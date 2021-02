Žádné infuze a kapačky na podnikání v klinické smrti, varoval v ČT vládu exministr financí

Bývalý ministr financí a pražský zastupitel za hnutí ANO Ivan Pilný byl hostem v pořadu Interview na ČT24, kde hovořil o tom, co by mohlo nejefektivněji pomoct k omezení šíření nákazy koronavirem, opatření v podobě bonusu pro lidi v karanténě či vyšší nemocenské to rozhodně nejsou. Kromě jiného zmínil, co by českou ekonomiku mohlo postavit na nohy. Kritizoval příliš dlouhé čekání na kurzarbeit. „Služby dostanou na frak. Vláda musí mířit více do budoucnosti a nedělat infuze a kapačky na podnikání, které je v klinické smrti,“ hrozil se Pilný, který případné kompenzace pro aerolinky Smartwings označil za „úlet“. „V politice je možné říkat nepříjemné věci, ale nevyhrávají se tím volby,“ povzdechl si politik.

Bonus pro lidi v karanténě nebo vyšší nemocenská nejsou podle Pilného dobrá opatření. „Bonusem pro lidi v karanténě bychom diskvalifikovali lidi, kteří jsou ‚obyčejně‘ nemocní s jinou chorobou. Je otázka, jak by se zneužívala vyšší nemocenská,“ poukázal exministr na zkušenost se zrušením karenční doby, kdy obrovsky narostla nemocnost.

Omezení komunitního šíření a problémy s karanténou, do které lidé nechtějí, by podle jeho slov vyřešilo testování v práci a ve školách: „První je testování před vstupem do práce. Antigenní testování není složitá logistická záležitost. Když už dávat peníze, tak podnikatelům, aby testovali své zaměstnance. Druhý problém jsou školy, žáci nemohou být testovaní najednou, ale mohli by se rozdělit a testovat po skupinách každý týden,“ sdělil Pilný, co je podle něj efektivnější investice, jelikož lidé s pozitivním testem by museli zůstat doma, ať chodí do školy nebo do práce.

Nesouhlasí s tím, že by tak vláda činila ze strachu. „Není to o strachu, je to o tom, že mizí racionální úvaha a mění se v politiku. To je prostě špatně. V politice je možné říkat nepříjemné věci, ale nevyhrávají se tím volby,“ podotkl Pilný.

Poté, co skončí epidemie, bude potřeba zkusit ekonomiku včetně pracovního trhu co nejrychleji rozhýbat. Největší problém budou podle Pilného představovat služby. „Když se podíváte třeba na ekonomiku v Praze, musí se restrukturalizovat, nemůže zmizet. Až z 85 procent je závislá na službách a vytváří 25 procent HDP. Je to dlouhodobě neudržitelný stav,“ zdůraznil pražský zastupitel.

„Restaurace orientované na laciný turismus se dnes udržují ve stadiu klinické smrti. Zahynuly a nemá smysl jim dál dávat peníze. Co se týká horských středisek, musíme mít opravdu za pomoci Evropské unie na každém kopci sjezdovky?“ pozastavoval se dále Pilný.

„Vláda musí mířit více do budoucnosti a nedělat infuze a kapačky na podnikání, které je v klinické smrti. Každá krize má nějaké oběti,“ zopakoval s tím, že možná zkrátka po krizi nezbude tolik lyžařských středisek či restaurací orientovaných na turisty.

„Pomocí do budoucna je restrukturalizace ekonomiky. Soustředit se na to, co je důležité pro budoucnost a co přežije. Průmysl si do jisté míry pomůže sám. Cestovní ruch se také nějak zotaví, ale služby v Praze dostanou na frak, musejí se hledat nové způsoby podnikání,“ uvedl Pilný. Kompenzace pro aerolinky Smartwings považuje za „úlet“. „To jsou lobbistické tlaky, které tu řeší jen část problému, nejsem si jistý, že by stát měl vynakládat velké prostředky na revitalizaci této firmy,“ řekl Pilný svůj názor.

V rámci chytrých investic pak exministr Pilný zmínil především digitální infrastrukturu, vzdělávání, podporu pracovního trhu a logistiku.

