Žádné fotky kritické infrastruktury, nabádají Rusové obyvatele Krymu. A mezitím jinde...

Ukrajinci provedli útok na muniční sklad na Krymu. Sami Ukrajinci tvrdí, že na Krymu zasáhli sklad paliva. Podle agentury Reuters Ruskem dosazený gubernátor Krymu Sergej Aksjonov prohlásil, že nikdo nebyl zraněn. Později však přiznal, že ke zraněním došlo. Záběry sdílené státními sdělovacími prostředky ukazovaly na místě hustý oblak šedého dýmu.

Ruské bezpečnostní složky varovaly obyvatele, aby na sociálních sítích nezveřejňovali žádné snímky či videa kritické infrastruktury na poloostrově. Oleg Kryuchkov, poradce Aksjonova, vyzval lidi, kteří znají autory takových příspěvků, aby je nahlásili ministerstvu vnitra nebo bezpečnostní službě FSB. „Pamatujte, že video zveřejněné na webu, vojenských nebo jiných kritických objektů, je práce pro nepřítele,“ upozornil.

Server Kyiv Post ve stejné době uveřejnil další, podle ukrajinské tajné služby zachycený, telefonát ruského vojáka. „Ztráty jsou v poslední době obrovské a zůstalo nás velmi málo, přesto nás stále posílají na nebezpečné pozice. Do prdele, doslova tady s námi vyjebali, brzy nás tady všechny pozabíjejí,“ sdělil voják podle ukrajinské tajné služby své manželce. Prohlásil prý, že by jeho žena neměla věřit tomu, co říkají o ruských ztrátách státní média. Postěžoval si, že ruským vojákům se nedostává munice. „Ukrajinci svádějí silný boj a jsou dobře vybaveni. A my nemáme nic. To, co se říká v televizi, je obecně nesmysl. Je lepší ji vůbec nezapínat,“ telefonoval.

Anketa Bude Vladimir Putin příští rok opět zvolen prezidentem Ruské federace? Bude 94% Nebude 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9994 lidí státní agentura RIA Novosti oznámila, že velké ztráty utrpěli i „žoldáci“ německé a polské národnosti. Po raketovém útoku na Lvov. „Podle potvrzených údajů došlo v důsledku skupinového útoku vysoce přesnou dálkovou námořní zbraní na území Akademie pozemních sil Ukrajinských ozbrojených sil ve městě Lvov ke zničení velkého počtu zde umístěných polských a německých žoldnéřů,“ napsala ruská státní agentura s odvoláním na ruské ministerstvo obrany.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) připomněl slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který veřejně přislíbil, že ukrajinské protiofenzivní operace mohou brzy nabrat na tempu a že zpoždění protiofenzivních operací bylo částečně způsobeno omezeným množstvím materiálu. „Ukrajinští představitelé 22. července uvedli, že ukrajinská zásahová kampaň proti ruským vojenským cílům v týlových oblastech úspěšně degraduje ruské logistické a protibaterijní schopnosti, což pravděpodobně přispívá k asymetrickému gradientu úbytku ve prospěch Ukrajiny. Ukrajinský náčelník Hlavního ředitelství raketových vojsk a dělostřelectva a bezpilotních systémů generálního štábu plukovník Serhij Baranov 22. července uvedl, že ukrajinské raketové a dělostřelecké jednotky jsou zodpovědné za přibližně 90 % ruských ztrát. Baranov uvedl, že ukrajinské raketové a dělostřelecké jednotky vytvořily díky západním vysoce přesným raketám a dělostřeleckým systémům ‚palebnou pěst‘ na dlouhou vzdálenost a že ukrajinské údery jsou tak silné a přesné, že ruské síly již nemohou vést účinnou protibaterijní palbu,“ napsal institut ISW.

Psali jsme: Zabit, zraněn, pohřešován. Podle západu ztratilo Rusko čtvrt milionu vojáků Podporovat Ukrajinu až do jejího vstupu do NATO, plánuje německý ministr obrany Jiří Paroubek: Zoufalé nápady zoufalých a neodpovědných lidí Utrácejte rozumně, vyzval Zelenskyj. Muzeum hladomoru počká

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

