je tento kompromis,“ pravil ministr.

Jedním z vládních opatření je krok, podle kterého už lidem vláda nebude proplácet poplatky za obnovitelné zdroje, což v konečném důsledku navýší faktury za elektřinu o 1500 i více korun ročně. Podle Dvořáka to není nic příjemného, ministr by prý rád postupoval jinak, kdyby to bylo jen na něm, ale respektuje fakt, že pětice vládních stran uzavřela kompromis a za ním celá koalice stojí.

